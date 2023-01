Bojovníci o titul českého nej auta. Vyhraje pick-up, elektroretro, nebo něco jiného?

Šest finalistů postupuje do boje o titul Auta roku v České republice pro rok 2023. A jde o hodně rozmanitý mix. Vítěze nyní vyberou motorističtí novináři a slavnostně se vyhlásí 7. února.

Dva čisté elektromobily, ale také drsňácký pick-up, bavorské SUV, francouzské SUV-kupé a japonský hybrid. Do finálové šestice uchazečů o titul Auto roku v ČR se dostala rozmanitá skupina.

Abecedně jde o tyto modely: BMW X1, Ford Ranger, Honda Civic, Peugeot 408, Renault Megane E-Tech a Volkswagen ID. Buzz. Byli vybráni dvacítkou motoristických novinářů po jízdách se všemi nominovanými vozy.

Škoda Auto neměla žádnou novinku, kterou by mohla do ankety letos přihlásit. Poslední dva ročníky - při tom posledním se kvůli pandemii koronaviru spojily dva roky v jednu anketu - vyhrálo titul BMW. Nejdříve s novou řadou 3, loni s elektromobilem i4.

Podrobné testy modelů či souhrnné informace o finalistech ankety si můžete prostudovat zde: BMW X1 a Honda Civic, Ford Ranger, Peugeot 408, Renault Mégane E-Tech a Volkswagen ID.Buzz.

Poslední zmíněný se před nedávnem probojoval do finále evropské ankety Car of the Year 2023, nakonec titul získal Jeep Avenger.