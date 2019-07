Jaguar se brexitu nebojí. Do výroby elektroaut v Británii nalije miliony liber

Automobilka Jaguar Land Rover (JLR) bude vyrábět elektromobily v Británii. Rozhodnutí největšího britského výrobce aut investovat na domácím trhu miliony liber je tam dobrou zprávou pro celý automobilový sektor, který čelí nejistotě spojené s odchodem Británie z Evropské unie, informovala dnes agentura Reuters.

Automobilka loni vyrobila asi 30 procent z celkových 1,5 milionu aut vyprodukovaných v Británii. Tak jako ostatní výrobci, i Jaguar Land Rover čelí poklesu zájmu o naftová auta. V minulém finančním roce vykázala firma ztrátu 3,66 miliardy liber (104 miliard Kč).

"Budoucnost mobility je elektrická a my jako vizionářská britská společnost jsme odhodláni vyrábět další generaci vozidel s nulovými emisemi v Británii," řekl šéf JLR Ralf Speth. V továrně Castle Bromwich v Birminghamu ve střední Anglii začne firma vyrábět elektrizovanou verzi vozu Jaguar XJ, další elektromobily budou následovat.

Jaguar Land Rover také oznámil, že od roku 2020 zahájí činnost jeho nová výrobna baterií poblíž Birminghamu. Ročně by měla být schopna vyprodukovat 150 000 baterií, uvedla agentura AFP.

Investice do britského automobilového průmyslu se loni ve srovnání s předchozím rokem snížily o 47 procent, poznamenal zpravodajský server BBC. Do země také směřuje pouze malá část celosvětových investic do elektromobility.

Zhruba 2700 dělníků z továrny Castle Bromwich, která vyrábí vozy typu XE, XF a F-Type na benzin a naftu, se tak do budoucna nemusí bát ztráty zaměstnání. A to přesto, že zanikne místní výroba vozů Jaguar XJ na benzin a naftu.

Jaguar Land Rover je od roku 2008 součástí indické společnosti Tata Motors. Loni firma otevřela závod na výrobu automobilů na Slovensku.