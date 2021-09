Cupra UrbanRebel: Městský závoďák ze Španělska je předobrazem elektrické Fabie

Španělská sportovní odnož automobilky Seat, Cupra, v předstihu před autosalonem v Mnichově představila koncept malého elektromobilu. Jmenuje se UrbanRebel a měl by posloužit i jako předzvěst celé řady malých koncernových elektrických aut, která se na trhu objeví v roce 2025.

"Tento závodní koncept je radikální interpretací našeho městského elektromobilu, který uvedeme v roce 2025," prohlásil k UrbanRebelu šéf Seatu a Cupry Wayne Griffiths. Malý elektromobil podle něj není klíčovým projektem jen pro španělskou značku, ale pro celou skupinu VW. "Naším cílem je vyrábět v továrně v Martorellu na půl milionu městských elektromobilů i pro další značky koncernu Volkswagen. Tyto vozy zpřístupní elektromobilitu masám," dodal Griffiths.

Sériová verze bude založená na zkrácené verzi elektrické platformy MEB, na níž již dnes jezdí Volkswageny ID.3 a ID.4 nebo Škoda Enyaq. Rozměry studie víceméně odpovídají čtvrté generaci Fabie, na délku má auto 4080 milimetrů, na šířku necelých 1,8 metru a na výšku 1444 mm.

Design vozu má sice inspirovat sériovou verzi, ale jeho základní prvky jsou pojaty radikálnějším způsobem, aby studie měla, jak se píše v tiskové zprávě, charakter většího rebela. Mezi tyto prvky má patřit žraločí nos auta, čelní okno, které opticky přechází do bočních a vytváří tak dojem závodní přilby, nebo obrovský zadní spoiler.

Dá se tušit, že sériové verze budou navíc o něco slabší než koncept, u nějž výrobce slibuje výkon 250 kW, krátkodobě dokonce 320 kW.

O dojezdu a dalších parametrech Cupra v tiskové zprávě mlčí. Podle staršího vyjádření šéfa VW Herberta Diesse se již nějakou dobu počítá s tím, že by malé koncernové elektromobily měly používat levnější lithiumželezofosfátové baterie.

Ty mají však také nižší kapacitu, základní verze malých elektroaut by měla mít akumulátor s kapacitou 30 kWh, což by jim mělo umožnit ujet na jedno nabití lehce pod 200 kilometrů. Dražší verze dostanou 45kWh baterie a dojezd se u nich zvedne asi na 290 kilometrů. Cena by měla startovat někde okolo půl milionu korun.

Studie Cupra UrbanRebel se představí na autosalonu IAA v Mnichově, který se veřejnosti otevírá v úterý 7. září.