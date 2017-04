Interiér prototypu elektromobilu od Škody: otočná sedadla a displej pro každého cestujícího

před 42 minutami

Škoda Auto zveřejnila další podrobnosti o designové studii Vision E, která je zároveň předobrazem prvního elektromobilu značky.

Škoda představí designovou studii Vision E na autosalonu v čínské Šanghaji (19.-28. dubna), s předstihem uvolňuje informace o ní a nákresy některých částí auta, nově interiéru.

Ten obsahuje pouze čtyři samostatná sedadla, takže cestující budou mít v interiéru vozu téměř stejně dlouhého jako Škoda Kodiaq spoustu prostoru. To umocní chybějící středový sloupek a tunel.

Nastupování a vystupování ulehčí proti sobě otvírané dveře a absence prostředního B-sloupku, a také možnost otáčet sedadla o dvacet stupňů. Při otevírání dveří se sedadla natočí směrem ven a usnadní tak nástup do auta. Po zavření dveří se automaticky vrátí do výchozí polohy. V režimu autonomního řízení, tedy jízdy bez zásahů řidiče, se přední sedadla automaticky nastaví do komfortní polohy. Samočinně se upraví i poloha volantu, aby odpočívajícímu řidiči nepřekážel.

Interiér bude plný displejů. Ten nejdůležitější se nachází uprostřed přístrojové desky. Každý cestující ale bude mít i svůj personální dotekový displej, kde si bude pouštět třeba zábavní programy. Ten pro přední pasažéry se nachází v palubní desce, obrazovky pro cestující na zadních sedadlech budou umístěny v opěradlech předních sedadel.

Mobilní telefony si bude každý cestující nabíjet bezdrátově v takzvaných "phoneboxech" ve výplních dveří. Obsah smartphonů se bude zrcadlit na osobních displejích.

"Do roku 2025 uvedeme na trh vedle plug-in hybridů také pět čistě elektricky poháněných automobilů v různých segmentech. Budeme tak připraveni na stav, kdy každý čtvrtý prodaný automobil bude disponovat elektropohonem," uvedl předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier.

autor: Ondřej Běhal

