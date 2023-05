Hraje to dobře. Renault Austral překonává konkurenci výbavou, levný ale není

Francouzský konkurent Karoqu může Škodě přinejmenším znepříjemnit život. Je prostorný, dobře vybavený a s moderním infotainmentem. Do týdenního testu nastoupil se čtyřválcovou benzinovou třináctistovkou a převodovkou CVT.

Pod názvem Austral si můžeme představit francouzské aerolinky, bývalou argentinskou měnu, ostrov na Antarktidě i zapomenutého australského výrobce aut, který během své krátké existence před sto deseti lety stačil smontovat doslova jen tři kusy.

To stejnojmenná novinka od Renaultu nepochybně míří výš, už proto, že pro očekávaný úspěch neváhala odhodit jméno svého předchůdce, o kterého se v posledních letech zákazníci zrovna neprali.

Stejně jako do historie mířící Kadjar také Austral zastupuje v kategorii SUV nižší střední třídu. Tu má v Česku už nějaký rok pod palcem Škoda Karoq, ve srovnání s ní je ale renault o poznání větší - na délku měří 4,51 metru a škodovku tak překonává o nezanedbatelných 13 centimetrů.

Austral jde však také do boje s relativně odvážnou startovací cenou 770 tisíc korun, testovaný kus se silnější verzí čtyřválcové třináctistovky, u které se nelze vyhnout převodovce CVT, je ještě o 105 tisíc korun dražší. K tomu je však třeba dodat, že na sériové výbavě automobilka nešetří. Bezklíčové odemykání, zadní parkovací kamera, adaptivní LED světlomety, vše je na palubě bez příplatku. Dobrý příklad pro automobilky, které si nechají zaplatit i za USB-C zdířky na dobíjení telefonu. Mimochodem, v Australu jsou čtyři.

Renault pochopil, že když už chce plout ve vyšším cenovém segmentu, musí se také sám občas plácnout přes kapsu. Novince tak nadělil velmi slušně hrající rádio nebo pravé dřevo na přístrojové desce. A také dvojici velkoplošných displejů, s infotainmentem pracujícím v operačním systému Android.

Kdo tedy zakusil i něco jiného než iPhone, získává důvěrně známé prostředí svého telefonu včetně navigace od Google. A i když ani ta není zcela bez chyb, umí například bezkonkurenčním způsobem vyhledávat adresy podle klíčových slov. A to se zrovna při řízení auta hodí jako málokdy jindy.

Vůbec poprvé se v Renaultu objevuje head-up displej, který důležité údaje projektuje na čelní sklo a nikoliv průhlednou destičku vyjíždějící z palubní desky. Je to nepochybně elegantnější řešení, k mání je však pouze u vyšších stupňů výbavy a navíc za příplatek 15 tisíc korun. Vzhledem k velkému displeji pod volantem není v Australu nezbytně nutný, i tak je ale jízda s ním pro řidiče o něco příjemnější.

I když by se to u SUV zrovna nabízelo, Austral nepočítá se čtyřkolkou, všechny verze mají poháněnou pouze přední nápravu. Pod jeho kapotu se nepodívá ani diesel, ale jen benzinové motory s různým stupněm elektrifikace. Námi testovaný mild hybrid využívá elektřinu převážně jen k hladkému náběhu stop-start systému a k vykrytí energetických požadavků palubních systémů. Spolupráce benzinu a elektřiny je v tomto případě jenom k užitku, na řidiče auta nemá systém žádné požadavky.

Povedená je také nová generace automatické převodovky se sedmi virtuálními stupni. Jen málokdo by hádal, že jde o variátor, typické hučení motoru po sešlápnutí plynu se tady nekoná. Jízda s ním je plynulá, bez škubání, i když nikoliv zvlášť úsporná. Po městě si Austral řekne o devět litrů, dlouhé trasy s plynulou jízdou však spotřebu dokážou srazit až k 6,5 litru. To je ostatně i číslo, které udává výrobce.

Jednou z předností Australu je velmi dobré tlumení vnějších zvuků pronikajících do kabiny. Hluk od motoru a podvozku není neodbytnou součástí jízdy, stejně jako aerodynamický svistot. Dálniční přesuny tedy posádku neunavují, stejně tak i auto, které si právě zde drží ze všech možností jízdy nejnižší spotřebu. Vzhledem k použitému typu převodovky je to překvapivé, doménou CVT bývá obvykle město.

Renault Austral mild hybrid 160 auto Motor: přeplňovaný čtyřválec, 1333 cm3

Výkon: 116 kW / 158 k při 5250 - 5500 ot./min

Točivý moment: 270 Nm při 1800 - 3750 ot./min

Nejvyšší rychlost: 175 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,7 s

Kombinovaná spotřeba: 6,5 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 487 - 575 l

Cena: od 875 000 Kč

Automobilka si dala také záležet, aby na palubě nikdo netrpěl nedostatkem místa. Moderní pojetí auta se odráží zejména ve velkorysém prostoru v příčném směru, když dostatek prostoru na nohy cestujících už je dnes samozřejmostí. Na zadní lavici mohou při troše skromnosti cestovat tři pasažéři, mírné tvarování sedáku k tomu dává dobrý předpoklad. Na svou třídu nadprůměrný kufr skýtá možnost připlatit si pět tisíc za rezervní kolo. Tady není proč váhat.

Je toho málo, co se dá novince vytknout, jedna věc by se však přece jen našla. Tlumení drobných nerovností podvozku moc nejde, na rodinné auto je Austral relativně tvrdý. Situaci by mohla vylepšit volba menších kol s vyšší bočnicí, u testované motorizace jsou však nízkoprofilové dvacítky standardem.