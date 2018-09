před 32 minutami

Jakou výbavu nevynechat při pořízení nového auta? Nemyslete jen na to, co se líbí vám. Pokud si nyní nejste jistí, že vám váš vůz zůstane celý život, jednou budete muset řešit i to, jak ho dobře prodat. Ceníky nových aut mají leckdy i několik stránek příplatkových položek. Vybrali jsme za vás ty nejdůležitější, které byste si měli ve vlastním zájmu pořídit, aby se z vašeho auta nestal bazarový ležák.