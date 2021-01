Propálí tmu a jednou i vaši peněženku. LED světlomety nevydrží věčně a jsou drahé

LED světlomety jsou v autech hitem poslední doby, však je v základní verzi má i laciná Dacia Sandero, bez příplatku je dostanete i ve Škodě Scala nebo Octavia. Postupně tedy i z těch nejlevnějších vozů vytlačují klasická halogenová světla s výměnnými žárovkami. Problém nastává s jejich opravami.

Pro kupujícího mají LED světla v porovnání s obyčejnými halogeny celou řadu výhod: například Renault se v případě modernizovaného SUV Koleos chlubí jejich o 25 procent vyšším výkonem a o deset procent nižší spotřebou. Navíc mají delší životnost. Věčně ale nevydrží a pak mohou nastat drahé lapálie.

Na problém upozornil německý autoklub ADAC. Podle něj je odhadovaná životnost LED světlometu 15 let, zatímco běžné osobní auto na německých silnicích vydrží let 18. Pak jde do šrotu nebo do východní Evropy. Ojetiny s LED světly ale s sebou nesou riziko drahých oprav, varuje autoklub.

Na rozdíl od klasického halogenového světlometu, u nějž se, jakmile přestane svítit, vymění žárovka, je zdroj světla v případě "ledek" integrovaný do světlometu v jednom celku, a tak se ve chvíli, kdy diody přestanou svítit, musí v servisu vyměnit celý. Podle ADAC se dají samostatně opravovat jen držáky světlometů, s jejichž pomocí se dají dát do pořádku v případě menších bouraček například při parkování.

Podle Martina Hejrala z Opelu a Jiřího Rozkošného z Audi je možné samostatně měnit řídicí moduly světel, u Audi v některých případech lze samostatně vyměnit pásek denního svícení (není to ale pravidlo). Pokud ale auto svítí ve tmě jedním okem a příčinou je porucha světelného zdroje, nic jiného než výměna celého světlometu majiteli nezbývá. "V případě poruchy LED světla je nutné vyměnit celý světlomet," potvrzuje Jan Hrbek ze Škody Auto.

Podle ADAC je pak také nutné, aby opravu umožňovalo rovněž schválení typu světlometu. "Většina světel prostě není navržena tak, aby se dala opravit," píše autoklub v tiskové zprávě.

Cena takového světlometu přitom není nejnižší. Obyčejný LED světlomet vyjde u Opelu Astra na 11 855 korun, u Octavie lehce přes devět a půl tisíce, u prémiových automobilů, jako je Audi Q7, již cena obyčejné LED přesahuje třicet tisíc.

A to jsme se ještě nedostali k problematice chytrých maticových LED světel, které selektivně rozsvěcejí a zhasínají své segmenty, aby řidiči mohli nabídnout stále dálkové světlo. Z noci udělají den, ale jakmile dožijí, v peněžence druhého nebo třetího majitele takového vozu natropí pořádný vítr.

Například v případě zmíněné Octavie stojí přes osmnáct tisíc, u Astry jejich cena překračuje 35 tisíc a u Audi Q7 se jejich cena může pohybovat v rozmezí od šedesáti až takřka po 105 tisíc korun. To v závislosti na tom, jestli je v autě "obyčejný" Matrix, jeho HD verze s větším počtem diod nebo nejdražší varianta s přídavným laserovým světlem.

V Česku se přitom dají nejstarší Q7 sehnat i za 180 tisíc korun, jakmile se dnešní model dostane do stejných let, budou vysvícené diody, případně střední ťukanec na parkovišti, znamenat pravděpodobně totální škodu. O něco lepší je situace u levnějších Škodovek. I tam se ale jedná s ohledem na cenu ojetiny o výraznou investici do opravy světel. Vždyť patnáctiletá Octavie vychází v bazaru asi na 40 tisíc korun.

ADAC proto apeluje na výrobce aut, aby prodloužili životnost světel. Ta by měla lépe pokrývat životnost celého auta. Nutné je také přijít s náhradním konceptem oprav světel, aby byly náklady na ně pro zákazníka v dlouhodobém horizontu akceptovatelné.