Dny se krátí, význam světel roste. Seřídit je nechte hned, nečekejte na výměnu oleje

„Levý zadní bliká, světla svítí,“ vybaví se většině českých motoristů nad připomínkou, že by měli kontrolovat osvětlení auta. Ve skutečnosti to taková legrace není. Počet usmrcených chodců bývá za tmy dvakrát vyšší než za světla. Jestli chodce v poslední vteřině přeci jen zahlédneme, záleží i na správném seřízení světel. Špatně to naopak dopadne, pokud protijedoucí svítí příliš vysoko a oslňují.

Základní kontrola světel je povinná před každou jízdou. Řidič by se měl ujistit, že jsou všechna světla funkční, nepoškozená a čistá. Detailní seřízení světlometů je předmětem pravidelných servisních prohlídek, které se opakují nejčastěji každý rok. Související Test prozářenou nocí. I dvouvláknovou žárovku H4 už mohou nahradit diody 30 fotografií Ne vždy ovšem termín prohlídky vyjde právě na podzim, kdy je seřízení nejvíce potřeba. Vozidlo je celý rok vystaveno vibracím a rázům, pod nimiž jemné vymezovací mechanismy kapitulují a světlomet změní pozici. Sníží-li se úhel nastavení o jedno procento, znamená to, že ve vzdálenosti třiceti metrů míří světelný kužel o třicet centimetrů níž. To může rozhodnout, zda řidič chodce zaregistruje dřív nebo později. Stejný posun směrem nahoru působí oslňování protijedoucích. To může mít dalekosáhlé důsledky, pokud je oslnění vyhodnoceno jako příčina nehody. Pojišťovna v takovém případě vymáhá celou škodu po viníkovi. Může jít o stovky tisíc korun. Mnoho aut dnes přitom disponuje kamerovým záznamem, díky němuž může být viník usvědčen i dodatečně. Související Nehodu mám natočenou, co teď? Když obhajoba vlastních práv naráží na GDPR 3 fotografie Nastavení vyžaduje kontrolu i u světel se samočinnou regulací sklonu. Ta světlometem "cvičí" v rozmezí několika procent podle okamžitých pohybů karoserie, ovšem vůči nulové rovině, kterou je třeba nastavit a kontrolovat. Jinak se světlomet pohybuje o správná procenta ve špatném směru. Dříve se k seřízení používaly čáry na zdi. Stačilo vůz postavit do vzdálenosti pěti metrů a nastavení zvládl uživatel svépomocí. Schématem s kolmicemi a úhly byla tehdy vyzdobena každá větší garáž. Dnes už se s těmito pomůckami setkáme málokde. Výkonnější světlomety dnešních vozů vyžadují přesnější zaměřování, k němuž slouží optický regloskop. K dispozici ho má každá autoopravna a samozřejmě i všechny stanice STK. Teď, když nás čeká pět měsíců tmy ráno i večer, je čas některou z dílen navštívit. Seřízení světel stojí řádově stokorunu a i ta je stálým zákazníkům leckdy odpuštěna. Škody, jimž mohou světla v dobrém stavu předejít, jsou s takovou investicí nesrovnatelné. Může se stát, že recepční v přetíženém značkovém servisu věc vyhodnotí jako běžnou zakázku a nabídne vám termín až za tři týdny. Pak se bez obav obraťte na nezávislé opravny. Některé z nich pro své akce využívají i dodavatelé žárovek a světel.

