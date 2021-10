Jezdit se má vpravo. Policie se zaměřuje na kontroly jízdy v dálničních pruzích

Mezi celorepublikové priority dopravní policie pro rok 2021 patří dohled nad plynulou jízdou po dálnici. A v rámci toho se chce zaměřit i na to, jestli řidiči správně jezdí v dálničních pruzích a zbytečně neblokují prostřední nebo vnitřní jízdní pruh.

Patnáctého září tak kolem poledne vyslali nad třípruhový úsek rychlostní silnice I/11 v okolí obce Hrabyně u Opavy vrtulník. Během tří hodin policisté odhalili 86 provinilců, kteří zbytečně blokovali jeden z vnitřních pruhů silnice. Hříšníci mohou dostat pokutu dva tisíce korun na místě, nebo až 2500 v rámci správního řízení.

Moravskoslezská policie podobné akce prováděla již dříve a chce s podobnými akcemi pokračovat, patří to mezi její priority. „Z hlediska jízdy v jízdních pruzích vnímáme, že může dojít ke kolizním situacím v případě, že řidiči nerespektují pravidla silničního provozu,“ tvrdí Soňa Štětínská z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích je řidič povinný jet mimo obec v pravém pruhu a ten levý nebo prostřední využít, jen pokud je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování. Jiná je situace v městě, kde řidič smí využít k jízdě jakýkoli jízdní pruh a podobné omezení zde neplatí.

Ač prohřešek vypadá jako banální, podle Romana Budského z Týmu silniční bezpečnosti může zbytečné blokování jízdního pruhu vést ke zbytečně nebezpečným situacím. Rychleji jedoucí řidiči mohou mít zbytečnou tendenci auto blokující levý nebo střední pruh vytlačovat, lepit se na něj, předjíždět ho nelegálně zprava a v případě, že pomaleji jedoucí auto okupuje prostřední pruh například na D1 za Prahou, musí k jeho správnému předjetí přejet z pravého do prostředního pruhu. Tím se vytvářejí zbytečné potenciálně kolizní situace.

„Podle mého názoru je dobře, že policie dodržování tohoto pravidla sleduje,“ tvrdí Budský. Podobná prevence je podle něj zapotřebí už kvůli tomu, že řada lidí toto pravidlo nezná nebo na něj zapomíná. Jízda maximální povolenou rychlostí je nijak neopravňuje k tomu, jet v jiném než pravém pruhu. Upozorňuje právě na situaci na zmíněném úseku dálnice D1 za Prahou, kde řada řidičů volí k jízdě prostřední pruh, i když k tomu nemá důvod, a porušuje tak pravidla.

Otázkou může být, jestli je vhodné podobně provoz sledovat pomocí vrtulníku. „Nasazení vrtulníků na dopravněbezpečnostní akce je poměrně běžné a využívají se tím letové kapacity strojů,“ říká policejní mluvčí Ondřej Moravčík. Policie by do budoucna podle Budského mohla ke sledování provozu využít i drony. To však zatím podle Moravčíka není tak snadné. „Nasazení dronů na podobné akce není vyloučené, ale děje se velmi zřídka, protože jeho využití je omezeno platnou legislativou, která stanovuje, kde je a není možné používání takových prostředků,“ uvedl na dotaz Aktuálně.cz.

Policie v minulosti řidiče jedoucí nesprávně v jízdních pruzích chytala přímo ze svých neoznačených aut. „Nejčastěji hlídáme situaci na komunikacích o třech a více jízdních pruzích, to znamená, bavíme-li se o dálniční síti, zejména na úseku D1 mezi Prahou a Mirošovicemi. Samozřejmě ale monitorujeme plynulost provozu i na jiných dálničních úsecích,“ prohlásil v roce 2018 pro idnes.cz tehdejší šéf dopravní policie Tomáš Lerch.