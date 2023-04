Jak draho je teď v Chorvatsku? Prošli jsme pumpy, dálnice, restaurace i Kaufland

V oblíbené prázdninové destinaci se od letošního roku platí eurem. Přechod na evropskou měnu však bývá často spojen s růstem cen, neboť obchodníci mají tendenci zaokrouhlovat směrem vzhůru. Rozhodli jsme se vyzkoušet, co turisty letos v Chorvatsku čeká.

Restaurace Capote y Olé v centru Rijeky zeje hodinu po poledni prázdnotou. Když španělský číšník zjistí, odkud přijíždíme, nabídne nám konverzaci v češtině. Vypadá to, že letos bude turistů víc než loni. A že ceny jsou vyšší, protože je teď všechno dražší, dal by se stručně shrnout náš rozhovor v českém jazyce s příměsí slovenštiny.

Oběd pro čtyři bez alkoholu tu vychází na 75 eur i s dýškem. Hlavní chody začínají na 12,49 eura, za hovězí biftek chtějí dvojnásobek. Vypadá to, že ve městě, kde je restaurace na každém rohu, si ceny navzájem pečlivě hlídají. Protože úplně stejné nacházíme na vývěsce dalších dvou podniků.

Nutkání navýšit cenu neodolali ani v podzemní garáži Stari grad. Ještě loni se tu dalo parkovat za 10 kun na hodinu, podle státem stanoveného směnného kurzu 1,32 eura. Letos už hodina vychází na 1,60 eura, což je o pětinu víc.

Naštěstí ne všechno je v Chorvatsku s přechodem na euro dražší, například mýtné si drží ceny z loňska. Jednoduchý příklad nabízí krátký placený úsek na dálnici A7 u vesnice Rupa. Dřív se tu platilo sedm kun, dnes je to za jedno euro.

Poplatky za chorvatské dálnice tak zůstávají relativně nízké, zvlášť ve srovnání se slovinskou dálniční známkou. Ta sice meziročně nepodražila, 15 eur za vinětu se sedmidenní platností je i tak víc než dost. Rakušané chtějí za desetidenní známku 9,90 eura a na rozdíl od té slovinské existuje stále ještě i v papírové podobě.

Dobrou zprávou je, že nejvyužívanější trasa pro cesty do Chorvatska přes Vídeň, Graz, Maribor a Záhřeb je momentálně bez výraznějších dopravních omezení. Kritickým bodem trasy tak zůstává hlavně Vídeň, kde jsme odpoledne na Velikonoční pondělí zaznamenali hustý provoz, z podstatné části tvořený auty s rakouskou SPZ. Až se k nim v létě přidají motoristé z ciziny, může z toho být v exponovaných časech nepříjemné zdržení.

Tomu se patrně nebude možné vyhnout ani na chorvatských mýtnicích. V době naší cesty tu čekací doba ani jednou nepřesáhla tři minuty, v létě to ale bude patrně vypadat jinak. Zvláště na mýtnicích v sousedství hraničních přechodů do zemí EU, kde až dosud nápor aut částečně zadržovaly kontroly na hranicích. Ty však letos skončily, země spolu s přijetím eura vstoupila také do schengenského prostoru.

Chorvatská vláda si je potenciálních problémů s hromaděním aut na mýtnicích vědoma a chystá proto změnu výběru poplatků tak, aby zde auta nemusela vůbec zastavovat. Letos to však určitě nebude, optimistické termíny hovoří o roce 2024.

I bez kolon na mýtnicích nebývá při cestě na jih o překvapení nouze, jedno takové nás zaskočilo v městečku Senj. Zhruba stometrový úsek Jadranské magistrály je tu vybagrovaný, místo kvalitního asfaltu řidiči takřka bez varování vjíždějí na šotolinu. Cestu každou chvíli zkříží stavební stroj, provoz zpomalují i řidiči sportovních aut, kteří se tu právem bojí o přední spoiler. Důvod, proč tu za plného provozu probíhají stavební práce, je jednoduchý. Není tu žádná objízdná trasa, výstavbě dalších silnic tu úspěšně brání pohoří Velebit.

Doby, kdy si čeští řidiči na zahraniční cestu brali i kanystr s levným benzinem, jsou pryč. Ten nejlevnější na trase k moři teď mají ve Slovinsku, litr nás v přepočtu vyšel na 33,76 koruny. V Chorvatsku je jen nepatrně dražší, zato se tu oproti Slovinsku vyplatí tankovat naftu. Ta by ve Slovinsku vyšla na 33,76 Kč za litr, v Chorvatsku se dá pořídit za 31,42. Pro srovnání: ve Znojmě jsme tankovali benzin za 37,60 Kč, nafta by nás stála 33,90.

Na dálnicích však panují odlišné poměry, pár set metrů zajížďky k pumpě v přilehlém městě se opravdu vyplatí. Při redakčním mapování cen paliv jsme v Chorvatsku narazili na zajímavý úkaz: zatímco nafta na dálniční pumpě stála jako jinde, benzin tu měli o osm korun dražší.

Jedním z cílů naší velikonoční výpravy do Chorvatska bylo porovnání cen v českém a chorvatském supermarketu. Oba nákupy proběhly v prodejnách Kaufland v rozmezí čtyř dnů, přičemž jsme se snažili o vyhledání identických výrobků, což se nám ve většině případů podařilo.

A ještě jsme se při tom dozvěděli zajímavé věci. Například to, že v chorvatském Kauflandu mají bohatou nabídku českých piv, od Plzeňského Prazdroje až po Staropramen. Dá se tu také koupit několik druhů české šunky a mezi místní vynikající uzeniny pronikl i salám z Agrofertu.

Jak dokládá tabulka na konci článku, největší rozdíl v ceně jsme zaznamenali u sycených limonád, které jsou v Chorvatsku výrazně dražší. Naopak čokoláda, džusy nebo brambory jsou u moře podstatně levnější než u nás. Konečný účet se po přepočtu na koruny takřka neliší, a tak lze konstatovat, že Chorvatsko přechod na euro zvládlo velmi dobře.

Ceny vybraných položek v supermarketu Kaufland

Cena v Česku (v Kč) Cena v Chorvatsku (v Kč) Brambory (1 kg) 29,90 15,50 Cibule (1 kg) 37,90 31,20 Ledový salát (1 ks) 14,90 12,40 Citrony (1 kg) 37,90 39,60 Banány (1 kg) 25,90 33,80 Pramenitá voda (1 l) 4,80 4,70 Sprite (2 l) 37,90 50,40 Džus Pfanner (1 l) 59,90 39,60 Plzeňský Prazdroj (0,5 l) 29,90 30,30 Červené víno (lahev) 54,90 49,00 Šunka Le&Co (100 g) 44,90 31,70 Klobása (200 g) 84,90 114,70 Vepřová panenka (1 kg) 179,90 208,50 Máslo (250 g) 36,90 30,50 Sýr gouda (450 g) 109,90 135,80 Jogurt Activia (4 ks) 69,90 67,80 Mléko plnotučné (1 l) 26,90 25,80 Špagety (500 g) 32,90 34,00 Vejce (10 ks) 27,90 46,90 Mouka hladká (1 kg) 21,90 18,30 Chléb (bochník) 44,90 37,30 Čokoláda Milka (100 g) 42,90 30,30 Toaletní papír (1 role) 7,50 5,60 Celkem 1065,20 1093,70

*Přepočet z chorvatských cen platný podle kurzu z 12. dubna 2023, 1 euro = 23,45 koruny.