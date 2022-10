Tatra 603 "šilhavka" nebo první model Jawy. To jsou hlavní hvězdy veteránské aukce

Česká pošta plánuje do konce roku obsluhovat 100 tisíc uživatelů prostřednictvím digitální identity. Ta po přihlášení přes internet umožňuje například správu balíkových zásilek a do budoucna i dalších poštovních služeb z jednoho místa, včetně mobilní aplikace. Pošta to uvedla v tiskové zprávě.

První poštovní službou, která nové řešení využívá, je Balíkovna. Na jejích webových stránkách vznikla nová část Moje Balíkovna, kam se uživatelé zaregistrují a po přihlášení získají okamžitý přehled o všech svých zásilkách v Balíkovně. Mohou také prostřednictvím jednoduchého rozhraní spravovat svůj zákaznický profil.

Do budoucna plánuje Česká pošta využít digitální identitu k vytvoření jednotného místa, kde budou mít zákazníci přehled o stavu všech svých poštovních zásilek, financí nebo historii ostatních požadavků.