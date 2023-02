Extrémní vozidla, nad kterými zůstává rozum stát. Auta z dolů, letišť i kosmodromů

Letištní Tatra, která nezná bratra

Galerii zajímavých těžkých pracovních strojů můžeme jen těžko začít něčím jiným než Tatrou 815 TPL. Bylo to auto, které na konci 80. let vzniklo z jediného důvodu: na ruzyňském letišti mělo tahat a vytlačovat letadla. Impulz ke stavbě speciálu daly přímo Československé aerolinie, požadavků pak bylo hodně a navíc byly poměrně striktní. Jednalo se třeba o cenu nejvýše jeden milion, tažnou sílu nebo o výšku vozu. Tahač nesměl být moc vysoký, jinak by mohl kolidovat s letadlem.

Auto vzniklo s využitím dílů tehdy vyráběné Tatry 815, třínápravový podvozek vycházel z tahače přívěsů (proto zkratka TP, L pak znamená letištní). Kabina pocházela původně z autojeřábu, celkově nebylo 28 tun vážící auto vysoké ani dva metry a za kabinou mělo dvanáctiválcový motor. Dokázalo ale utáhnout či tlačit letadlo o hmotnosti až 400 tun.