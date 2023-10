Francouzský boj proti spalovacím motorům: Pokuty čekají už i na Clio nebo Octavii

Drakonické pokuty za překračování nejen emisí, ale i hmotnosti aut se spalovacími motory nejsou ve Francii ničím novým. Zavedeny byly už před mnoha lety, stejně jako mimořádně štědrý bonus při nákupu elektrického auta, navíc ještě podpořený šrotovným a také chystaným sociálním leasingem. A pokuty se od příštího roku ještě výrazně zvýší.

Francie sype do podpory prodejů elektromobilů ze státní kasy nemalé peníze, k jejich popularizaci ale používá i takzvaného malusu, tedy pokuty za nákup auta se spalovacím motorem. Ty jsou hned dvojí, jednak za nadměrné emise, jednak za vysokou hmotnost. V současnosti platí, že každý kilogram nad 1800 kilo (jedná se o prázdnou hmotnost s 75 kily řidiče) je zpoplatněný deseti eury (necelých 250 korun). Maximálně činí pokuta při registraci 50 tisíc eur, přes 1,2 milionu korun.

U emisí se platí za každý gram nad 123 na ujetý kilometr, přičemž je dané, že čím více auto emituje, tím větší pokutu jeho majitel dostane. Nad 225 gramů se pak fixně platí 50 tisíc eur, respektive maximálně polovina ceny vozu. To například znamená, že majitel Fordu Mustang v základní ceně 58 400 eur zaplatí navíc při registraci 29 200 eur za překročení povoleného limitu emisí. Dohromady pak výše obou pokut nesmí překročit 50 tisíc eur.

Od 1. ledna příštího roku se ale podmínky zpřísní, a to výrazně. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu, který ministerstvo financí zveřejnilo na konci září.

Primárně se hmotnostní limit z 1,8 tuny snižuje na 1,6 tuny. To znamená, že velká rodinná SUV až na výjimky typu Peugeot 5008 uchráněná nebudou. Především se to ale dotkne i vybraných kompaktů. Více než 1600 kilogramů váží třeba některé verze Škody Octavia a Octavia Combi. Magazín L'Argus spočítal, že za kila navíc zaplatí zájemci o kompaktní škodovku pokutu až 780 eur, asi 19 tisíc korun. Další desítky eur pak spolkne pokuta za překročení emisí, která nově čeká i na Kamiq a Scalu, pokuty za vyšší hmotnost pak zase zaplatí nyní i zájemci o Kodiaq a Superb.

Novinkou jsou také progresivní hmotnostní limity. Za každé kilo navíc mezi 1600 a 1799 kilogramy se platí 10 eur, mezi 1800 a 1899 kilogramy 15 eur a pak to jde vždycky o pět eur nahoru s každými sto kily. Nad 2100 kilo se pak za každé kilogram navíc platí 30 eur, přičemž tam progrese končí.

U emisí CO2 se limit pro pokutu sníží na 117 gramů na kilometr. Pouze spalovací auta pod touto hodnotou nezaplatí žádnou pokutu. Ve chvíli, kdy ale vypouštějí 118 gramů, už je to při registraci bude stát 50 eur. Za 120 gramů se platí 100 eur, za 130 gramů už 310 eur a třeba auto emitující 150 g CO2/km zaplatí pokutu 2205 eur - skoro 54 tisíc korun. Hodnota pak stoupá progresivně velice rychle a zastaví se až u 193 gramů na kilometr.

To je hranice, nad kterou už se bez rozdílu platí maximálních 60 tisíc eur. Letos je přitom maximum o 32 gramů vyšší. Pořád to ale není všechno, protože od příštího roku zmizí podmínka, že maximálně majitel zaplatí na pokutě polovinu ceny auta. Zájemce o Mustang zmíněný výše si tak bude muset k základní ceně 58 400 eur připravit ještě jednou tolik na emisní pokutu při registraci vozu. Televize BFM se na to konto domnívá, že to bude znamenat konec podobných relativně dostupných sportovních aut.

Nově budou ale pokutu platit třeba i zájemci o auta jako Peugeot 208 se základním benzinovým tříválcem 1.2 PureTech o výkonu 55 kW - paradoxně ale už ne v silnější verzi se 74 kW a šestistupňovou převodovkou - nebo Renault Clio a Dacia Sandero s litrovým tříválcem TCe.

Půjde pořád o spíše symbolickou částku kolem sto eur, přesto je jasné, že pod zákonný limit už se dostanou jen ta úplně nejmenší auta, u nichž zase variant se spalovacími motory povážlivě ubylo. Ba co víc, limit dnes nesplní ani některé mildhybridy, které přitom právě kvůli každému gramu emisí dolů drahou a těžkou techniku dostaly.

Pokutám za hmotnost se vyhnou elektroauta a zatím i plug-in hybridy, které ale zpřísnění podmínek čeká od roku 2025. Modely, které čistě na elektřinu ujedou přes 50 kilometrů, si nicméně budou z celkové hmotnosti moci odpočítat 200 kilo, reálně tak budou čelit nižší pokutě. Sluší se také dodat, že rodiny se třemi a více dětmi mají z obou limitů určité odpočty, na pokutách tak rovněž zaplatí méně.

Nicméně mohlo být ještě hůře. Na jaře se ozývaly hlasy některých politiků, že by váhový limit měl být dokonce jen na hranici 1,4 tuny. Vše ve jménu boje proti SUV, kterých se prodává stále více a podle mnohých škodí víc než jejich ekvivalent z řad běžných osobních aut. Už dříve v některých městech také zavedli výpočet parkovného na základě hmotnosti, týká se to třeba Lyonu.

Návrh rozpočtu je ještě potřeba schválit, ale minimálně na části s pokutami by se nejspíše nic měnit nemělo. V příštím roce pak úpravami projde i vyplácení ekologického bonusu pro elektromobily, stačit už nebudou nulové emise z výfuku, ale do úvahy se bude brát ekologie celého řetězce od výroby přes dopravu. Zvýhodněná budou auta produkovaná v Evropě, naopak dolehnout by to mělo především na levné čínské elektromobily.