"Predátorským praktikám se musíme bránit." Evropa brojí proti elektroautům z Číny

Evropu rychle zaplavují elektrická auta z Číny. Tamní automobilky vycítily poptávku po levné elektromobilitě a také díky rozsáhlým státním pobídkám na jejich výrobu jsou schopny cenově překonat evropské elektromobily i o několik stovek tisíc korun. Evropským státům se to ale přestává líbit. Jako první se na jaře ozvala Francie, teď se proti čínským praktikám postavila šéfka Evropské komise.

"Světové trhy nyní zaplavují levné elektromobily z Číny. Jejich ceny jsou uměle drženy nízko pomocí velkých státních pobídek a to ničí náš trh," řekla hned na začátku každoročního projevu o stavu unie předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Za velkého potlesku zástupců členských států pak oznámila zahájení vyšetřování čínských dotací.

Von der Leyenová také dodala, že Evropa je otevřená konkurenci, nicméně se neférovým praktikám musí bránit. Pobídky dokonce označila za "predátorské praktiky". V této souvislosti pak připomněla, jak Čína před časem agresivně zlikvidovala evropský solární byznys a velké státem dotované společnosti donutily některé menší evropské se z trhu úplně stáhnout a řadu nadějných pracovníků přiměly odejít do zahraničí.

Podle serveru Politico tomuto oznámení předcházel několikaměsíční nátlak Francie, která chce čínským elektromobilům trochu přistřihnout křídla i v rámci národní dotační politiky. "Nemáme v plánu podporovat výstavbu továren v Číně z veřejných zdrojů," opakuje od května ministr financí Bruno Le Maire (za stranu Obnova). Právě Čína představuje pro francouzská levnější elektroauta asi největší hrozbu. Kromě již zavedeného MG to ve Francii zkoušejí třeba i malé elektromobily značky Leapmotor nebo gigant BYD.

Galský kohout proti říši středu

Francie proto od začátku příštího roku zavede výrazně pozměněný systém dotací. Zatímco letos je všechno závislé jen na nulových emisích z výfuku a zájemci o elektroauto s cenou do 47 tisíc eur mohou získat dotaci až pět tisíc eur, od příštího roku mají zásadní roli hrát i emise z výroby a především dopravy aut do země. Promítnout se má zkrátka celý životní cyklus a také použité materiály, celkem bude zohledňováno šest kritérií.

A to bude nejen pro čínské elektromobily problém. Nejlepšího skóre, na jehož výšku bude vůbec navázáno udělení dotace, dosáhnou pravděpodobně jen modely kompletně vyráběné v Evropě, a to včetně baterií. Elektroauta dovážená z Číny, Japonska, Koreje nebo USA to budou mít složitější. Dodejme, že elektromobily tvoří ve Francii letos přes 15 procent trhu nebo také skoro 175 tisíc prodaných kusů.

Uhlíkovou stopu konkrétního vozidla bude počítat státní agentura pro ekologickou transformaci Ademe. Zatím je kolem výpočtu i řada otázek, jak například popsal v článku ze začátku srpna magazín L’Argus. Čínské továrny sice využívají energii získávanou ze značné části z uhlí, takové Volvo nebo BMW, které v Číně vyrábí elektroauta i pro Evropu, však podobně ve velkém dekarbonizují nebo převážejí svá auta na ekologických vodíkových lodích. Je proto nejasné, jestli budou tyto značky ve stejném pytli jako MG, BYD, Leapmotor nebo i Dacia Spring, které uhlíkovou neutralitu zatím výrazně neprosazují.

Otázkou také je, jak to bude s elektromobily sice vyráběnými v Evropě či Francii samotné, ovšem s baterií dováženou z Číny či jiné vzdálené země. Pomoci by čínským značkám, a to i na celoevropské úrovni, nakonec mohla výroba v Evropě - SAIC, majitel MG, nebo BYD nad něčím podobným uvažují. BMW už oznámilo velké investice do továrny Mini v Oxfordu, kde se za tři roky začne vyrábět nové generace elektrického Cooperu a SUV Aceman. Do té doby budou vznikat výhradně v Číně.

Ne všechny členské země jsou ale ve vztahu k čínským elektromobilům tak radikální jako Francie. Jak píše Politico, především Němci se obávají možné obchodní války s Čínou, která by významně poškodila německé automobilky v říši středu působící. Zatímco francouzští výrobci mezi tamní bestsellery úplně nepatří, především koncern Volkswagen má naopak v Číně stále velmi silnou pozici.

Dodejme, že podle analytické společnosti Jato se za první polovinu letošního roku prodalo v Evropě přes 147 tisíc čínských aut se všemi druhy pohonu, tedy i spalovacím motorem. To představuje asi 2,25 procenta celého trhu, naprostou většinu ale prodalo MG - konkrétně přes 104 tisíc aut. Přesto se dá očekávat že tržní podíl čínských značek postupně poroste. Ukázal to mimo jiné třeba i mnichovský autosalon, který skončil minulý týden a na němž se ve velkém prezentovaly i čínské značky, které zatím v Evropě neprodávají.