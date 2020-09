Vzpomínky na žlutého ďábla z Polska. Před dvaceti lety vyrobili poslední Fiat 126

Venezuelský prezident Nicolás Maduro, kterého vyšetřovatelé Rady OSN pro lidská práva obvinili z možného podílu na zločinech proti lidskosti, vyzval svět k boji proti "hegemonii" a k porážce "imperialistických myšlenek". Uvedla to v úterý agentura AFP s tím, že Maduro odsuzoval "svět hegemonie, svět imperialismu" v předem nahraném projevu, odvysílaném během Valného shromáždění OSN.

"Venezuela hájí multipolární svět a reformovaný systém OSN, který dokáže prosazovat mezinárodní právo a chránit národy světa," zdůraznil. Rovněž kritizoval americké útoky - aniž by vyslovil název Spojených států - proti Světové zdravotnické organizace (WHO). "Teď není čas urážet a vyhrožovat WHO, teď se musíme v jejím zájmu sjednotit," prohlásil podle AFP.