Pro koho je nová Jawa Geeny? Retru ale ještě neodzvonilo, říká výkonný ředitel Jawy

Jawa ukázala o prvním březnovém víkendu, kdy se v Brně konal veletrh Motosalon, nový motocykl Geeny. Překvapil především tím, že na něm značka nepoužila jediný retro prvek. Na co jméno odkazuje a komu by Jawa chtěla motocykl prodávat? Vysvětluje Jiří Kraft, výkonný ředitel Jawa Moto.

Kolem stánku Jawy bylo na Motosalonu plno. Týnecká značka tu představila vícero novinek, například 350 CL Bobber vycházející konstrukčně z Péráku od indické firmy Classic Legends.

Největším lákadlem ale byl zbrusu nový stroj. Jawa Geeny je ve srovnání se zbylou nabídkou úplně jiná. Už není ani trochu retro. Znamená to, že v Týnci skončí s produkcí motorek, které svými povědomými tvary a detaily po mnoho let odkazovaly na minulost?

"Retru rozhodně ještě 'neodzvonilo', je stále velice žádané. Náš novodobý start na evropských trzích musel být ze strategických důvodů spojen s retro modely. Nyní ale cítíme, že je správný čas nabídku rozšířit i o motocykly moderního designu," vysvětluje Jiří Kraft, výkonný ředitel Jawa Moto.

Při marketingové analýze konkurence prý dospěli k názoru, že moderní motocykly v této kategorii jsou u jiných značek hodně orientované na sportovnější využití. "Cílem nebylo "ukrást" zákazníky nějakému ze současných tržních favoritů, ale spíš nabídku na trhu rozšířit o model, který nabídne i trochu více komfortu v této kategorii," dodává Kraft.

Sám si nechce připisovat zásluhy za to, že se mu podařilo Geeny v Jawě prosadit. "Na projektu JG400 mají podíl všichni pracovníci naší společnosti," cení svůj tým kolegů.

Jiří Kraft také vysvětluje, jaký typ zákazníků by měl nový stroj od Jawy oslovit. "Především motorkáře, kteří nevyhledávají retro styl motocyklů, ale naopak vyžadují moderní vzhled. Nechci takového potenciálního zákazníka omezovat věkem, to by nebylo správně. Styl máme každý svůj vlastní, a to bez ohledu na věk," uvažuje, zda má Geeny potenciál zaujmout především ty později narozené.

Název - Geeny - má podle Krafta odkazovat na počátek, tedy genesis. Ne že by snad byl spojen s Biblí, ale s novodobým motocyklem chce Jawa prý odstartovat novou éru. "Je to skutečně symbolické. JG400 je naším začátkem v zahájení nabídky designově moderního motocyklu s řadovým dvouválcem. Současně název Geeny má svými dvěma "e" v názvu upozorňovat na to, že se jedná o řadový dvouválec," vysvětluje Kraft.

Jako základ Geeny využívá techniku čínské firmy Zonhshen. Jde o dvouválcový motor o objemu 401 cm3 o výkonu 31,5 kW a 35 Nm spojený s šestirychlostní převodovkou. Geeny váží 185 kilogramů.

Podle Jiřího Krafta je motorizace od firmy Zongshen volně prodejná, takže je možné, že se objeví i u jiných motocyklů.

Proč si Jawa vybrala jako partnera právě tuto čínskou firmu, Kraft vysvětluje: "Jejich motorizace mají výbornou pověst a současně naším cílem bylo uvést na trh motocykl v objemové kategorii Jawa, tedy okolo 350 ccm a současně v technice řadového dvouválce, který pro nás považujeme za typický. V širším výběru byli i další výrobci motorů, ale za nejoptimálnější pro motocykl JG400 jsme zvolili Zongshen."

Příhradový rám pak dodává druhá čínská motocyklová značka, Dayun. Má jej například typ STS400.

Z Číny putuje základ rozebraných motocyklů, které se pak v týneckém závodu montují a dodávají se na něj vlastní komponenty. Tak to ostatně funguje i u jiných motocyklů Jawa. Vyvíjet vlastní techniku "doma" by bylo pro českou značku příliš nákladné a ve výsledku ztrátové.

"Motocykl se s dodavatelem platformy dlouho ladil, vlastně ještě se stále do jisté míry dolaďuje, ale již se jedná spíš o detaily přípravy výroby než o vývojový proces," říká Kraft. V Česku vyrábějí pro Geeny plastové překryty, které design motocyklu doladí dle designového návrhu.

Geeny měla jít v červenci za cenu od 125 700 Kč. Detailní ceník ale Jawa ještě nezveřejnila, teprve se finišuje.

S Geeny se Jawa nechce omezovat pouze na tuzemský trh. "Disponuje globální homologací a je tedy cílem jej prodávat minimálně po celé Evropě," dodává Kraft.

Od nového stroje si Jawa slibuje zlepšení prodejních výsledků. Ty loni totiž pro značku nedopadly příliš dobře. Zatímco mezi lety 2021 a 2022 vzrostly tržby české firmy o 42 procent na 231 milionů korun, loni klesly na 126 milionů korun.