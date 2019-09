Jak se šetří bohatým? Vyzkoušeli jsme luxusní Mercedes třídy S do zásuvky

Velké sedany jsou jasným vrcholem nabídky německých prémiových značek. Auta nabitá technikou a přetékající luxusem. Koupit si je můžete s úspornými diesely, silnými šestiválci, majestátními osmiválci a takové BMW řady 7 i s bonvivánským V12. V nabídce jsou ale také jako hybridy do zásuvky. Mohou dávat smysl? Vyzkoušeli jsme plug-in hybridní třídu S.

Hlavní důvod, proč si koupit třídu S, která kombinuje benzinový šestiválec s 90kW elektromotorem, je zatím hudbou budoucnosti. Žádné město v současné době řidiče nenutí jezdit po jeho centru bez lokálních emisí čistě na elektřinu.

Podobná příprava na vzdálenou budoucnost by tedy nákup plug-in hybridního "eska" neodůvodnila. Verze s otvorem pro nabíjecí kabel může zaujmout ty, kteří hledí na provozní náklady. Ano, normovaná spotřeba 2,5 litru a 20 kilowatthodin na 100 kilometrů je spíše pouhým utopickým doufáním, které platí jen v případě, že většinu cest uskutečníte čistě na elektřinu. I my jsme ale s pravidelným každodenním nabíjením zvládli s více než pětimetrovou limuzínou jezdit za 5,6 litru a 10,2 kWh na 100 kilometrů.

Z 567 kilometrů celkově jsme na elektřinu urazili 276. Dobití zabere na wallboxu nebo veřejné dobíjecí stanici asi hodinu a půl, u klasické zásuvky počítejte s pěti. Přes noc nebo v práci tak načerpáte vždy dost šťávy na bezemisní cestu o reálné délce cca 35 kilometrů. Baterie mají kapacitu 13,5 kilowatthodiny.

Aby ta námaha s kabely za něco stála, jako správní bohatí účetní teď vezměme do ruky kalkulačku. Pokud budeme uvažovat, že litr benzinu stojí 32 korun 50 haléřů a jedna kilowatthodina elektrické energie vyjde se speciální sazbou pro elektromobily (platí i pro plug-in hybridy) v nízkém, nočním tarifu na dvě koruny, jsou náklady na kilometr… Pár haléřů přes dvě koruny na kilometr. To znamená levnější provoz než u naftového "eska".

Jistě, existuje řada aut, která zvládnou jezdit za méně. Ale těžko je můžete srovnávat s vrcholným Mercedesem. Hybrid se prodává výhradně v opulentní verzi s prodlouženým rozvorem. To znamená královský prostor na zadních sedadlech i možnost za příplatek necelých 25 tisíc korun bez DPH elektricky přestavět místo pro VIP do lůžkové úpravy.

Plug-in hybrid neslevuje ani z konejšivého jízdního komfortu, rázy od 19" kol vznikají kvůli vzduchovému odpružení jen na ostřejších nerovnostech, na pětimetrové auto nebývale hbitého projevu v zatáčkách a výborného odhlučnění, které známe z běžných "esek".

Ticho na palubě je ostatně ještě intenzivnější, když jedete čistě na elektřinu. Teoreticky tak můžete upalovat až 130 kilometrů za hodinu, v praxi je ale lepší bezemisně jezdit hlavně po městě. Tam elektromotor autu stačí, ve vyšších rychlostech už mu jednoduše dochází dech a na řadu přichází vidlicový šestiválec.

I ten je výborně odhlučněný a v otáčkách má příjemný zvuk. Když se navíc oba motory ve sportovním režimu dají dohromady, mají celkový výkon 350 kW a dynamika luxusní třídy S je působivá. Zrychlení z nuly na sto zabere pět vteřin. Klasický osmiválec S 560 je, pravda, ještě o tři desetinky rychlejší, což je dáno i tím, že baterie v případě hybridního "eska" přidávají na váze nemalých 185 kilogramů.

Omezení jejich zástavba přináší i v zavazadlovém prostoru. Články jeho objem zmenšují z 530 na 415 litrů. Za zadními sedadly vzniká nepříjemně vysoký schod a vejdou se za ně spíše letecká kabinová zavazadla než lodní kufry. Také kvůli tomu můžete zapomenout na jakoukoli formu průvlaku na lyže. Ostatně na cestu na hory hybridu chybí i možnost připlatit si za pohon všech kol.

Hybridní pohonné ústrojí znamená bohužel i drobné ústupky pro řidiče. Vezměte si takové brzdy, které se kvůli tomu, že jeden pedál musí skloubit brzdění rekuperací i mechanicky kotouči a destičkami, hůře dávkují. Úlohu řidiči neusnadňuje ani to, že si míru brzdění rekuperací auto pomocí radaru určuje i samo podle vozidel před ním. Při jízdě čistě na elektřinu také jinak hladce řadící devítistupňový automat trochu cuká.

Šofér se navíc bude muset naučit pracovat s celou plejádou jízdních režimů, které ovlivňují práci obou zdrojů energie. Vůz nastartuje v módu Hybrid, který kombinuje nasazení obou motorů tak, aby dosáhl co nejnižší spotřeby. Pak je tu E-mode, který se snaží o co nejčastější jízdu na elektřinu. V plynovém pedálu se objeví jakási mezipoloha, jejímž prošlápnutím dáte autu najevo, že vám elektromotor nestačí, a sepne se spalovací motor.

Pro jízdu po dálnici je připraven E-Save, jenž udržuje baterii nabitou na konstantní hodnotu, na elektřinu v něm auto jede jen ve chvíli, kdy si její spotřebu dokáže pokrýt rekuperací. A v módu Charge se baterie za cenu asi o litr vyšší spotřeby dobíjí spalovacím motorem.

Aby toho nebylo málo, autu nechybí ani klasické jízdní režimy známé z ostatních Mercedesů. V tom ekologickém vás bude vůz sám speciální ikonkou informovat o tom, že by bylo vhodné dát nohu z plynu, protože se podle dat z navigace blíží rychlostní omezení nebo obec. Sportovní mód Dynamic pak funguje podobně jako Charge - oba motory běží neustále, abyste mohli jet co nejrychleji. Přebytečná energie spalovacího motoru plní baterii.

Mercedes-Benz S 560 e L Motor: benzinový 6válec, 2996 cm3 + elektromotor

Výkon benzinového motoru: 270 kW při 5500 ot./min

Točivý moment benzinového motoru: 500 Nm při 1800 ot./min

Výkon elektromotoru: 90 kW

Točivý moment elektromotoru: 440 Nm

Systémový výkon: 350 kW

Systémový točivý moment: 700 Nm

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 5,0 s

Kombinovaná spotřeba: 2,5 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 410 l

Cena: od 3 142 370 Kč

Že to působí, jako byste k řízení hybridního "eska" potřebovali malé školení? Inu, S 560 e L je třídou S pro technické nadšence a hračičky. Za pečlivou práci s jízdními módy a pravidelné dobíjení se jim odmění provozními náklady pod naftovým šestiválcem S 400 d, který je sice téměř o půl milionu levnější, ale postrádá sílu hybridního pohonného ústrojí.

Plug-in hybrid je totiž spíše alternativou k osmiválci S 560 a v porovnání s ním již vyjde na podobné peníze, stojí 3 142 370 korun. Nízkou spotřebu v tomto případě vyvažují už jen ústupky v oblasti komfortu, prostoru, komplikovanějšího ovládání a částečně i jízdní dynamiky.

Přesto si můžete pořídit plug-in hybridní limuzínu levněji. Stačí zavítat k dealerovi BMW, který má v nabídce řadu 7 ve verzi 745Le za 2 815 800 korun. Ta kombinuje, stejně jako Mercedes, zážehový šestiválec a elektromotor, bavorák má však nižší systémový výkon ("jen" 290 kW). Výhodou na druhou stranu je, že ho za 100 tisíc navíc můžete mít i jako čtyřkolku, případně také v levnější verzi s krátkým rozvorem.

Ještě důležitější výhodou BMW je ale to, že má nižší normované emise CO2, umí se vejít pod 50 gramů CO2 na kilometr a to znamená právo na speciální značku pro ekologické vozy a možnost parkovat po Praze zdarma. To s Mercedesem bohužel nejde.