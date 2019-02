Policie opět kontrolovala v Praze auta s vykuchaným filtrem pevných částic

Dopravní policisté na popud vedení hlavního města začali se zkušebními kontrolami technického stavu vozidel. Cílem je primárně odhalit auta s odmontovaným filtrem pevných částic. Policii zatím schází technika pro přímé měření emisí, takže podezřele vypadající auta zastavují a napojují na řídící jednotku, která provede diagnostiku. Pokud odhalí závadu, posílají policisté řidiče na stanici technické kontroly (STK). Kontroly se budou pravidelně opakovat. Novinářům to dnes na jedné z kontrol řekli zástupci magistrátu a policie.

Ministerstvo dopravy vypsalo soutěž na nákup přístroje, který bude schopen odebírat přímo vzorky výfukových plynů ze silnice a obratem vyhodnocovat, zda dané vozidlo nemá odmontovaný či nefunkční filtr pevných částic.

Takových vozů je podle předchozích měření v metropoli zhruba pět procent, produkují však asi polovinu prachových částic označovaných jako PM10, které patří mezi zplodiny nejškodlivější pro zdraví. Podle ministerstva začne mobilní měřicí jednotka v Praze a Středočeském kraji fungovat v polovině roku.

Podle náměstka primátora pro životní prostředí Petra Hlubučka (STAN) nechtělo vedení města s ohledem na špatnou kvalitu ovzduší v metropoli čekat na zakoupení speciální techniky, a iniciovalo proto kontroly založené na vizuálním vytipování možných hříšníků.

Zastavené vozy policisté nekontrolují pouze s ohledem na míru emisí, ale posuzují celkový technický stav vozidla. I když tedy bude mít na pohled "čoudící" auto emise v pořádku, může dostat pokutu za něco úplně jiného. Provinilý řidič může podle Hlubučka dostat pokutu až 50 000 korun, v krajním případě může být vozidlo i odstaveno z provozu.

Dnešní kontrola je druhá, kterou policie ve spolupráci s městem uspořádala. Vozy, u kterých předběžná diagnostika odhalí problém, policisté doprovodí do nejbližší STK, se kterou se na tom předtím domluví.

Při nedávné první zkušební kontrole se podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra podařil odhalit jeden vůz s odmontovaným filtrem. "Říkat kdy a kde ty kontroly budou, není úplně ideální, protože budou prováděny namátkově. Ale mohu slíbit, že budou prováděny pravidelně a co nejvíce," doplnil náměstek Hlubuček.

Nové vedení hlavního města si zlepšování kvality ovzduší vytyčilo jako jeden z důležitých bodů programu. Praha je po Ostravě druhým nejznečištěnějším městem v republice, přičemž až 80 procent znečištění produkuje doprava.

Vedení magistrátu se proto chystá obnovit například plán zavedení nízkoemisní zóny, která by povolila vjezd do širšího centra města jenom autům s menšími emisemi. Rada prověří také možnost zpoplatnění vjezdu do centra a tento týden schválila zavedení MHD zdarma v době smogových situací. V plánu je také vyhláška zakazující topení uhlím.