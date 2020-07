Unikátní zážitek s větrem ve vlasech. Za volantem jediné otevřené Scaly, Škody Slavia

Je to auto, které by ve Škodě sériově asi nevyrobili, ale když pustíte do práce šikovné žáky firemního učiliště, může se stát všechno. I letos se tak již posedmé v řadě mohla domácí automobilka pochlubit kreativitou nastupující generace škodováků. Tentokrát vznikla otevřená Škoda Scala pojmenovaná Slavia a my jsme měli možnost ji krátce vyzkoušet.