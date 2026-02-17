Přeskočit na obsah
Benative
17. 2. Miloslava
Elektromobily

Němci teď kupují Elroq a Enyaq jak housky na krámě. Čtyřikrát častěji než tesly

Elroq je v Německu nejprodávanějším elektromobilem. I díky němu zažívá Škoda u našich sousedů nebývalý úspěch.
Škoda Enyaq
Volkswagen je nejprodávanější značkou v Německu s velkým odstupem.
Třetí místo pro Mercedes-Benz. Na druhou Škodovku ztrácí pouhých 96 aut.
Čtvrtá příčka patří BMW.
Elroq je v Německu nejprodávanějším elektromobilem. I díky němu zažívá Škoda u našich sousedů nebývalý úspěch.
Foto: Škoda Auto
Jakub Stehlík
Tohle se dosud žádné importované značce v Německu nepodařilo. Mladoboleslavská Škoda se v lednu v prodejích vklínila mezi první Volkswagen a třetí Mercedes-Benz, kterému těsně sebrala druhé místo. Prodeje škodovek meziročně vzrostly hlavně díky elektrickým modelům.

Dotace na elektromobily, které se s příchodem nového roku vrátily k našim sousedům, dokonale zahýbaly zdejším trhem nových aut. Jak moc se teď od sebe liší preference zákazníků v Česku a Německu, ukazují přesná statistická čísla. Zatímco v Česku se v lednu prodalo 7129 škodovek a pouze 4,7 procenta z nich bylo čistě bateriových, v Německu si za stejnou dobu koupilo škodovku 18 550 motoristů, přičemž podíl čistých elektromobilů tvořil bezmála 27 procent.

Jeden model z Mladé Boleslavi na sebe váže obzvlášť velkou pozornost: Bateriový Elroq dokázal v německém žebříčku pokořit veškerou konkurenci a stal se v lednu vůbec nejprodávanějším elektromobilem. Což je pozoruhodné zejména ve vztahu k mateřskému Volkswagenu. Ačkoliv má v celkových prodejích před Škodou značný náskok a v portfoliu VW najdeme hned pět řad čistých elektromobilů, Škoda se do první pětky nejprodávanějších elektrických aut dostala rovnou dvakrát. O moc lépe už to ani nešlo, protože Elroq a Enyaq jsou jediné dva modely, které v současnosti automobilka nabízí.

Prvenství mezi elektromobily si Elroq neodnáší jen pokud jde o absolutní pořadí prodejů, ale na čelo žebříčku E-Barometr jej zařadila i velká německá pojišťovna HUK. Tento žebříček pro změnu zkoumá preference motoristů, kteří se v roce 2025 rozhodli přejít od spalovacího auta k elektrickému. Těch, kteří si k této životní změně vybrali právě Elroq, je zdaleka nejvíc, druhá Cupra Born se umístila s poměrně velkým odstupem.

Zatímco se Elroq v barometru pojišťovny HUK objevil letos poprvé a rovnou vyhrál, největším poraženým je meziročně Tesla Model Y. Zatímco v roce 2024 si teslu jako svůj první elektromobil zvolilo 13,5 procenta motoristů, loni to bylo už jen 3,6 procenta.

Tesle se už delší dobu v Německu nedaří ani pokud jde o nová auta. I když její prodeje meziročně mírně narostly, přesto se letos v lednu nedokázala probojovat ani do první dvacítky nejprodávanějších značek.

V žebříčku se ostatně neobjevila ani žádná z čínských automobilek, ačkoliv většina z nich hlásí v Německu prodejní rekordy. BYD rostl o 1000 procent, Leapmotor o 345 a Xpeng o 248 procent. Byl to však růst z malých čísel – pozoruhodný je tak hlavně výsledek značky BYD, která v lednu na německém trhu dokázala umístit 2629 aut, z nichž 1561 tvořily bateriové vozy. Pokud jde o elektromobily, BYD tím v Německu překonal Teslu, která zde za stejné období udala jen 1301 vozů.

Nápadný ústup z preferencí zákazníků je v případě Tesly patrný hlavně při porovnání se Škodou – čistě elektrické auto z Mladé Boleslavi si v lednu zvolilo 4962 Němců. Tedy bezmála čtyřikrát víc než těch, kteří si za stejnou dobu přišli pro svou vysněnou teslu.

Nejprodávanější značky aut v Německu za 1/2026

Pořadí

Značka

Počet prodaných vozů

Srovnání s 1/2025

1.

Volkswagen

38 282

−17,5%

2.

Škoda

18 550

+12,2%

3.

Mercedes-Benz

18 454

−6,5%

4.

BMW

17 105

+5,4%

5.

Audi

14 054

−4,0%

6.

Seat

9716

−29,8%

7.

Opel

8829

+27,4%

8.

Ford

6820

−11,1%

9.

Hyundai

6171

+0,1%

10.

Fiat

4490

+87,2%

11.

Peugeot

4486

−9,5%

12.

Volvo

3967

−26,3%

13.

Kia

3916

−21,0%

14.

Toyota

3595

−33,8%

15.

Citroën

3502

+4,3%

16.

Renault

3361

−17,4%

17.

Dacia

3141

−45,2%

18.

Porsche

2942

+23,3%

19.

Mazda

2815

+22,9%

20.

Mini

2645

+18,1%

Zdroj: KBA

Nejprodávanější elektroauta v Německu za 1/2026

Pořadí

Značka, model

Počet prodaných vozů

1.

Škoda Elroq

3121

2.

Volkswagen ID.7

2632

3.

Volkswagen ID.3

2405

4.

Škoda Enyaq

1841

5.

Audi A6 e-tron

1454

Zdroj: KBA

Nejoblíbenější auta při přechodu na elektro

Pořadí, značka, model

Volba v % 2025

Volba v % 2024

1. Škoda Elroq

9,6

0

  1. Cupra Born

6,5

7,1

  1. BMW X1

5,6

5,2

  1. Volkswagen ID.3

5,5

5,7

  1. Škoda Enyaq

4,2

6,4

  1. Hyundai Inster

4,2

0

  1. Kia EV3

3,8

0

  1. Tesla Model Y

3,6

13,5

  1. Ford Explorer

3,2

0,6

  1. Toyota BZ4X

2,8

0,8

Zdroj: HUK

