Dnes naposledy v práci. Rozhovor s Ianem Callumem, výjimečným šéfdesignérem Jaguaru

Dvacet let dával tvář automobilům značky Jaguar. Byl to on, kdo elegantně převedl značku od retro tvarů do moderního světa. Ian Callum s posledním červnem končí na pozici šéfdesignéra známé britské značky. Aktuálně.cz dal exkluzivní rozhovor.

Když jste oznámil, že po dvaceti letech končíte na pozici šéfdesignéra a odcházíte od Jaguaru, mnoho lidí to překvapilo…

Ano, asi to málokdo čekal. Ale rozhodl jsem se tak už asi před šesti měsíci. Zkrátka jsem to vnímal tak, že nastal správný čas. Je tolik věcí, kterým bych se chtěl věnovat, ale nebylo kdy.

Ian Callum Narodil se 30. července 1954 v Dumfries ve Skotsku a studium automobilového designu dokončil na prestižní Royal College of Art. Ještě na škole si ho v roce 1978 všimla automobilka Ford, pro kterou pracoval 12 let. Spolunavrhoval třeba Fiestu nebo Mondeo, ale také výjimečné modely, jakými byly RS200 nebo Escort RS Cosworth. Pracoval i ve studiu Ghia, dále v TWR a v design studiu automobilky Aston Martin, kde navrhl například model DB7. V roce 1999 nastoupil do automobilky Jaguar, ve které zcela proměnil designový směr. Navrhl 23 aut, z toho 15 Jaguarů, mezi sériové modely se řadí například XF, F-Type, XE, F-Pace a čistý elektromobil I-Pace, který získal titul Auto roku 2019 (Car of The Year). Má několik čestných doktorátů z univerzit z celého světa, získal titul nejlepšího designéra "Royal Designer for Industry" od britské královské instituce RSA a britská královna mu udělila Řád britského impéria.

Za měsíc oslavíte 65. narozeniny, teoreticky byste mohl už odejít do důchodu.

Ano, děkuji za upřímnost, ale po fyzické stránce se mi navzdory věku daří velmi dobře. Kdybych chtěl, mohl bych svou práci nadále vykonávat třeba dalších pět let, ale když jsem svému šéfovi (Ralfu Spethovi, pozn. red.) vysvětlil, proč to chci udělat, už mě nepřemlouval.

Co jste mu přesně řekl za důvody?

Před dvaceti lety jsem nastoupil do Jaguaru, abych značku zcela proměnil, dal jí úplně novou tvář. Od retra ji přenesl do moderního světa. Mám pocit, že tato transformace se povedla. V životě se potřebuji dívat do budoucnosti, a kdybych nadále zůstával v pozici šéfdesignéra, mám dojem, že bych už neměl co dál ze sebe dát. Potřebuji se někam posunout i ve svém nepracovním životě.

Můžete to nějak rozvést?

Potřebuji se cítit více nezávislý. Jako šéfdesignér jsem měl zodpovědnost za velký tým, firemní procesy, částečně i určitou firemní politiku, a na tvorbu samotnou začalo být méně a méně času. Jenže přesně to mě na té práci bavilo.

Můžete popsat, čím přesně se chcete zabývat, až dnes zavřete za sebou dveře studia v Coventry?

Mám jasno v tom, že bych nešel pracovat do žádné konkurenční automobilky. Stále bych chtěl mít k autům blízko, pochopitelně proto, že je to můj svět a mám je velmi rád. Jaguar je pro mě srdcová záležitost, měl jsem ta auta v lásce už od dětství. Ale cítím, že chci dělat něco, co mě bude bavit, třeba navrhovat hodinky, to bych rád. Zkrátka věnovat se malým zábavným projektům.

Navíc neodcházím zcela, zhruba jednou za měsíc se přijdu do studia podívat a třeba občas s něčím poradit nebo něco prokonzultovat s mým nástupcem Julianem Thomsonem, se kterým jsem mimochodem v Jaguaru spolupracoval 18 let.

Omlouvám se za upřímnost, ale zníte, jako byste byl unavený.

Spíš si myslím, že designér má poznat, že se dostal do bodu, kdy už nemá své značce co dát. Ale ano, máte pravdu, mentálně jsem se asi trochu unavený cítil. Ale teď to ze mě spadlo, cítím čerstvý vzduch a nepřišel jsem o optimistický pohled do života. Těším se na to, co přijde. Nechci profesně skončit, pořád chci něco tvořit a asi i víc experimentovat, opravdu nepůjdu hrát teď místo práce golf.

Co vás práce šéfdesignéra automobilky naučila?

Jednat s lidmi. Stát se myšlenkovým tahounem, který své nápady zprostředkuje těm desítkám až stovkám lidí pod sebou. Musíte jim nejdřív vštípit příběh, který pak oni musí autu vtisknout při navrhování. Když je člověk mladý, do kreslení se vrhá s nadšením, ale čím je starší, je potřeba naučit se poznat, co je správné a co špatné, jakým směrem nemá cenu design posouvat. A pak to časté prezentování. Víte, nejsem ten typ, který snadno mluví na veřejnosti, dříve jsem to nedokázal, musel jsem se to naučit.

Když se podíváte do minulosti, které auto, které jste navrhl, máte nejraději?

Copak byste dokázala říct, které z vašich vlastních dětí milujete víc? To nejde. Celkem jsem v životě navrhl 23 aut a z toho 15 vozů Jaguar. Kdybych počítal koncepty nebo speciální modely, bylo by to ještě víc. Zkrátka hodně na jednu kariéru. Ale dobře, jedním z aut, která pro mě hodně znamenají, byl Aston Martin DB7. Hodně mi pomohlo, lidi si mě díky němu všimli, přinesl mi v automobilovém světě respekt a otevřel mi cestu k Jaguaru.

První auto, na kterém jsem se u značky podílel, bylo XK, ale výjimečné z této rané doby je pro mě XF, zásadně změnilo design Jaguaru, považuji ho za průlom, přechod mezi retrem a modernou, a pak F-Type, nikdy bych nečekal, že budu mít možnost takový vůz stvořit. A elektromobil I-Pace je něco, na co jsem opravdu velmi pyšný, protože je tak jiný, designově výjimečný a nekonvenční ve srovnání s tím, co jsme v posledních letech navrhli.

Jak se díváte na budoucnost automobilismu a navrhování aut? Je možné předpovědět, kam se budou trendy ubírat?

Za posledních dvacet let se toto odvětví proměnilo víc než za padesát let předtím. Je to opravdu výjimečná doba pro současné designéry. Vzrušující, a současně tolik stresující. Nikdo pořádně neví, jakým směrem napřímit své úsilí, vývoj a investice. Třeba taková elektromobilita. Je potřeba dořešit celou infrastrukturu a především si myslím, že bude potřeba víc spolupracovat, aby měla smysl. Tedy že budou muset víc kooperovat především výrobci.

Mění se i pohled na auta, ale i když třeba nastane doba, kdy si budeme auta spíše půjčovat a krátkodobě pronajímat, nevěřím, že se z aut stanou jen krabice, jednoduše spotřební zboží. Zejména v případě luxusních automobilek, kde podle mého názoru krása a elegance bude nadále hrát roli. Vyjadřují i vaši individualitu a charakter.

Mluvil jste o charakteru, mohl byste popsat, jakou podstatu mají Jaguary, které vznikly pod vaším vedením?

U Jaguaru je to jasné - spojují sílu a eleganci. Prosté věci, které je definují. Podle mě je nejdůležitější auta nechat vizuálně co nejjednodušší, jenže dosáhnout jednoduchosti je kolikrát pro designéra to nejtěžší. Osvědčilo se mi ale, že z jisté prostoty pak vyvstane krása.

Kolik aut, která Jaguar přivede na trh v následujících letech, ještě ponesou váš rukopis?

Myslím že dvě nebo tři, ale víc samozřejmě víc říci nemohu.

Jakým autem budete jezdit, až od Jaguaru odejdete?

Nechal jsem si F-Type cabriolet, miluji kabria. A pak mám v garáži XJ dvoudveřové kupé z roku 1976, je to moje srdcová záležitost. Poslední auto, které vzniklo ještě pod vedením Williama Lyonse, než pak automobilku prodal. Navíc to byl jeho velmi oblíbený vůz, i proto má pro mě silnou osobní hodnotu.

Kdybyste dostal příležitost navrhnout poslední auto Iana Calluma, které by to bylo?

To by bylo skvělé! Zamiloval jsem si C-X75 a bylo mi líto, že šlo jen o koncept. Takže pokud by to šlo, chtěl bych ho nakreslit znovu a dostat do sériové výroby.