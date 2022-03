Jawa 250 panelka má poštovní známku. Nejen národ chalupářů, Češi jsou i sběratelé

Fronta před hotelem Olympik je v pátek ráno dlouhá minimálně tři sta metrů. Většinou jde o pány ve středním či spíše pozdním věku, mnoho z nich má v ruce kufříky, tašky nebo speciální desky. To aby si měli kam uložit poklady, které si chtějí pořídit na veletrhu Sběratel. Na jarním ročníku konaném 25. a 26. března se prodává arch poštovních známek s Jawou 250 panelka. Ta má letos 60. výročí.

U vchodu do sběratelského ráje se fronta rozdělí, na pravé straně se prodávají sběratelské bankovky s auty, která kreslil slavný výtvarník Václav Zapadlík, jenž zemřel v roce 2018 a ve své tvorbě se specializoval na historické automobily a závody. Na jarním veletrhu Sběratel se nabízí v pořadí už sedmá bankovka z této speciální série jménem Zlatá sbírka Václava Zapadlíka. "Ještě máme v plánu představit další tři, celkem tedy vznikne deset kusů," vysvětluje Jindřich Jirásek, organizátor akce.

"S panem Zapadlíkem jsme ještě za života dohodli licenci. Byl to výjimečný umělec a skvělý chlap," vzpomíná Jirásek. Spolu s bratrem pořádají ještě podzimní a vánoční veletrh, se kterým v 90. letech začal jejich otec. A je vidět, že sběratelstvím Češi žijí, na každou z akcí přijdou tisíce lidí, do Letňan na podzim přes 10 tisíc.

Pro každou z těchto událostí vždy vyrobí unikátní upomínkový arch s poštovními známkami a snaží se na přítisku tematicky připomenout nějaké zajímavé výročí. "Našim cílem není na archu vydělat, ale vyrobit něco, co má pro filatelisty hodnotu a je to hezké umělecké dílo," dodává Jirásek. Největší zájem je podle něj jednoznačně o známky, na kterých jsou auta, motorky nebo zvířata. A když už to je automobil nebo motocykl, tak československé výroby.

Letos na jaře proto poprvé nechali vyrobit arch s Jawou, konkrétně 250 panelkou, která se vyráběla v letech 1962 až 1974 a lidový název získala díky specifickému tvaru masky mezi řídítky a přední částí světlometu, který připomíná jakýsi panel.

"Jawa je náš národní poklad, fenomén, všichni ji mají rádi. A když jsme zjistili, že panelka má letos výročí, rozhodnutí bylo jasné. Máme i oficiální posvěcení z týnecké továrny Jawa," dodává Jirásek.

Známku nakreslil výtvarník Petr Ptáček, který se dlouhodobě specializuje na ilustrování poštovních známek a platí za špičku v oboru. V jeho tvorbě je ostatně často tématem technika, rád kreslí auta, vlaky, motorky i vzducholodě. "Hodně mě v tomto směru inspirovala v dětství kniha Dědeček automobil s krásnými ilustracemi od Kamila Lhotáka a pak také časopis ABC," vzpomíná Ptáček.

"Nejraději kreslím podle fotek, ale tentokrát na to nebyl čas, a tak jsem delší dobu hledal na internetu fotografie, na kterých by motorka byla pro mě v ideálním úhlu, nakonec jsem takovou našel, ale byla bílá," popisuje svou práci Ptáček. Na poštovním archu je vedle přítisku klasická známka s Tatrou 603, již už dříve pro Českou poštu ilustroval.

Arch si organizátoři veletrhu Sběratel nechali Českou poštou vyrobit v počtu 200 kusů. Veletrh začal v pátek v deset hodin dopoledne a už v 11 zbylo na pultu jen pár posledních kusů. "Pokud o ně bude zájem, ještě je necháme dovyrobit," dodává Jirásek a už teď plánuje téma sběratelské známky na podzimní veletrh a uvažuje opět o motocyklu. "Letos má totiž také 65. výročí ČZ 501 prase."

Má arch sběratelskou hodnotu?

Návštěvníci veletrhu si tyto speciální archy kupují zčásti jako upomínkový předmět, podle filatelistického znalce Josefa Chudoby ale sběratelskou hodnotu mít může. "Největší hodnotu mají známky samozřejmě ve chvíli, kdy jsou použité na dopisech a orazítkované. Všímáme si také, že si tyto speciální známky pořizují i firmy, které je používají jako originální reklamu," říká Chudoba, který je také členem klubu filatelistů.

Když má zavzpomínat, kdy se na československých poštovních známkách poprvé začaly objevovat automobily a motocykly, vezme si na pomoc speciální příručku pro sběratele. Zdá se, že první takovou byla ve 40. letech známka s poštovním vozem, v 50. letech pak známka připomínající šestidenní motocyklový závod, záhy poté se na známce objevila Škoda 1201 sedan. Přitom bosenská známka s automobilem se prý objevila už v roce 1906.

Motocykly Jawa, ČZ a další se ilustrovaly v sérii v 60. letech, tu a tam se na známku dostaly nejznámější domácí značky, hlavně Tatry, Pragy a samozřejmě škodovky. Známky ilustroval velmi často právě zmíněný Václav Zapadlík.

"Věděli jsme o jednom sběrateli, který se vyloženě specializoval na kolekci poštovních známek s auty a neznám nikoho, kdo by se mu v jeho znalostech o automobilech na známkách vyrovnal, ale bohužel před nedávnem umřel. Co se s jeho sbírkou stalo, nikdo neví," dodává Chudoba.