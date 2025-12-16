Osmiválec kabelem nenahradíš. Zákazníci poslali na šrotiště další elektrický pick-up

Jestliže v Evropě automobilky pomalu přemýšlí nad změnami elektrické budoucnosti, v USA se s tím doslova protrhla přehrada. A nejlépe je to vidět v segmentu velkých pick-upů; jedné z nejpopulárnějších kategorií aut ve Spojených státech. Před pár lety měli všichni velcí hráči plán na elektrickou variantu svého modelu. Nejprve ji ale pohřbil RAM, teď to stejné dělá Ford.
Pick-up F-150 Lightning před čtyřmi a půl lety vtrhl na americký trh jako uragán. Nejpopulárnější auto v USA dostalo jako první svého druhu plně elektrický pohon. Ford v tom viděl jasnou budoucnost a maloval si, že bude prodávat klidně 150 tisíc aut ročně. Na vlak jménem elektrický pick-up brzy naskočila i konkurence: Chevrolet, GMC či RAM. Jenže sázka na kabel nevyšla, zákazníci pořád prahnou po osmiválcích.
RAM si to uvědomil už začátkem podzimu pod staronovým vedením. Aniž by kdy skutečně spustil prodeje a výrobu, tak ukončil projekt bateriové verze svého pick-upu a rozhodl se soustředit na variantu s prodlužovačem dojezdu. Ford se přidal v polovině prosince.
Výroba F-150 Lightning byla zastavená už před nějakou dobou, v říjnu totiž vyhořel dodavatel hliníkových dílů a Ford tak omezené zdroje přesunul na výrobu výdělečnějších benzinových a hybridních verzí pick-upu. Jestli se produkce znova rozjede, nebylo jasné. Teď už je. Nejnovější tisková zpráva Fordu totiž obsahuje větu, že „výroba současné generace F-150 Lightning byla ukončena“. Bez fanfár, za což mohou prodeje.
Podle magazínu Ford Authority se za jedenáct měsíců letošního roku prodalo necelých 26 tisíc elektrických pick-upů. Loni za celý rok to bylo 33,5 tisíce aut. Pro srovnání, celé řady F (modely F-150, F-250 a F-350) se letos zatím prodalo skoro 724 tisíc kusů a loni lehce přes 732 tisíc kusů.
Zaměstnanci, kteří elektromobil dělali, se přeorientují na výrobu poptávaných benzinových a hybridních verzí, třetí směna prý umožní vyrobit o více než 45 tisíc aut navíc.
Ford se nicméně plánů na elektrifikaci svého bestselleru nevzdává úplně. Podobně jako RAM se upnul na verzi s prodlužovačem dojezdu, to znamená kombinaci spalovacího motoru, elektromotoru a relativně velké baterky. Ford slibuje kombinovaný dojezd přes 1126 kilometrů a „tažnou sílu lokomotivy“. Zároveň slibuje akceleraci na 97 km/h pod pět vteřin a jízdu jen na elektřinu, kterou si zákazníci F-150 Lightning prý oblíbili.
Elektrický pick-up je ale jen špička ledovce, kvůli nízké poptávce a obecně změnám v americké politice pod vedením Donalda Trumpa Ford výrazně přehodnotil celý svůj někdejší plán. A zařízl i další chystané velké elektromobily pro americký trh, třeba elektrickou dodávku. Místo nich nyní sází na hybridy a modely s prodlužovačem dojezdu, byť v roce 2027 chce ukázat středně velký elektrický pick-up. Část vyráběných baterií se pak místo součástí pohonu auta stane úložištěm energie.
Cena za změnu plánu je podle automobilky na úrovni 19,5 miliardy dolarů, asi 403 miliard korun.
Michelin Bib Gourmand v Česku: kam zajít na špičkové jídlo, které nezruinuje peněženku
Michelin Bib Gourmand už dávno není jen „útěchou“ pro restaurace bez hvězdy. Naopak – jde o prestižní ocenění pro podniky, které dokážou nabídnout špičkovou kuchyni za férovou cenu. V Česku jich každým rokem přibývá a dokazují, že skvěle se najíst dnes neznamená utratit jmění ani rezervovat stůl měsíce dopředu.
Křehký Tanec s medvědem. Do kin se chystá silný film o těžké rodičovské volbě
Už příští rok v březnu dorazí do kin intimní a vizuálně působivé drama Tanec s medvědem, ve kterém se v hlavních rolích představí držitelé Českých lvů Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek. Film režisérky Jitky Rudolfové přináší hluboce emotivní sondu do partnerství, jež je postaveno před zásadní rozhodnutí.
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.