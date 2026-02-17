Němci teď kupují Elroq a Enyaq jak housky na krámě. Čtyřikrát častěji než tesly

Tohle se dosud žádné importované značce v Německu nepodařilo. Mladoboleslavská Škoda se v lednu v prodejích vklínila mezi první Volkswagen a třetí Mercedes-Benz, kterému těsně sebrala druhé místo. Prodeje škodovek meziročně vzrostly hlavně díky elektrickým modelům.
Dotace na elektromobily, které se s příchodem nového roku vrátily k našim sousedům, dokonale zahýbaly zdejším trhem nových aut. Jak moc se teď od sebe liší preference zákazníků v Česku a Německu, ukazují přesná statistická čísla. Zatímco v Česku se v lednu prodalo 7129 škodovek a pouze 4,7 procenta z nich bylo čistě bateriových, v Německu si za stejnou dobu koupilo škodovku 18 550 motoristů, přičemž podíl čistých elektromobilů tvořil bezmála 27 procent.
Jeden model z Mladé Boleslavi na sebe váže obzvlášť velkou pozornost: Bateriový Elroq dokázal v německém žebříčku pokořit veškerou konkurenci a stal se v lednu vůbec nejprodávanějším elektromobilem. Což je pozoruhodné zejména ve vztahu k mateřskému Volkswagenu. Ačkoliv má v celkových prodejích před Škodou značný náskok a v portfoliu VW najdeme hned pět řad čistých elektromobilů, Škoda se do první pětky nejprodávanějších elektrických aut dostala rovnou dvakrát. O moc lépe už to ani nešlo, protože Elroq a Enyaq jsou jediné dva modely, které v současnosti automobilka nabízí.
Prvenství mezi elektromobily si Elroq neodnáší jen pokud jde o absolutní pořadí prodejů, ale na čelo žebříčku E-Barometr jej zařadila i velká německá pojišťovna HUK. Tento žebříček pro změnu zkoumá preference motoristů, kteří se v roce 2025 rozhodli přejít od spalovacího auta k elektrickému. Těch, kteří si k této životní změně vybrali právě Elroq, je zdaleka nejvíc, druhá Cupra Born se umístila s poměrně velkým odstupem.
Zatímco se Elroq v barometru pojišťovny HUK objevil letos poprvé a rovnou vyhrál, největším poraženým je meziročně Tesla Model Y. Zatímco v roce 2024 si teslu jako svůj první elektromobil zvolilo 13,5 procenta motoristů, loni to bylo už jen 3,6 procenta.
Tesle se už delší dobu v Německu nedaří ani pokud jde o nová auta. I když její prodeje meziročně mírně narostly, přesto se letos v lednu nedokázala probojovat ani do první dvacítky nejprodávanějších značek.
V žebříčku se ostatně neobjevila ani žádná z čínských automobilek, ačkoliv většina z nich hlásí v Německu prodejní rekordy. BYD rostl o 1000 procent, Leapmotor o 345 a Xpeng o 248 procent. Byl to však růst z malých čísel – pozoruhodný je tak hlavně výsledek značky BYD, která v lednu na německém trhu dokázala umístit 2629 aut, z nichž 1561 tvořily bateriové vozy. Pokud jde o elektromobily, BYD tím v Německu překonal Teslu, která zde za stejné období udala jen 1301 vozů.
Nápadný ústup z preferencí zákazníků je v případě Tesly patrný hlavně při porovnání se Škodou – čistě elektrické auto z Mladé Boleslavi si v lednu zvolilo 4962 Němců. Tedy bezmála čtyřikrát víc než těch, kteří si za stejnou dobu přišli pro svou vysněnou teslu.
Nejprodávanější značky aut v Německu za 1/2026
Pořadí
Značka
Počet prodaných vozů
Srovnání s 1/2025
1.
Volkswagen
38 282
−17,5%
2.
Škoda
18 550
+12,2%
3.
Mercedes-Benz
18 454
−6,5%
4.
BMW
17 105
+5,4%
5.
Audi
14 054
−4,0%
6.
Seat
9716
−29,8%
7.
Opel
8829
+27,4%
8.
Ford
6820
−11,1%
9.
Hyundai
6171
+0,1%
10.
Fiat
4490
+87,2%
11.
Peugeot
4486
−9,5%
12.
Volvo
3967
−26,3%
13.
Kia
3916
−21,0%
14.
Toyota
3595
−33,8%
15.
Citroën
3502
+4,3%
16.
Renault
3361
−17,4%
17.
Dacia
3141
−45,2%
18.
Porsche
2942
+23,3%
19.
Mazda
2815
+22,9%
20.
Mini
2645
+18,1%
Zdroj: KBA
Nejprodávanější elektroauta v Německu za 1/2026
Pořadí
Značka, model
Počet prodaných vozů
1.
Škoda Elroq
3121
2.
Volkswagen ID.7
2632
3.
Volkswagen ID.3
2405
4.
Škoda Enyaq
1841
5.
Audi A6 e-tron
1454
Zdroj: KBA
Nejoblíbenější auta při přechodu na elektro
Pořadí, značka, model
Volba v % 2025
Volba v % 2024
1. Škoda Elroq
9,6
0
6,5
7,1
5,6
5,2
5,5
5,7
4,2
6,4
4,2
0
3,8
0
3,6
13,5
3,2
0,6
2,8
0,8
Zdroj: HUK
