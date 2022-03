Praha možná bude mít Madlenku. Most přes Vltavu pojmenovaný po Madeleine Albrightové

Ještě nestojí, pracovně se mu říká Dvorecký most. Má do tří let spojit pražské Podolí se Smíchovem. Poté, co minulý týden ve středu zemřela významná politička a také smíchovská rodačka Madeleine Albrightová, pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr navrhl, aby se most pojmenoval po ní. "Jsme z toho nadšení, budeme mostu říkat Madlenka," reagovali architekti z Ateliéru 6, kteří most navrhli.

Most, který má překlenout Vltavu a do tří let spojit pražské Podolí se Smíchovem, nese pracovní název Dvorecký podle nedaleké městské části Dvorce. Architektonickou podobu mostu mají na starosti studia Ateliér 6 a Tubes. Nyní se okolo jeho jména rozvířila debata.

Poté, co minulou středu zemřela ve Washingtonu významná americká politička a česká rodačka Madeleine Albrightová, se na pražském magistrátu řeší, že by plánovaný most mohl nést její jméno.

"Na Zastupitelstvu jsem navrhl pojmenování Dvoreckého mostu podle Madeleine Albrightové, rodačky z pražského Smíchova. Praze by bylo ctí, kdyby jeden z mostů nesl její jméno," uvedl na svém twitterovém účtu pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). "Co nejdřív zahájím jednání s městskými částmi, abychom pojmenování mostu podle Madeleine Albrightové do detailu probrali," dodal.

O tom, že by se most mohl jmenovat po Albrightové, se architekti z Ateliéru 6 dozvěděli prostřednictvím přátel. "Nadchlo nás to, jako autoři bychom tím byli poctěni. O našem postoji jsem informoval pana náměstka Scheinherra SMS zprávou," řekl Aktuálně.cz Radek Šíma, hlavní architekt mostu.

Otázka ohledně oficiálního názvu se vzhledem k blížícímu se termínu zahájení stavby mostu podle Šímy řešila a původně se studio přiklánělo k názvu Podolský. "Původní označení mostu Dvorecký totiž bylo chápáno jako pracovní, a to zejména z toho důvodu, že aktuální umístění mostu neodpovídá přesně místopisnému označení Dvorce," vysvětluje Šíma.

Jak by veřejnost název přijala, se nebojí. "Výtvarně jsme ho koncipovali jako pražský most s výrazným ctěním historického kontextu a zároveň jako most soudobý, který naplňuje současné potřeby. Doufáme, že nebude dělat svému velikému jménu ostudu. O případné složitosti lidového používání názvu nemáme obavu. Stejně mu budeme všichni říkat Madlenka," dodává Šíma.

Most nemá sloužit automobilové dopravě, budou po něm jezdit tramvaje a cyklisté, bude také pro pěší. Fakt, že po mostě nebudou moct jezdit auta, někteří zastupitelé již dříve kritizovali, mezi kritiky byl například opoziční zastupitel Václav Bílek (ANO). Jiní zase kritizovali jeho cenu, loni na podzim pražské zastupitelstvo vypsalo tendr na jeho výstavbu, která by měla vyjít na 972 milionů korun.

Most má zlepšit propojení mezi zlíchovským a podolským břehem Vltavy a některým tramvajovým linkám, především těm od Barrandova a Modřan, výrazně zkrátit cestu. Ty nyní musí přejíždět Vltavu až po vzdáleném Palackého mostu.

Východní vyústění mostu bude u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice, západní povede poblíž tramvajové zastávky Lihovar, kde již vznikla odbočka na most. Pod mostem by měla vzniknout kavárna a také prostor na odpočinek nebo jiné aktivity, na podolském břehu by měla vzniknout nová vodácká základna.

Most jako kubistické dílo

Architekti chtěli podobu mostu dle svého vyjádření co nejcitlivěji zasadit do prostředí. "Vítězný návrh reaguje na danosti místa, odkazuje na tradici pražských obloukových mostů bez konstrukce nad mostovkou a na existenci blízkých kubistických staveb," uvádí se na stránkách Ateliéru 6.

Most má budit dojem sochy. Architekti navíc spolupracují s umělcem Krištofem Kinterou, který má prostor pod mostem navrhnout jako "multifunkční kubistickou krajinu a botanickou zahradu pouličního osvětlení".

Most pojmenovaný po smíchovské rodačce

Madeleine Albrightová, podle které by se nový pražský most mohl jmenovat, se narodila na Smíchově v roce 1937 jako Marie Jana Korbelová, po komunistickém únorovém převratu v roce 1948 odešla s rodinou do zahraničí.

Svého času byla vnímaná jako nejvlivnější žena na světě, byla to ostatně historicky první žena na postu ministryně zahraničí USA. Ačkoli z Česka odešla jako velmi malá, po celý život se považovala za českou patriotku a udržovala přátelství například s Václavem Havlem. Albrightová se výrazně zasadila o vstup Česka, Polska a Maďarska do NATO.