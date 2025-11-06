Twingo oficiálně: Stojí pod půl milionu, dojede dál než Citigo. Známe podrobnosti

Renault zrychlil tempo vývoje, od nápadu postavit elektrické Twingo až do jeho dnešní oficiální premiéry uplynuly pouhé dva roky. Jak to s francouzskými odbory v zádech dokázal?
Jednoduše svůj nápad s technickými výkresy předal vývojovému centru ACDC, které sám loni založil v Šanghaji. Jak automobilka uvádí, podnik stojí "v srdci čínského ekosystému, který je známý svými rychlými vývojovými časy".
Ačkoliv jde o jedno z nejlevnějších elektroaut na trhu, slibuje několik specialit, které nejsou v této kategorii samozřejmostí. Třeba posuvnou zadní lavici, jak ji mělo kdysi i první Twingo z 90. let. Narozdíl od něj ale tentokrát půjde o dvě nezávislá zadní sedadla, z nichž každé lze posunout dopředu a dozadu o 17 centimetrů. Cestující tak mohou volit mezi větším prostorem pro nohy, nebo větší kapacitou kufru. Posuvný mechanismus lze navíc ovládat jak zepředu, tak i ze zavazadlového prostoru. Automobilka též slibuje, že čtveřice sedadel v Twingu je plnohodnotná a pohodlně se zde přepraví i dospělí jedinci.
Další užitečnou funkcí elektrického Twinga je One Pedal, kdy auto po sundání nohy z plynu postupně zastaví, aniž by bylo nutné šlapat na brzdu.
Trakční baterii má Twingo lithium-železo-fosfátovou, s využitelnou kapacitou 27,5 kWh. Na jedno nabití s ní ujede až 263 kilometrů, což je mimochodem o 10 kilometrů dál, než svého času zvládla Škoda Citigo-e. Ta měla využitelnou kapacitu baterie 32,3 kWh.
Twingo je tedy auto mimořádně úsporné, také proto, že není kdovíjak těžké. Pohotovostní hmotnost začíná (podle výbavy) na 1200 kilogramech, benzinové Twingo první generace bylo ovšem ještě o 310 kg lehčí.
Motor nad přední nápravou pohánějící přední kola má výkon 82 koní, na stovku auto zrychlí za 12 vteřin. Maximální rychlost je omezena na 130 km/h.
Auto bude k dispozici ve dvou stupních výbavy. Základní Evolution nabídne 16palcová kola, sedmipalcový displej řidiče, 10palcový centrální displej s multimediálním systémem a podporou pro připojení chytrého telefonu, tempomat, automatické nouzové brzdění, asistenta udržování jízdního pruhu, systém monitorování řidiče, automatickou parkovací brzdu, samostatně posuvná zadní sedadla, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, manuální klimatizaci a zadní parkovací senzory.
Vyšší výbava Techno má navíc multimediální systém OpenR Link s integrovaným Google (Google Maps, Google Assistant a Google Play), Reno avatar, adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, automatickou klimatizaci, funkci One Pedal, tónovaná boční zadní okna, elektricky sklopná vnější zrcátka, sklopné sedadlo spolujezdce, hands-free kartu, digitální zadní kameru, automatické dálkové světlomety, automatické stěrače a šest reproduktorů.
Bez ohledu na výbavu se bude u Twinga připlácet za rychlé nabíjení. Standardně totiž auto nabíjí výkonem pouhých 6,6 kW, což je na delších cestách nepoužitelné. Nápravu přinese balíček Advanced Charge, který zrychlí nabíjení na 11 kW (AC) respektive 50 kW (DC) a navíc přidá funkci V2L s možností odebírat energii z auta.
Renault Twingo E-Tech
Rozměry a hmotnost
Délka: 3 789 mm
Šířka: 1 720 mm
Výška: 1 491 mm
Rozvor: 2 493 mm
Přední převis: 743 mm
Zadní převis: 553 mm
Světlá výška: 143 mm bez nákladu (118 mm s nákladem)
Objem zavazadlového prostoru: až 360 l (VDA)
Objem zavazadlového prostoru se sklopenými zadními sedadly: přes 1 000 litrů
Prostor pro kolena: až 160 mm
Výška nákladové hrany kufru: 745 mm
Hmotnost: od 1 200 kg
Motor a baterie
Výkon: 60 kW (82 k)
Točivý moment 175 Nm
Typ baterie: LFP
Využitelná kapacita baterie: 27,5 kWh
Dojezd: až 263 km
Nabíjení: AC 6,6 kW (volitelně AC 11 kW a DC 50 kW)
Maximální rychlost: 130 km/h
Zrychlení 0 až 50 km/h: 3,9 s
Zrychlení 0 až 100 km/h: 12,1 s
Budoucí majitelé Twinga si také budou moci připlatit za zhruba stovku nejrůznějších aplikací, od Amazon Music až po Prime Video nebo HBO Max.
Pokud jde o barvy karoserie, v nabídce bude červená, zelená, žlutá a černá. Auto se bude vyrábět ve Slovinsku, v "historickém" závodě Novo Mesto. Renaulty se zde montovaly ještě v časech bývalé Jugoslávie. Celkem tu vzniklo asi pět milionů aut typu R4, R5, Clio a Twingo 2. a 3. generace.
Evropské prodeje Twinga startují zkraje příštího roku, na menší trhy však přijde řada později. Češi si tak na auto počkají až do podzimních měsíců.