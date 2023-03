Auta, bez kterých by města nemohla existovat. Připomeňte si vývoj popelářských vozů

Než přišla auta

Ač se to možná nezdá, popelářská auta (jméno podle toho, že hlavní složku odpadu počátkem 20. století představoval popel) - sama podmnožinou komunálních vozidel - jsou přesně tím dopravním prostředkem, bez jehož existence si dnešní města nebo vesnice asi nikdo neumí představit. Pokud by totiž popeláři pravidelně nevyváželi popelnice a nesváželi odpad na skládky, pravděpodobně by se začal hromadit v ulicích. Své o tom vědí třeba ve Francii, kde právě lidé obsluhující auta na svoz odpadu často stávkují, a třeba na pařížských ulicích se tak vrší pytle s odpadem.

Jak píše Marián Šuman-Hreblay v knize Taxi, popelářská a speciální vozidla: České a slovenské víceúčelové automobily od r. 1906, v Praze byl odvoz odpadu poprvé organizován už v roce 1621, následně ale upadal a oživen byl až v 19. století. Jak vypadal svoz odpadu v době, kdy neexistovala auta, dokládá třeba tato fotka. Lidé odpadky zkrátka vysypávali do povozu taženého koňmi.