Připomeňte si zajímavá auta z 90. let. Byla to doba, kdy se zvyšovaly bezpečnostní standardy i technická a výbavová úroveň automobilů, zároveň se ale značky nehonily za každým gramem flotilových emisí. To dalo vzniknout řadě zajímavých a dodnes nezapomenutelných automobilů, které ještě často vídáme na ulicích nebo v autobazarech.