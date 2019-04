Jak se řídí vozíčkářům? Nové Citigo s ručním ovládání je může vyjít jen na 4000 korun

před 2 hodinami

Je to situace, do které se nechce dostat nikdo. Nicméně to, že skončíte na vozíku, neznamená, že se musíte vzdát auta a řízení. Ba naopak, vlastní doprava pro vás bude možná ještě důležitější. Měli jsme příležitost vyzkoušet, jak se auto upravené pro vozíčkáře řídí, a máme pro vás dobrou zprávu: není to vlastně nic složitého.

"Tahle páka vedle volantu nahrazuje brzdu i plyn," ukazuje Libor Vyšohlíd, technik z české firmy API, která se zabývá vývojem a výrobou úprav pro vozíčkáře (kromě ní působí v Česku ještě třeba společnost Hurt). Páka se chytne levou rukou a pomocí systému táhel ovládá dva základní pedály auta se samočinnou převodovkou. Táhla jsou umístěna tak, že i ve voze s ručním řízením se dá brzdit i zrychlovat (třeba když je v servisu) klasicky nohama, jen je nutné používat více špičky. Páka vlevo od volantu zastoupí plynový i brzdový pedál. Foto: Škoda Auto Správný grif je takový, že páku chytnete nahoře a levým palcem kontrolujete pohyb volantu, kterým otáčíte pravou rukou. Pohybem páky dopředu se brzdí, dozadu se přidává plyn. Zapomenout musíte na to, že se správně volant drží oběma rukama, získat musíte cit v levé ruce, abyste se naučili plynule brzdit, a zvyk vyžaduje i točení volantem pravou rukou. "Většina lidí je zvyklá ovládat volant levou rukou, jak to dělají při parkování, pravou totiž řadí," říká Vyšohlíd, který je sám na vozíku. Zprvu je to tedy pro nezkušeného festival jednoručního přehmatávání na věnci volantu a ostrých dobrzdění na světlech. Ovládací páku vám však specializované firmy zvládnou umístit rovněž vpravo vedle středového tunelu. Přehled Deset tipů na cenově výhodná nová auta. U prostorných MPV ušetříte klidně statisíce Ať je páka vlevo, nebo vpravo, vše se dá naučit, samotný princip ovládání upraveného vozu je velice intuitivní. O nic složitější překvapivě nebude ani ovládání auta s manuální převodovkou. "Spojka se totiž ovládá elektronicky v závislosti na tom, jak chcete přidávat nebo brzdit," vysvětluje Vyšohlíd. Řidič musí jen řadit. Na každý pád Vyšohlíd i ostatní vozíčkáři, s nimiž jsme měli možnost mluvit, doporučují automat. "Je to prostě pohodlnější. Šikovný je i adaptivní tempomat a všechny technologie, co usnadní řízení," vysvětluje Vyšohlíd. Samotná úprava auta není zase až tak drahá. Modifikace na ruční řízení pro vozíčkáře vyjde na nějakých 24 000 korun, a technici ji zvládnou za pár hodin i doma u zákazníka. Auta se ale dají upravit i tak, aby je mohli ovládat dokonce tetraplegici (tedy lidé s omezenou hybností horní části těla), náklady na takovou modifikaci se ale nedají jen tak spočítat. "Je to úplně individuální," vysvětluje Vyšohlíd. Vůz může kvůli tomu být vybaven přídavnými pásy, upravenými sedačkami, komplexním systémem pák a táhel na volantu nebo voliči automatu. Pokud máte grif, přesednete z vozíku za volant za dvě až tři minuty. Foto: Škoda Auto Jak se do auta nasedá? Předseda spolku Cesta za snem, Heřman Volf, předvádí jak na to. "Vozík převážím na sedadle spolujezdce," vysvětluje. Otevře dveře, sedne na sedadlo řidiče, vozík rozebere, složí a postaví ho vedle sebe. Vypadá to jako hračka. "Běžně mně to trvá dvě až tři minuty," říká. Oceňuje elektrické nastavení sedadel s pamětí. "Jednu polohu mám na nasedání, druhou na řízení." Nasedá se lépe do SUV nebo do klasického kombíku? "To je individuální," shodují se Volf s Vyšohlídem. Volf ale preferuje svůj Kodiaq, je to podle něj ideální auto pro aktivní vozíčkáře. Vyšohlíd jezdí upraveným VW Caddy. Firma API dokonce nabízí komplexní úpravy, kdy se vyřízne podlaha vozu (následně se nahradí novou zakázkovou i s vlastním výfukovým systémem) a celé auto se modifikuje tak, aby do něj vozíčkář byl schopen zajet po zadní výklopné rampě. A řídit třeba přímo z vozíku. Přehled Nejzajímavější přestavby užitkových aut. Karavan jde udělat téměř z čehokoliv Dá se očekávat, že podobné úpravy jsou velice nákladné. Naštěstí v tomto směru nabízí pomocnou ruku nejen stát, ale i prodejci automobilů. V závislosti na míře postižení lze od státu získat příspěvek na pořízení auta ve výši až 200 000 Kč (ten pokryje i úpravu vozu). Dalších 100 000 korun umí berňák odpustit na DPH. S daní mohou pomoci prodejci: například dealeři Škody zapojení do tzv. Handy programu jsou schopni prodat auto zákazníkovi bez DPH a vratku daně si následně vyřídí s finančním úřadem sami. Tetraplegici potřebují k ovládání vozu komplexnější úpravu. Foto: Škoda Auto A pak jsou tu automobilky. Propracovaný systém nabízí třeba Škoda. Její program Škoda Handy nezahrnuje jen slevu na pořízení auta (teoreticky až dvacet pět procent). Kromě toho je zákazníkům (nejen) z řad vozíčkářů k dispozici 132 Handy center. To jsou dealeři s bezbariérovým přístupem, kteří mají k dispozici předváděcí vůz upravený na ruční řízení a dokážou poradit se získáním státního příspěvku. V nabídce je i výhodné financování, slevy na pojištění a servis (ten je včetně zajištění náhradního upraveného vozu) a komplexní poradenství včetně zajištění vhodné přestavby. Svůj program má ale i Opel nebo Ford. "U nás nabízíme především slevy," vysvětluje Karel Majer z českého zastoupení Fordu. Ty se liší podle modelu a zájemcům je sdělí prodejce. Centrála pak nabízí poradenství či pomoc se zajištěním přestavby. Opel kromě slev nabízí například výhodné financování, pojištění i slevu ve výši DPH. 87 fotografií Poprvé za volantem nejsilnější naftové Škodovky všech dob. Vyzkoušeli jsme Kodiaq RS Zájem o nová auta ostatně mezi vozíčkáři roste, a může se tak jednat o zajímavou obchodní příležitost. "Od roku 2010 jsme prodali 3800 upravených aut," říká Miroslav Bláha, vedoucí prodeje Škoda ČR. Pomoc s nákupem auta vozíčkářům nenabízí jen Škoda, ale i Opel nebo Ford. Foto: Škoda Auto Jen vloni Škodovka dodala 666 takových vozů a letos prý eviduje 40% nárůst poptávky, v současné době má na 200 nevyřízených objednávek. "Díky slevám a státnímu příspěvku jsme dokázali zajistit Škodu Citigo, za kterou zákazník zaplatil jen 4000 korun," doplňuje Bláha. Nové auto tak pro postižené nemusí být nedostupným luxusem. Ve spolupráci s Kontem Bariéry pak Škoda nabízí i pomoc pro získání řidičského oprávnění. To totiž v případě vozíčkářů není nikterak snadné, správně vybavených autoškol je málo a cena je v porovnání s klasickou vyšší. Existuje proto grantový program Škoda Neřídit, který úspěšným žadatelům přispěje až patnácti tisíci korunami na absolvování kurzu. Letos již podporu dostalo devatenáct zájemců a další kolo programu se má rozjet v srpnu. A říkejte si, co chcete, ale ten úsměv čerstvé absolventky programu, která si po nás sedla do upraveného Superbu, je k nezaplacení.