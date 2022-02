Nehrozí vám pokuta? Platnost téměř milionu dálničních známek s lednem skončila

S posledním lednem skončila platnost mnoha dálničních známek. I když má už více než rok klouzavou platnost, spousta řidičů si pořídila roční elektronický kupon právě loni v lednu. Jde téměř o milion elektronických vinět. Za jízdu bez známky po zpoplatněném úseku hrozí vysoká pokuta.

Systém elektronických dálničních známek se v Česku zavedl už na konci předloňského roku, od té doby je možné pořídit kupon s klouzavou platností. Mnoho řidičů si však koupilo roční kupon právě na konci ledna 2021, kdy vypršela platnost roční známky z roku 2020. S prvním únorem letošního roku si proto musí pořídit novou.

Podle údajů státního podniku Cendis, který systém elektronických dálničních známek spravuje, je takových řidičů hodně. "Posledního ledna letošního roku skončila platnost zhruba 927 tisíců známek," říká Jan Paroubek, ředitel Cendisu.

Podle něj je konec roku a začátek toho nového období, kdy se známek prodává nejvíc. "V průběhu celé loňské špičky, tedy od prosince 2020 do února 2021, se prodalo zhruba 2,5 milionu dálničních známek, kterým v tomto období postupně končí platnost. V letošní špičce, tedy od prosince 2021 do současnosti, přesněji do 27. ledna, už se prodalo přes 1,2 milionu dálničních známek," upřesňuje Paroubek.

Odhadem milion řidičů aut si tedy bude muset pořídit nový elektronický kupon, právě přelom ledna a února je nejexponovanější. Možnost využít klouzavou platnost známek se ale začíná postupně projevovat, řadě řidičů vyhovuje víc.

"Loni se ročních známek prodala více než třetina až v průběhu roku. Mnoho řidičů si známku koupilo až ve chvíli, kdy ji opravdu potřebovali, a dalším důvodem jsou nová vozidla pořízená v průběhu roku. Očekáváme proto, že lednová špička bude každým rokem nižší a v horizontu několika let se rozprostře prodej ročních známek do průběhu celého roku," uvažuje Paroubek.

Pak by se na prodejích projevovala výrazněji už jen letní špička, kdy se kupují hlavně desetidenní známky v souvislosti s cestami do nebo ze zahraničí.

Na konec platnosti upozorní systém

Fakt, že se na čelní sklo vozu už fyzicky nevylepuje kupon s datem platnosti, znamená, že zapomětlivější osoby se musí spolehnout na jiný způsob, jak si připomenout, kdy jim známka expiruje. Upozornění na blížící se konec platnosti se dá nastavit v systému na stránce eDálnice.cz, upozornění přijde deset dní před vypršením platnosti ročního kuponu na zadaný e-mail, případně SMS zprávou.

Notifikaci jde nastavit i zpětně v sekci "správa známky" po zadání registrační značky a autorizačního kódu z potvrzení o úhradě. Platnost známky lze ostatně kdykoliv na této stránce také ověřit, systém informuje o konkrétním datu a času, od kdy a do kdy je daná známka platná.

Notifikace před vypršením ale podle serveru Seznam zprávy v období mezi 20. a 27. prosincem loňského roku řidičům nechodila. "Systém dálničních známek sice fungoval, ale odeslal pouze určitou část notifikací. Obratem jsme zjednali nápravu a všem, kteří v daném období měli upozornění na končící platnost známky dostat, jsme zaslali mail a SMS s omluvou a s upozorněním, aby si platnost své známky ověřili," dodává Paroubek z Cendisu.

Co hrozí za jízdu bez platné dálniční známky

Daň za jízdu bez platné dálniční známky je vysoká, policejní kontrola může vypsat blokovou pokutu až ve výši 5000 korun, ve správním řízení až dvacet tisíc. A meziročně se počet pokut zvýšil.

"V roce 2021 Policie ČR projednala na místě v souvislosti s neuhrazením časového zpoplatnění celkem 19 733 přestupků, což je o 5538 více než v roce 2020. Celková výše pokut na místě byla 18 997 600 Kč, meziročně o 7 324 500 Kč více. Oznámeno bylo 260 přestupků, o 82 víc než v roce 2020," říká Hana Rubášová z tiskového oddělení Policejního prezidia.

Zda auta, která na zpoplatněných úsecích jedou, mají elektronickou známku platnou, se kontroluje pomocí kamer na mýtných branách. V případě, že zachytí vozidlo, které není evidované v systému EDAZ (Elektronická dálniční známka), je následně zastaveno a zkontrolováno policejní hlídkou. Rovněž se využívá systém kontrol, kdy registrační značky vozidel zaznamenává kamera v policejním vozidle.

"Speciální akce na kontrolu dálničních známek neplánujeme, zaměřujeme se na bezpečnost a plynulost silničního provozu a kontrola dálničních známek do této kategorie nespadá. Každopádně jsou kontroly dálničních známek prováděny v rámci běžného výkonu služby a podle čísel z loňského roku je takovýto systém kontrol dostačující. A současně za využití moderních technologií mnohem efektivnější, než byl v případě kontroly nalepovacích dálničních zámek," uzavírá Rubášová.

