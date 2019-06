Za volantem pick-upu ze Škody Kodiaq. Na studentském voze jsou i díly z 3D tiskárny

Na škodováckém učilišti žáci už pošesté stavěli studentský vůz. Týmu složenému z 35 členů práce trvala osm měsíců a jeho stavba trvala 2000 hodin. Jde o pick-up vycházející z SUV Kodiaq, a proto ho pojmenovali Mountiaq - auto, které by mohlo zvládnout i jízdu v horách.

Dnes už je to tradice. Učiliště Škody Auto v Mladé Boleslavi každoročně podporuje studenty při návrhu a vzniku jedinečného auta, které pak před koncem školního roku představí médiím a veřejnosti.

Ačkoli se tak kontinuálně děje od roku 2014, první počin má ještě hlubší kořeny. Šlo o Škodu Buggy ze 70. let, jejíž karoserii vyráběli tehdejší učni při příležitosti oslav 80 let od založení automobilky. Vznikla pouze ve třech exemplářích.

Od zmíněného roku 2014 se od začátku školního roku na Středním odborném učilišti strojírenském Škody Auto sestavuje tým dobrovolníků, kteří pod dohledem učitelů, konstruktérů z technického vývoje automobilky a designérů následující měsíce vyrábějí unikátní studii automobilu podle svých představ.

Vždy jde o koncept vycházející z aktuálního sériového modelu značky, ale většinou nemá střechu, neonově svítí a pyšní se vynikajícím audiem, které si nezadá s vybavením technoparty.

Prvním modelem byla Škoda Citijet vycházející ze Škody Citigo a šlo o dvoumístný sportovní kabriolet, v dalším roce studenti postavili Škodu Funstar neboli Fabii pick-up, následovalo Atero, které jako základ použilo Rapid Spaceback, z něhož vzniklo působivé kupé. Dostalo úplně novou záď lišící se od Spacebacku. B sloupek se posunul, dveře se protáhly a auto dostalo i zkosený C sloupek. Šlo o velmi náročný projekt studentského vozu.

V dalším roce žáci postavili elektrickou buginu Element. Stála na základech Škody Citigo, ale pohání ji elektromotor. Vloni studentský tým využil model Karoq a postavil kabriolet pojmenovaný Sunroq. SUV-kabriolet dostal nové nárazníky jak vpředu, tak vzadu, byl odstraněn B-sloupek, výplně dveří a střecha, a tak se musela značně vyztužit karoserie.

Nejmenovaným pravidlem je, že žáci v dalším ročníku chtějí být ještě originálnější a chtějí ukázat, že zvládnou ještě náročnější přestavbu. V letošním ročníku se tým sestávající z 35 studentů různých oborů (například autoelektrikář, logista, karosář, mechatronik, autolakýrník aj.) použil model Kodiaq Sportline s motorem 2.0 TDI/140 k s pohonem všech kol a přetvořil ho v drsný pick-up.

"Nejdřív jsme uvažovali o přestavbě sportovní Octavie, protože ta ještě použita nebyla, ale nakonec jsme se rozhodli pro pick-up, i když dohodnout se v 35 lidech nebylo jednoduché," přiznávají studentky Melanie Grmolenská a Adéla Krvánková.

Letošní žákovský počin je pozoruhodný stroj, velmi dotažený, na kterém je vidět, že práce nebyla vůbec jednoduchá. Auto má zhruba o 10 cm vyšší podvozek (pomohla i velká kola s terénními pneumatikami), pečlivě vyrobenou korbu a dotažený design "drsňáckého pick-upu" - pomohly především protažené lemy na blatnících i prahy.

Podívejte se na video, jak pick-up Škoda Mountiaq vznikal:

Agresivní, mohutné a dravý vůz. Studenti stvořili pickup Škodu Mountiaq | Video: Škoda Auto | 03:10

Úprava vyžadovala značné technické a řemeslné schopnosti, protože vedle zesílení karoserie a uříznutí střechy bylo potřeba kompletně přepracovat záď s ložnou plochou. Pod ní je mimochodem ještě ukrytá odkládací schránka. Musely se i zkrátit a rozšířit dveře, největší výzvou údajně bylo funkční výklopné víko.

"Chtěli jsme, aby se víko korby dalo otevírat, to nám ale dalo nejvíc zabrat," říkají studenti Petr Zeman, který studuje ve druhém ročníku obor automechanik, a Tereza Procházková, osmnáctiletá žačka studující na škodováckém učilišti logistiku.

I proto se inspirovali technikou, kterou využívá koncernový pick-up Volkswagen Amaroq, a využili od něj pár dílů. Že Mountiaq vypadá jako skutečný drsný off-road, dokazují i další dotažené detaily. Má například vyvedené sání (údajně funkční) a naviják na přídi opatřený ochranným rámem. Naviják a speciálně pro něj vyvinutý držák se otestovaly při tažení klády.

Vůbec poprvé se studenti rozhodli využít i moderní techniku tisku dílů, středové poklice na kolech, kde nechybí ani logo automobilky a nápis "Academy" odkazující na školu, kterou navštěvují, vznikly na 3D tiskárně.

V případě studentských aut se vždy myslí na dvě věci - osvětlení a audiosoustavu. Mountiaq má osvětlenou korbu, podsvícení nechybí ani masce, pod logem značky a v motorovém prostoru. Pick-up má pochopitelně také LED rampu na střeše. A zajímavým detailem je svítící logo na stropě v kabině.

Za dvěma sedadly zbylo dost prostoru pro vylepšení audiosoustavy. Jsou tu reproduktory o výkonu 320 wattů, zesilovač a subwoofer o výkonu 2000 wattů. A ještě zbyl prostor na ledničku a mnoho drobností, které by se na dobrodružném výletě do přírody hodily.

Jenže Mountiaq pochopitelně na silnici nemůže, přesto jsme ho krátce otestovali při jízdě na uzavřeném okruhu. Jde o unikátní koncept, se kterým se navzdory úpravám nemůže jezdit jako s běžným vozem, maximem je rychlost 40 km/h. Ne že by nezvládl více, ale přece jen tuhost karoserie nebude taková jako u sériových pick-upů.

Motor se neupravoval, ale výfukové sání ano, a proto jeho naftový čtyřválec hrozivě duní a prská, jako by měl nejméně o 150 koní víc. Slušně zatáčí, zkrátka je znát, že studenti chtěli, aby auto bylo i funkční, ne jen na okrasu.

Nejzábavnějším divadlem je pochopitelně audio, vhodně vybraná rapová skladba rozdrnčí okna nejen vozu samotného, ale i skleněné tabulky nejbližších domů. Na tuningovém srazu by šlo o jeden z nejrespektovanějších exemplářů. I pro tu jeho výraznou barvu, kterou studenti vybrali a sami si ji namíchali v lakovně. Výrazná oranžová jménem Sunset je totiž nepřehlédnutelná.

S každým vozem se dá říci, že žáci učiliště Škody Auto posouvají hranice možného, a to se cení. "I pro nás je to inspirativní. I když si ve škole zakládáme na praxi, stavba auta a vše, co to obnáší, je mimo školní osnovy. Každý projekt nám něco dá, i proto, že auto se musí nejdřív rozebrat a pak teprve složit," vysvětluje Aleš Zíta, mistr odborného výcviku oboru automechanik.

Pro žáky je účast v týmu na "Azubi car" neboli studentském voze příležitost i do budoucna. Spolupracují s experty z oblasti technického vývoje, výroby a designu a mají možnost své zkušenosti využít po nástupu do automobilky.

Mezi studenty jsou i tací, kteří se do týmu přihlašují opakovaně. Patří mezi ně například Milan Cu, který na škole studuje mechatroniku, ale velmi ho baví design. Vloni pracoval na návrzích vzhledu Škody Sunroq, letos na Mountiaqu. Při této práci studentům pomáhá i šéfdesignér automobilky Oliver Stefani.