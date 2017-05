Další využití aut bez řidiče: Volvo testuje autonomní popelářský vůz

před 45 minutami

Popelářský vůz schopný jízdy bez řidiče si při první cestě zmapuje prostředí. Pak už jen na příkaz popeláře sám couvá od popelnice k popelnici. Švédská automobilka tak chce usnadnit práci zaměstnancům a snížit riziko poranění při neustálém nastupování a vystupování z auta.

Technologie autonomního řízení nemusí mít využití jen v soukromé dopravě. Volvo předvádí, že bez řidiče by brzy mohly jezdit i vozy městských služeb, třeba ty popelářské. V blízké budoucnosti tak bude stačit na jedno auto jeden popelář, který navíc nebude muset neustále vysedat a nasedat do vozu.



Popelářský vůz bez řidiče vypadá stejně jako ten klasický. Při jeho první cestě do ulic, které bude obsluhovat, jej řídí sám popelář. Auto si ale během jízdy pečlivě zmapuje okolí, nejen pomocí GPS, ale i senzorů. Dokáže si zapamatovat umístění popelnic.

Podruhé už stačí, aby popelář u první z popelnic vystoupil, a jakmile nádobu vyprázdní, stiskne tlačítko. Vůz sám začne couvat k další popelnici. Pokud bude mít v cestě například zaparkované auto, dokáže ho objet. Stejně tak se zastaví, jestliže mu něco zkříží dráhu. Třeba míč od hrajících si dětí.



Volvo tvrdí, že díky autonomnímu pohybu nebude muset popelář neustále vystupovat a zase nasedat, aby s vozem popojel. Tím se sníží jeho pracovní zatížení a pravděpodobnost úrazu. Tento problém se týká oblastí, kde jezdí popelář s vozem sám, tedy bez kolegy řidiče, který by pořád zůstával za volantem.



Volvo se pustí do většího testování ještě do konce roku. Bude si také všímat reakce popelářů i obyvatel míst, kam budou tyto vozy zajíždět. Podívejte se na následující video, kde je podrobně popsané, jak popelářský vůz schopný jízdy bez řidiče funguje: