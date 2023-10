Fiátek z jachty vedl přepychový život. Nový majitel za něj dal 3,8 milionu korun

Když auto tráví víc času na moři než na silnici, může mít nakonec ohromnou cenu. Na nedělní aukci Bonhams se jedno z nejspartánštějších aut historie motorismu vydražilo za cenu, za kterou se dá pořídit nový Mercedes Maybach.

Tentokrát šéf automobilové sekce aukční síně Bonhams Phillip Kantor v předmluvě katalogu nepřehání, když mluví o mimořádné sbírce automobilů. A lze souhlasit i s tím, že prodej v aukci je pro majitele tak vzácných vozů jedinou možností, jak zjistit jejich skutečnou cenu.

Protože v nedělní aukci v luxusním belgickém letovisku Zoute se vyskytovalo nápadně mnoho aut, jež byla vzácná už jako nová. Třeba Ferrari 250 GT Berlinetta "Tour de France", které se nakonec vydražilo v přepočtu za 118 milionů korun a stalo se tak nejdražším vydraženým exponátem celé aukce.

Počet Fiatů 500, které měly místo střechy látkovou pergolu a sedadla s pružinami v nich nahradil ratan, dnes už zjistit nelze, protože většina z nich se dávno rozpadla. Jisté je jen to, že v tomto provedení stála Pětistovka dvakrát tolik co běžná verze.

Myšlenka na plážové vozítko prý pochází o samotného šéfa Fiatu Gianniho Agnelliho. Ten chtěl auto, které by mohl nalodit na svou jachtu a používat jej všude tam, kde zakotví. Úkolu se zhostila slavná karosárna Ghia, která se v té době právě na takové přestavby specializovala.

Stejným způsobem jako Agnelli používala Fiat 500 Jolly Beach i první majitelka exempláře, za který anonymní kupec v neděli zaplatil 155 250 Eur, tedy 3,8 milionu korun. Vyvolávací cena přitom začínala na 40 tisících, o auto se ale v sále strhla dechberoucí bitva.

Cena se vyšplhala tak vysoko i proto, že historie tohoto konkrétního Fiátku je dobře zdokumentována: Původně jej zástupce italské značky Auguste Pauwels v Antverpách prodal jisté paní Roels-Lacourtové, narozené v roce 1911. Vůz byl poprvé zaregistrován v srpnu 1959.

Lacourtová pocházela ze známé rodiny a Pětistovku vozila na palubě své motorové jachty Odysseia kotvící nejčastěji v Saint-Tropez a Monaku. Ostatně i tato loď není úplně anonymní. V roce 1906 ji postavila skotská firma Ramage & Ferguson a během první a druhé světové války sloužila v britském námořnictvu. Rodina Lacourtova ji vlastnila až do roku 1967, kdy Odysseiu koupil herec Richard Burton pro svou manželku Elizabeth Taylorovou.

Plážový Fiat vydržel u původní majitelky o něco déle. Až v polovině 70. let jej získal karosář z Antverp, do jehož dílny auto pravidelně jezdívalo na přestříkání laku, protože slaný vzduch nedělal karoserii dobrou službu. Pětistovka zůstala v jeho rodině až do minulé neděle, kdy ji po pečlivé rekonstrukci nabídl do aukce karosářův syn.

Že na tomto způsobu prodeje netratil, dokládá i odhad ceny vozu před aukcí. Hodnotu bleděmodrého Fiatu stanovil Bonhams na 80 až 120 tisíc eur, i ten nejoptimističtější odhad byl tedy nakonec překonán skoro o 30 procent.

Další informace o vydraženém Fiatu a snímky z nedělní aukce najdete ve fotogalerii.