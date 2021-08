Stop nejen Fabii Combi, ale i Scale. Nástupce kvůli emisím nebude, skončí do pár let

Před pár dny automobilka potvrdila, že nová generace dostupného malého kombíku modelu Fabia nepřijde. Firma se podle svého vyjádření musí soustředit na vývoj a výrobu elektromobilů. Nová strategie automobilky s největší pravděpodobností nepočítá ani s dalšími konvenčními modely, mezi něž patří také hatchback Scala.

Nejen Fabia Combi, ale ani hatchback Scala, tedy další model na platformě MQB A0 osazený konvenčními spalovacími motory, nedostane nástupce. Model ve stávající generaci by se měl prodávat ještě několik let, než definitivně skončí. Informaci jako první přinesl německý oborový web Automobilwoche. Na oficiální vyjádření automobilky čekáme.

Podle neoficiální informace z automobilky je však konec Scaly v podstatě jistý. Nástupce nedostane, vůz by kvůli použité platformě nebylo možné osadit jiným než spalovacím motorem, a to ani hybridním. Současná generace zůstane na trhu podle zdroje Aktuálně.cz z vyššího managementu firmy "tak dlouho, jak to bude s ohledem na zpřísňující se emisní limity ještě možné", maximálně však ještě následujících pět let.

Scala vyplňovala prostor v nabídce Škody mezi Fabií a Octavií, představila se v roce 2018, výroba se rozběhla začátkem roku 2019. V roce 2020 se v závodě v Mladé Boleslavi vyrobilo 58 054 vozů, o rok dříve to bylo 54 839 aut, tedy o necelých 6 % méně. Pokud tedy v roce 2025 skutečně skončí, v té době čerstvě završí svůj sedmiletý tržní cyklus.

Je otázkou, co bude i s dalšími modely, například také malé SUV Kamiq využívá platformu MQB A0, stejně jako Scala.

Příčinou plánovaného konce Scaly je tzv. Zelená dohoda (Green deal), tedy plán na ochranu klimatu, jenž má za cíl snižovat emise u nových automobilů. Emisní cíle jsou pro následující roky natolik přísné, že auta s konvenčními spalovacími motory už nebude možné nabízet. Po roce 2035 by se v Evropě neměla prodávat jiná auta než bateriové elektromobily nebo vodíkové vozy.

Podle Automobilwoche bude pravděpodobně posledním autem se spalovacími motory v nabídce Škody Auto SUV Kodiaq, který se prodává od roku 2016 a patří mezi nejúspěšnější modely značky, navíc s vysokou marží. Nová generace by měla přijít v roce 2024.

Okolo roku 2025 by Škoda zřejmě měla představit menší elektromobil, jenž by velikostně vyplnil mezeru po Fabii Combi i Scale. V současnosti má v nabídce zatím jediný elektrický vůz, a to SUV Enyaq. Šéf automobilky Thomas Schäfer ostatně už dříve potvrdil, že firma musí zahustit nabídku elektrických aut v nižších segmentech.

Volkswagen již takový model má - jde o elektrický hatchback ID.3 - Cupra, samostatná značka, dříve odnož Seatu, už představila svůj ekvivalent, model El Born. V nabídce Škody by se tedy menší elektrické auto logicky mělo objevit co nejdříve, a pokud to bude menší SUV, stane se v podstatě náhradou za Kamiq, Fabii i Scalu současně.