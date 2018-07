před 2 hodinami

Letní dovolená na Jadranu má mnoho podob. Záleží na tom, jaké máte priority a co od ní očekáváte. Můžete jet do hotelu s plnou penzí nebo zvolit některý s mnoha nabízených apartmánů. Ale můžete se také ubytovat v kempu. I zde se nabízí řada možností. Základem je samozřejmě stan, ale mnozí si dotáhnout k moři vlastní karavan nebo přijedou obytným automobilem. Chorvatské kempy nabízejí také vlastní ubytování v různě vybavených (...a různě drahých) bungalovech. My jsme v květnu vyrazili na poloostrov Istria obytným automobilem a tři zajímavé kempy jsme si vyzkoušeli.