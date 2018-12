Jára Cimrman ležící, spící, ale i jezdící. Čím se vozí slavné žižkovské divadlo?

V dalším, tentokrát vánočním díle pořadu Auto Report jsme se vydali za Divadlem Járy Cimrmana. "Nejhorší je Akt," říká hlavní řidič divadla Robert Bárta k tomu, které představení je nejnáročnější na převoz kulis. Bártu postihl podobný "úděl" jako jiné kulisáky, postupně se z nich totiž stávají herci, kteří se objevují v různých cimrmanovských hrách.

Foto: Cimrmani na cestě. Jak se vozí kulisy slavného žižkovského divadla?

Tým kulisáků letos dostal nové auto, Volkswagen Crafter v nejdelší a nejvyšší specifikaci. Divadlo Járy Cimrmana totiž několikrát do měsíce jezdí na štace a jejich dvacet let stará dodávka už často na trase vypovídala službu. "Na jedné z posledních cest jsme skončili u krajnice s rozbitým motorem, takže nové auto přišlo právě vhod," říká Robert Bárta.

Právě se z útrob auta vyndavají kulisy hry Vražda v salonním kupé. "Nejhorší je Akt," říká rezolutně Bárta. "Ten má kulis nejvíc." Pánové mají v nakládání systém, aby na nic nezapomněli.

V žižkovském divadle je málo místa, ale díky kulisákům je tu dokonalý pořádek. Už letmý pohled odhalí, kde leží zmrzlý cestovatel Beran z Dobytí severního pólu, podle šípů a malovaných kulis se zase hned pozná Afrika.

Robert Bárta pracuje v Divadle Járy Cimrmana už čtyřicet let, soubor letos oslavil 51 let od svého založení. Právě on je hlavním řidičem, když Cimrmani vyráží na štace. A že jich mají za sebou opravdu hodně, dokazuje i "interaktivní" mapa, kterou v zákulisí spravuje. Na mapě republiky se špendlíkem označují místa, kde se hrálo. Je pořádně rozpíchaná.

V začátcích divadlo ani vlastní auto na kulisy nemělo a muselo si objednávat převoz přes ČSAD. "Poslali nám řidiče s Avií. Často se k našim kulisám nechovali hezky. Pak jsme si pořídili dodávku značky Barkas. Do ní se toho ale moc nevešlo, takže jsme stejně věci převáželi auty," říká Robert Bárta.

Pořízení Volkswagenu Crafter vtipně okomentoval i Zdeněk Svěrák. "Vůz by určitě ocenil i Jára Cimrman, který se automobilismu také věnoval. Sestrojil například lesní automobil nazvaný Škaredá středa, který byl poháněný parou a zhotovený ze starých zemědělských strojů. Do provozu byl uveden na Škaredou středu roku 1912.

A Jára Cimrman by zcela jistě ocenil i motor, který náš nový Volkswagen pohání, ačkoliv byl spíš zastáncem pětitaktního motoru, který pracoval ve fázích sání, stlačení, výbuch, výfuk a odpočinek. Cimrman později tento motor vylepšil o mazací dobu šestou, ale při svých pokusech zjistil, že mazání pivem není u strojů vhodné. U sebe ovšem pozoroval pozitivnější vliv na výkon. Věřím, že naši řidiči mazací fázi vynechají," uvedl zakládající člen divadla Zdeněk Svěrák.

Auto je snadno identifikovatelné, má na sobě polepy "Jára Cimrman ležící, spící, jezdící". I proto se podle Bárty prý často stává, že při zastávkách u čerpacích stanic nebo v centrech měst k nim přicházejí fanoušci divadla a chtějí se s nimi vyfotit.