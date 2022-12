Jawa nepadne. Letos prodá kolem 2000 motocyklů, plánuje obrat čtvrt miliardy

Týnecké firmě Jawa se daří, meziročně se jí zvýšily prodeje o 72 procent. Druhým rokem se Jawa sama uživí. Největší odbyt má firma v ČR a na Slovensku. Postupně víc prodává i do muslimských zemí, jako je Turecko, a plánuje rozšířit aktivity na indickém trhu.

Firma Jawa Moto očekává, že letos vyrobí kolem 2000 motocyklů Jawa, a plánuje tržby 250 milionů korun. Vedle Česka a Slovenska prodává i do muslimských zemí, jako je Turecko, jedná s Čínou. Firma také rozvíjí spolupráci s indickým koncernem Mahindra, řekl předseda představenstva velešínské firmy Jihostroj Jiří Gerle.

Jihostroj je stoprocentním společníkem Jawy Moto, která je jeho sesterskou společností. Podle dat Sdružení automobilového průmyslu prodala Jawa Moto za deset měsíců letošního roku 1488 motocyklů, produkci tak zvýšila meziročně o víc než 72 procent.

"Jawa je teď v situaci, že vydrží, nepadne. Je nad vodou. Máme docela rozvojové plány, které souvisí s exportem. Potřebovali bychom to, co je letos (výsledky), v nějaké době víc než zdvojnásobit," řekl Gerle. Již dříve prohlásil, že výrobce motocyklů z Týnce nad Sázavou na Benešovsku by do čtyř až pěti let mohl utržit až miliardu korun. Druhým rokem se Jawa sama uživí.

Největší odbyt má firma v ČR a na Slovensku. Postupně víc prodává i do muslimských zemí, jako je Turecko, kam letos zamíří 100 až 200 motocyklů. "Turecko je pro Jawu tradiční teritorium. A vedeme rozhovory s Čínou," řekl Gerle. Firma vyváží i do Pobaltí, na Kavkaz, cílí rovněž na střední Asii.

Podle výroční zprávy měla loni firma se 74 zaměstnanci tržby 162 milionů korun, meziročně o 45,7 procenta vyšší. Zisk po zdanění stoupl téměř čtyřnásobně na 10,2 milionu Kč.

Firma také plánuje rozvoj spolupráce s Indií. Motocykly značky Jawa tam vyrábí licenčně společnost Mahindra. Spolupráce začala před několika lety. Cílem bylo opět v Indii vyrábět motocykly Jawa jako v 50. a 60. letech 20. století. Na tuto výrobu navázala výroba motocyklů indické provenience Yezdi. Výrobcem je Jawa Yezdi Motorcycles.

Mahindra vlastní licenční smlouvu na používání známky Jawa. V Indii má značka tradici, v 60. letech minulého století se v indickém závodě Ideal Jawa vyrobilo zhruba 300 tisíc motocyklů, řekl již dříve ředitel Jihostroje pro strategii a marketing Hynek Walner. V Indii se vyrábějí motocykly Jawa 300, Jawa 42 nebo Jawa Perak. Zástupci Jihostroje tam nedávno jednali o tom, že spolupráci rozšíří.

"Jednání byla s koncernem Mahindra a firmou Classic Legends, jež má uzavřenou licenční smlouvu na používání značky Jawa. Indové se dívají velmi daleko dopředu a na stole byly projekty nových modelů různých kubatur i designů. Myslíme si, že ten úspěšný příběh nekončí Jawou 300 CL, Jawou 42 a Perakem, bude pokračovat určitě dál," věří Walner.

Výrobce motorek Jawa se ve světě proslavil zejména svou dvoutaktní třistapadesátkou, kterou na některé trhy stále dodává. Podle informací Sdružení automobilového průmyslu loni produkce motorek Jawa Moto meziročně vzrostla o 87,2 procenta na 1035 strojů. Jawě se dařilo především na českém trhu s 791 prodanými kusy.

Jawa je jednou z nejznámějších českých průmyslových značek minulého století. Motocykly, které se kupovaly po celém světě, patřily ke světové špičce. Tradice sahá do roku 1929. Jméno firmy vzniklo složením jména zakladatele Františka Janečka, který zakoupil licenci na výrobu motocyklů Wanderer. Společnost Jawa Moto funguje od roku 1997 jako firma nástupnická, která používá chráněnou značku Jawa. Firma je sesterskou společností Jihostroje.