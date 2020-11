Zelená bestie si nabrousila drápy. Poprvé za volantem Fordu Puma ST

Ford má historicky zálibu ve stavění sportovně laděných hatchbacků, které potěší vášnivé řidiče. Precizní řízení, perfektně fungující podvozek a živý motor byly vždy hlavními stavebními kameny rodiny ST. Ta má od října nový přírůstek, kompaktní SUV Puma. Zaslouží si tento znak na zádi?

Zatímco ve třídě kompaktních SUV Ford přišel s novou Pumou s výrazným zpožděním za všemi důležitými evropskými hráči, jeho nový přírůstek do rodiny v podstatě nemá konkurenci. Značky ST odhalují, že tahle Puma není jen tak obyčejná kočka domácí. Vše, čeho si nadšení řidiči cení na vozech od modrého oválu, které prošly rukama kouzelníků ze sportovního oddělení Ford Performance, se dostalo také této zelené bestii.

V záplavě konvenčních kompaktních SUV rozhodně vyniká. I proto, že sportovnější varianta nepřichází jen s výkonnějším motorem, ale důkladnější genetickou úpravou.

V mnohém se podobá menší Fiestě ST a využívá částečně i její techniku, jen mnohem vypilovanější. Jako byste Fiestu ST nafoukli, ale neustále přitom měli na paměti filozofii "řidičského auta pro civilisty".

Puma ST je tak první SUV, které se dostalo do rodiny ST. Pod kapotou má identický 1,5litrový tříválec Ecoboost z ostré Fiesty naladěný na výkon 147 kW, ale s točivým momentem zvýšeným oproti Fiestě o 30 Nm na výsledných 320 Nm. Automat má vstup zakázán, tady budete hezky postaru řadit. A navíc dostal samosvorný diferenciál a radikálně vylepšené a tužší odpružení podvozku.

Ford slibuje, že Puma ST má výrazně ostřejší řízení i lepší brzdy a k dispozici jsou čtyři jízdní režimy a systém Launch Control, aby si natěšený majitel užil i ostré sprinty na okruhu. Jestli tohle všechno jsou jen marketingové řeči, anebo pravda pravdoucí, jsme měli možnost si na jeden den vyzkoušet za jejím volantem.

Zejména v jedovatě zelené a na tmavých 19" kolech vypadá, že jí sebejistota nechybí. K tomu ostře tvarované přední "lízátko", černá maska chladiče, zadní spojler a difuzor, uvnitř sedadla Recaro… Už na první pohled dává najevo, že máte čest s autem pro fajnšmekry.

Zvuk tříválce není vůbec špatný a v režimu Sport a zejména Track zní lépe, než by se dalo čekat. Podvozek je poměrně tuhý, ale i na běžnou jízdu uspokojivě poddajný, aby se s autem dalo žít i jinde než na okruhu.

A propos, je rozhodně podnětné si Pumu ST na okruhu vyzkoušet. Improvizovaná trať na ploše v Hradci Králové dovolila o Pumě ST odhalit několik pozoruhodných zjištění.

Je rychlá, ale tak akorát, abyste si to s ní dosyta užili. Řízení je vynikající, tužší, ale přitom pořád relativně citlivé. Podvozek v zatáčkách dává vědět, kdy jste si měli najet lépe, ale odpustí vám to. A brzdy se dají skvěle dávkovat.

Puma ST vám poskytne zábavu ve stále ještě legálních rychlostech, a to se cení. Odkrvení mozku při zrychlení se nedočkáte, ale každá zatáčka je výzva. Jednotlivé režimy, které se volí pomocí tlačítka u volantu, charakter auta mění, Sport je dobrý kompromis. Dobré manuální převodovky už ze světa pomalu mizí, a tak si Ford za jednu z nich, kterou má právě Puma ST, zaslouží pochvalu.

Ford Puma ST Motor: řad. 3válec, 1497 cm3, turbo

Výkon: 147 kW při 6000 ot./min.

Toč. moment: 320 Nm při 2500-3500 ot./min.

Zrychlení 0-100 km/h: 6,7 s

Nejvyšší rychlost: 220 km/h

Spotřeba: 6,9 l/100 km

Objem kufru: 456 litrů

Cena od: 731 900 Kč

Nabízí se srovnání s menší Fiestou ST, která už ze své podstaty nižší stavby zajistí ještě intenzivnější pocit spojení s řidičem. Chtělo by to přesednout z jednoho auta do druhého.

Puma ST oproti menší Fiestě ale nabízí slušně velký kufr s tolikrát skloňovanou plastovou "vanou" pod podlahou i s výpustním špuntem, takzvaný MagaBox o objemu 80 litrů. Do auta se navíc výborně nastupuje a slušný je i výhled.

Každá legrace ale něco stojí a v případě ostré Pumy to platí jakbysmet. Zatímco Fiesta ST vyjde na 574 900 Kč, větší atletický sourozenec je o dalších minimálně 160 tisíc korun dražší, startuje totiž na částce 731 900 Kč.

Pro osobu, která je ochotná takovou částku zaplatit, musí vlastnosti ostrého crossoveru znamenat skutečně hodně. V této třídě ale jen těžko může pořídit lepší řidičské auto.