Jak přežít zimní kalamitu za volantem. Těchto 5 zásad pomůže na sněhu nebo ledu

Jízda v zimě během sněhové kalamity vyžaduje úplně jiné návyky než běžné řízení v suchu. Sníh, led a nízké teploty výrazně snižují přilnavost pneumatik, prodlužují brzdnou dráhu a zhoršují čitelnost dopravní situace.
Řidič se musí chovat předvídavě, jezdit plynule a přizpůsobit rychlost i styl řízení aktuálním podmínkám. Jak to ale všechno zvládnout a z cesty v zimě se zbytečně nenervovat? Základem je vyjet pouze s dobře připraveným autem.
Pneumatiky musí mít dostatečný vzorek a správný tlak, jinak víc kloužou a mají delší brzdnou dráhu. Je dobré mít plnou nádrž, aby v případě uvíznutí v koloně nehrozilo, že vám palivo dojde.
Myslete také na doplnění nemrznoucí směsi do ostřikovačů. Skla, světla i registrační značky je nutné před jízdou kompletně očistit od sněhu a ledu, protože zbytky sněhu při jízdě odlétají, zhoršují výhled a mohou ohrožovat ostatní.
Jak správně řídit
Zásadní je pochopit, že zimní řízení stojí především na plynulosti. Prudké brzdění, rychlé pohyby volantem nebo agresivní rozjezdy vedou k ztrátě trakce. Rychlost by měla být nižší, než se na první pohled zdá nutné. Skutečný stav vozovky může být zrádnější než dojem z kabiny.
Brzdná dráha na uježděném sněhu může být dvojnásobná a na ledu až čtyřnásobná. Proto si držte několikanásobně větší odstup od vozidla před vámi a brzděte s velkým předstihem jemným tlakem místo prudkého sešlápnutí pedálu.
Pokud vůz začne klouzat, je vhodné nepanikařit, nešlapat prudce na brzdu a jemně se snažit nasměrovat auto tam, kam chcete jet. U aut bez systému ABS je dobré brzdit přerušovaně, u novějších nechat práci na elektronice a držet stálý tlak.
Rozjezdy na sněhu jsou pomalejší než obvykle. U některých aut s manuální převodovkou pomůže rozjetí "na dvojku", protože se snižuje síla přenášená na kola a minimalizuje jejich protočení. U automatických převodovek existují zimní režimy, které optimalizují rozjezdy i řazení. Pokud kola prokluzují, je správné ubrat plyn a znovu se pokusit o pozvolný rozjezd.
Co když auto nezabírá? Někdy pomůže podložení kol třeba rohožkou nebo je podsypat pískem - ostatně proto je dobré s sebou v zimě vozit lepší praktickou výbavu. A když nepomáhá ani to, mějte v autě sněhové řetězy.
Viditelnost je v zimě zásadní, protože husté sněžení a tma vytvářejí nebezpečné prostředí. Světla by měla být zapnutá vždy, i přes den, a reflektory čisté. Při hustém sněžení je dobré zkrátit interval stírání, aby se nelepily sněhové vrstvy. Správné větrání auta pomáhá zabránit vnitřnímu mlžení oken, které se zhoršuje s každým vlhkým kabátem či botami.
Jak správně číst silnici
K řízení v kalamitě patří i schopnost číst silnici. Lesklé plochy znamenají led nebo zledovatělý sníh, matné šedé většinou vytvořil uježděný sníh, bílý čerstvý sníh mívá lepší přilnavost. Pozor je třeba dávat na mosty, nadjezdy a části vozovek ve stínu, kde mrzne jako první. Právě zde se tvoří často takzvaný "černý led", který není na první pohled vidět, ale auto se může stát těžko ovladatelné.
Během kalamity se také mohou tvořit kolony. V takové situaci je důležité nepřijíždět k ostatním autům těsně, aby se dalo vycouvat nebo přejet překážku, pokud to situace vyžaduje. V autě by neměly pro takové situace chybět teplé rukavice, deka, voda, powerbanka a nabitý telefon.
Řízení v zimě je především o pokoře. Většina nehod vzniká proto, že řidič přeceňuje schopnosti svého auta nebo podceňuje fyziku. Při sněžení a mrazu je lepší jet pomaleji, vyjet dříve, být ostražitější a připravený na situace, na které by člověk v létě ani nepomyslel. Přizpůsobení stylu jízdy aktuálním podmínkám je jedinou spolehlivou ochranou před riziky, která zima na silnici přináší.
Zde jsou konkrétní a praktické tipy pro rozjezdy do kopce i z kopce, brzdění na ledu a chování v koloně během zimní kalamity.
1. Jak se rozjet do kopce
Rozjezd na sněhu je relativně snazší, protože sníh poskytuje měkčí povrch a pneumatiky mají alespoň nějakou oporu. Na ledu je to nejtěžší situace v zimním řízení, kdy jakékoli prudší přidání plynu znamená okamžité protočení kol.
Pomáhá rozjet se z vyššího převodového stupně (druhého u manuálu), protože na kola jde menší síla. Nepomáhejte si otáčením kol do stran, musí být rovně. Nedávejte více plynu, když auto prokluzuje, ale naopak uberte. Když to nejde, použijte sněhové řetězy, nebo aspoň posyp (písek, štěrk, sůl, popel, rohožka).
2. Jak jet z kopce
Z kopce je řízení obtížnější než do kopce, protože vůz chce přirozeně zrychlovat a tahá dolů. Myslete proto na ubrání rychlosti s předstihem. Používejte brzdění motorem. U manuálu je vhodné podřadit na nižší rychlost, u automatu aktivovat režim, který brání zbytečnému řazení nahoru (např. "L", "S" nebo manuální volba).
Brzdit je potřeba jen jemným, konstantním tlakem, nikdy ne prudce. Pokud auto klouže, přestaňte brzdit, narovnejte kola a nechte vůz zpomalit. Poté zkuste brzdění znovu, jemněji.
3. Jak brzdit na ledu
Na uježděném sněhu má řidič stále určitou míru kontroly, ale na ledu je to fyzicky úplně jiný svět. Pokud máte vůz s ABS, sešlápněte brzdu pevně a držte, systém bude brzdit přerušovaně. Starší vozy bez ABS vyžadují jiný přístup, kdy je nutné brzdit krátce a přerušovaně, aby se kola nezablokovala.
Nikdy nebrzděte prudce v zatáčce, na ledu je to téměř jistý smyk. Brzdnou dráhu berte vždy jako násobně delší, než vám připadá bezpečné.
4. Jak se chovat v koloně
Držte dvakrát až třikrát větší odstup než v létě. Nikdy nevíte, kdy někdo před vámi uklouzne. V autě s sebou vozte teplé oblečení, deku, vodu, powerbanku, protože kolony mohou trvat dlouho.
Pokud se kolona pohybuje jen pomalu a vidíte, že někdo před vámi má problém, snažte se držet předvídatelnou trajektorii, nevybočovat a nezkoušet předjíždět.
5. Jak si auto pořádně připravit, aby vás nezradilo
Nakonec znovu připomínáme, že nejdůležitější je příprava, ať už na sníh, led i extrémně nízké teploty. Zkontrolujte stav akumulátoru, protože slabá baterie v mrazech často selže. Ujistěte se, že pneumatiky mají dostatečný vzorek (ideálně minimálně 4 mm) a správný tlak, který v mrazu přirozeně klesá. Doplňte kvalitní zimní kapalinu do ostřikovačů, která má bod tuhnutí alespoň -20 °C, a zkontrolujte funkci stěračů. Tvrdé, popraskané nebo staré gumičky v zimě téměř nepoužitelné.
Pokud jste to podcenili a kapalina do ostřikovačů vám zamrzla, nestříkejte ostřikovače násilím, můžete spálit čerpadlo. Pokud je auto venku, nechte ho nastartované a vyhřívejte, dokud kapalina v nádržce nepovolí - teplý motorový prostor pomáhá. Pokud to nepomůže, můžete nádržku opatrně zahřát teplou vodou nalitou po jejím obvodu, avšak nikdy ne vařící.
Jakmile povolí, kapalinu vypusťte a doplňte zimní směs s nízkým bodem tuhnutí. Pokud zamrzly i hadičky nebo trysky, odstavené auto v garáži nebo delší jízda v teple motoru je uvolní. Někdy pomůže i odmrazovač ve spreji přímo na trysky. A prevence do budoucna je jasná: nenechávejte letní kapalinu ani v "jen trochu" chladném počasí.
Do auta navíc přibalte lopatku, škrabku, odmrazovač zámků, rukavice, deku a případně i řetězy nebo pytlík s pískem. A nezapomeňte na důležité drobnosti: naneste mazivo na těsnění dveří proti přimrzání a vždy mějte nádrž alespoň z půlky plnou, protože nikdy nevíte, jestli někde nezůstanete stát.