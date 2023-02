Vyšel čerstvý přehled nejucpanějších měst. Ukazuje, jak si vede Praha, Brno a Ostrava

Z pandemie vyplývající pokles dopravy je, zdá se, definitivně pryč. Nizozemská společnost TomTom, která mimo jiné vyrábí GPS navigace do aut, ve svém každoročním dopravním indexu uvádí, že až ve 62 procentech sledovaných měst stoupl čas, který řidiči stráví za volantem. Jinými slovy, doprava houstne. A to nejen ve světě, ale i Česku. Do galerie se podívejte, jak moc.

TomTom Traffic Index, velká zpráva o dopravě ve světových městech, vyšel letos už podvanácté. Tentokrát obsahuje data pro 389 měst z 56 zemí světa. Nechybí Česká republika, zastoupená Prahou, Brnem a Ostravou. Ze Slovenska jsou to potom Bratislava a Košice. Dvanácté vydání žebříčku se oproti těm předchozím ale přece jen o něco změnilo. Nizozemská společnost totiž nově města seřadila podle průměrného času potřebného k projetí desetikilometrového úseku - to je dle dat průměrná délka jedné cesty - v centru města (oficiálně uváděná definice je centrum a rádius pěti kilometrů od něj kolem dokola) nebo celé jeho metropolitní oblasti - tedy města a přilehlého okolí. Změřila se i na cenu jízdy autem. Výsledky se pak nadšeným autařům asi líbit nebudou. Řidiči benzinových aut loni utratili v průměru za palivo o 27 procent více, řidiči naftových aut v průměru dokonce o 48 procent více než v roce 2021. Je to důsledek ruské agrese na Ukrajinu a z ní vyplývající energetické krize, která se projevila i ve vyšších cenách paliv. Však to známe i z českých silnic a dálnic. "Ve velkých evropských městech se cestování elektromobilem ukázalo jako efektivní způsob pro udržení nízkých a stabilních nákladů," konstatuje TomTom ve své tiskové zprávě. Byť samozřejmě, i cena nabíjení vzrostla, tvůrci žebříčku ale upozorňují, že elektřina není cenově tak volatilní jako ropa. Mimochodem čas potřebný k ujetí 10 kilometrů loni meziročně vzrostl ve 242 městech z 389. Výrazně narostl také čas, kteří řidiči v průměru za rok stráví v kolonách během dopravní špičky, ruku v ruce s tím stouply i průměrné emise při jízdách vypouštěné. Žebříčky vycházejí z reálných anonymizovaných dat, která nizozemská firma sesbírala od lidí, využívajících jejich služeb (třeba navigace v autech či telefonech). Celkem vychází reprezentativní vzorek z 543 miliard kilometrů.