Jeep jako elektromobil a Lancia dostává další šanci. Stellantis představuje své plány

Obří koncern Stellantis před několika týdny oslavil první rok své existence a teď se pomalu začíná připravovat i na budoucnost. Jak bude vypadat, naznačil šéf skupiny Carlos Tavares. Nepřekvapí, že v Evropě nebudou značky Stellantisu prodávat nic jiného než elektromobily, které by ale měly také výrazně zlevnit.

"Do roku 2030 budou elektromobily v Evropě tvořit sto procent prodejů a v USA jejich polovinu," prohlásil na tiskové konferenci k dlouhodobému plánu Dare Forward 2030 Stellantisu jeho šéf Carlos Tavares. Mnoho značek skupiny už dříve oznámilo, že ještě před rokem 2030 budou v Evropě prodávat jen elektromobily. Jednalo se například o Alfu Romeo, DS nebo Opel, Peugeoty měly být do zásuvky od roku 2030. Teď je jasné, že se k nim do konce této dekády přidají i Fiat, Citroën, Maserati a znovuzrozená Lancia, která opět po letech stagnace figuruje v plánech vedení skupiny.

V hierarchii Stellantisu má být Lancia na stejné úrovni jako Alfa Romeo a DS, nad nimi už pak figuruje jen Maserati. Dohromady mají v následujících osmi letech jen tyto čtyři značky výrazně zvednout své příjmy - skupina počítá až se čtyřnásobným růstem a dokonce pětinásobným zvýšením stávajícího zisku. Klíčové ale pro objem prodejů zůstávají jiné automobilky - v Evropě především Peugeot, Citroën, Opel a Fiat, v USA Dodge, Ram a Chrysler. Jedinou skutečně globální značkou Stellantisu by měl být Jeep.

Ten se také na prezentaci jako jediný dočkal výraznějšího odhalení. Bez bližších podrobností Tavares ukázal dva snímky chystaného prvního plně elektrického Jeepu, který se představí začátkem příštího roku. Prozatím bezejmenný model je ale jen jednou z mnoha elektrických novinek plánovaných pro následující období až do již zmíněného roku 2030. Globálně se v následujících osmi letech ukáže přes sto nových modelů, většina z nich s elektrickým pohonem. V roce 2030 má mít Stellantis v nabídce přes 75 elektromobilů, loni jich bylo 19.

Na konci stávající dekády také mají celosvětové prodeje elektromobilů přesáhnout pět milionů kusů ročně, loni jich bylo zhruba 200 tisíc, a celkové příjmy skupiny se mají ve stejnou dobu zdvojnásobit na 300 miliard euro. A už v roce 2026 neuvidí Evropa jiné nové auto Stellantisu než to s elektrickým pohonem.

Carlos Tavares přitom dlouhodobě patří v otázce elektromobility spíše ke zdrženlivějším. Na dotaz jednoho z novinářů však uvedl, že jeho názory na tuto problematiku nejsou v tuto chvíli příliš důležité. Důležité podle něj je, že existují vládami nastavené rámce a cíle v oblasti elektrifikace, a Stellantis v nich musí být konkurenceschopný. Připustil však, že stále jsou určité nástrahy, kterým se automobilky v oblasti elektromobility musí věnovat.

Jedním z velkých témat je také cena elektromobilů, která se i přes jejich postupné rychlé rozšiřování zatím nedostává na úroveň aut se spalovacími motory. Snahou Stellantisu do příštích let je postupně snížit cenu elektromobilů až o 40 procent. Tavares ale také prohlásil, že v následujících zhruba pěti letech bude nejspíše při nákupu stále potřeba určitá státní podpora. V tomto "přechodném období" by automobilky měly zapracovat na rozšíření infrastruktury i elektromobilů samotných, čímž se povede snížit jejich cenu a následně "progresivně snížit potřebu dotací".

Velká část prezentace věnující se novým vozidlům byla zaměřená na americký trh. Tavares tak víceméně potvrdil, že první elektrický pick-up značky Ram přijede v roce 2024, přičemž v dojezdu, nosnosti nebo tažné kapacitě má jít o etalon celého segmentu, do nějž v posledních měsících vstoupila řada tradičních i nových značek. Ještě letos pak Dodge ukáže koncept plně elektrického muscle caru (dost možná půjde o nástupce Challengeru nebo Chargeru), jehož výroba začne v roce 2024. Ve stejném roce se objeví i první elektrický off-road Jeepu, respektive rodinné SUV stejné značky. Chrysler, který byl podobně jako Lancia řadu let přehlížen, má být od roku 2028 také plně elektrický.

Už z předchozích plánů Stellantisu vyplynulo, že v budoucnu budou auta jeho značek postavena kolem čtyř elektrických platforem pro různě velká vozidla. Jedna z nich bude mít i rám a určená bude pro pick-upy nebo užitková vozidla. Carlos Tavares rovněž zopakoval, že ve spolupráci s několika partnery chce mít pět "gigafactory" (tři v Evropě, dvě v Severní Americe) na výrobu baterií, jejichž celková kapacita by měla být 400 GWh ročně (ještě loni v létě se hovořilo o 260 GWh). Zrychlen by měl být také vývoj takzvané "solid state" baterie, která nemá kapalný elektrolyt a u níž se předpokládá, že by mohla mít delší životnost a mohla by se i nabíjet rychleji než dnešní akumulátory.

Kromě bateriových elektromobilů chce Stellantis ve třídě užitkových automobilů rovněž výrazně přidat v rozšíření vodíkového pohonu. Loni dodal první tisíc středně velkých dodávek velikosti Citroënu Jumpy, v roce 2024 se k nim mají přidat větší dodávky velikosti Citroënu Jumper a po roce 2025 chce Stellantis vodíkový pohon dostat i na severoamerický trh. Mluví dokonce o tom, že jej použije i v těžkých pick-upech.

Do roku 2030 také Stellantis plánuje posílení internetového prodeje, protože až třetinu všech aut si mají zákazníci v tu dobu kupovat online. Spolu s partnery bude také skupina investovat do vývoje softwaru, jehož prodej by se měl stát jednou z hlavních součástí jejího příjmu. Z automobilky se tak má stát poskytovatel mobility.

Už v roce 2025 by se měl snížit průměrný věk modelů značek Stellantisu o 2,5 roku. Kromě toho bude skupina dále také pracovat na technologiích pro autonomní řízení, chce se stát globálním lídrem v segmentu užitkových vozidel a celkově ve všech důležitých regionech navýšit výdělky i tržní podíl.

Mezi ně patří i Čína, kde zatím Stellantis nepatří k hlavním hráčům. Změnit to má ale upravený obchodní model, kdy aktivity Peugeotu budou řízeny přímo skupinou, kdežto aktivity Citroënu čínským Dongfengem. Navýšit chce také podíl ve společném podniku Jeepu a GAC z 50 na 75 procent, což nedávno umožnila nová čínská pravidla.

A protože i automobilky stále více dbají na snížení své uhlíkové stopy, čímž chtějí přispět ke zpomalení globálního oteplování, slíbil Carlos Tavares jako šéf Stellantisu, že skupina bude mít do roku 2038 nulové emise uhlíku v celém svém výrobním a dodavatelském řetězci. Do roku 2030 pak chce zredukovat svou uhlíkovou stopu o polovinu.