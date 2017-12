Elon Musk chce vystřelit do vesmíru svou první Teslu. Ukázal fotografie z příprav před letem

před 3 hodinami

Elon Musk se před časem nechal slyšet, že chce poslat na oběžnou dráhu planety Mars svou první Teslu Roadster. Na Instagramu nyní zveřejnil pár fotografií z příprav.

Vizionář, šéf automobilky Tesla a také programu SpaceX Elon Musk ví, jak na sebe upoutat pozornost.

Před časem se nechal slyšet, že by chtěl vyslat do vesmíru svou vlastní první Teslu Roadster. Poté sice zprávu dementoval, avšak nyní to vypadá, že to myslí vážně. Nebo minimálně ví, jak napínat novináře i veřejnost.

Na svém Instagramu zveřejnil několik fotografií z příprav akce. Středobodem je Muskova první rudá Tesla Roadster připravující se ve vesmírném centru programu SpaceX, jež má za cíl osídlit planetu Mars.

Nejnovější Muskova raketa Falcon Heavy má do vesmíru odstartovat už v lednu. Zda bude mít v útrobách i jeho vlastní auto, ale není ještě jisté.

Musk prohlásil, že když testovací rakety vysílané do vesmíru musí obsahovat kovové nebo betonové závaží, proč nebýt originální a nepoužít místo něj auto. Minimálně tak chytře spojuje oblasti, kterým se věnuje - automobilům a vesmíru. Zda se Tesla Roaster skutečně vnese ve vesmírné raketě, se ale ještě uvidí. U Muska člověk nikdy neví.