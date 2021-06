Automobilový tyranosaurus dorazil do Čech. RAM 1500 TRX je nejsilnější pick-up světa

Když ho vloni zástupci RAM v USA představovali, použili scénu z filmu Jurský park, kde velký tyranosaurus rex trhá malé (veloci)raptory. Dinosauří tematika má svůj význam, RAM 1500 TRX (čti týrex) je totiž odpovědí na ikonu mezi výkonnými pickupy, Ford F-150 Raptor. Reakce je to důrazná, zatímco Raptor má 450 koní, TRX rovnou 702. Tenhle splašený pick-up teď dorazil i do Čech.

Zástupci společnosti Tucar, která se zabývá prodejem amerických aut, nabroušeného RAM zatím dovezli individuálně pro jednoho ze svých zákazníků.

Komplikovaný proces, který vyžaduje získání individuálního schválení k provozu, by se ale do budoucna mohl zjednodušit, protože ve hře je evropská homologace auta. Tu by TRX mohl získat na podzim a pick-up by se tak mohlo začít do Evropy dovážet oficiální cestou s požehnáním RAM a evropských úřadů.

Zájem o auto, kus na obrázcích stojí asi 3,8 milionu včetně DPH, přitom je. Jeden z prodejců Tucaru si myslí, že by u nás klidně dokázali prodat deset takových, ne jen jedno. Aby také ne, protože podobně splašený pick-up (nebo truck, jak jim říkají v USA) se dá jen těžko pohledat.

TRX vychází z klasického RAM 1500, který jsme na Aktuálně.cz testovali vloni na jaře, ale prošel takovými úpravami, aby ho prakticky nic nedokázalo zastavit, a majitel se s ním nemusel žinýrovat na silnici, ani v terénu.

V tiskové zprávě tak výrobce píše o upraveném podvozku inspirovaném terénnímu buggynami ze slavného závodu Baja. Auto má specifické zavěšení s dvojitými lichoběžníky vpředu a tuhou nápravou na pětiprvkovém závěsu vzadu. Místo vzduchových měchů jsou vinuté pružiny a speciální adaptivní tlumiče Bilstein. Auto obouvá specifické 18" terénní pneumatiky od Goodyearu.

Světlá výška se kvůli snadné průchodnosti terénem zvedla na 30 centimetrů, kola propruží o 33 centimetrů. Aby se upravený podvozek a širší pneumatiky do karoserie RAMu vůbec vešly, musely se také kompozity rozšířit blatníky, a to o úctyhodných 20 centimetrů.

Jestli velikost auta budí respekt, těžko hledat podobné přirovnání u motoru. Vidlicový osmiválec HEMI má 6,2 litru a je přeplňovaný kompresorem IHI, který z něj vydoluje výkon 523 kilowattů (tedy 702 koní) a 880 newtonmetrů točivého momentu. Z nuly na devadesát šest se dá zrychlit za 4,5 vteřiny, je tu k tomu funkce Launch Control a sportovní jízdní režim. Supersport mezi teréňáky, chtělo by se říct, maximální rychlost je ale s ohledem na stabilitu omezena na 190 km/h.

Další jízdní mody jsou připraveny pro jízdu v terénu. Kvůli jízdě v prachu a po kamení byl ostatně upraven i motor, má zvětšený a účinnější vzduchový filtr se zdvojenými vložkami, aby byl lépe chráněn před prachem.

Samotné sání je přitom tvarované tak, aby k filtru nepouštělo vodu a větší nečistoty a je také zdvojené: auto nasává vzduch přes mřížku chladiče i funkční kapličku na kapotě motoru, kterou designéři ještě zvýraznili LED světélky.

TRX dokonce samo pozná v terénu, že skáče a nastaví hnací řetězec a tlumiče tak, aby při něm nedošlo k poškození motoru, převodovky nebo auta. Terénní redukce a pohon všech kol jsou samozřejmostí na výběr je několik režimů a na zadní nápravě je elektronicky řízený samosvorný diferenciál.

Auto jsme mohli krátce vyzkoušet na silnici a výkon TRX je vlastně jen stěží popsatelný. Silný motor s hučením kompresoru žene auto vpřed neskutečným tempem, které výtečně maskuje výborné odhlučnění kabiny, řidič prostě jen překvapeně sleduje naskakující čísla na head-up displeji. Osmistupňový automat řadí hladce a dobře využívá výkonový potenciál obřího osmiválce.

Rychlost přitom působí přirozeně, auto je na silnici sebejisté, stabilní a překvapivě komfortní. Drahé adaptivní tlumiče, upravené zavěšení a relativně malá 18" kola totiž kromě drsného terénu budou doma i na české okresce, o většině nerovností ani nevíte. Když nad tím tak přemýšlíme, tak to není dobrá vizitka pro české silničáře.

Využitelnost při rychlé jízdě logicky limituje velikost TRX. Už obyčejná 1500 není žádný drobeček a rozšířené TRX se musí do oblouků vést s obezřetností. To samé bude platit i o parkování podzemních garážích a dalších místech, která prostě v Česku nejsou na americká auta stavěná.

RAM 1500 TRX Motor: benzinový 8válec, 6166 cm3, kompresor

Výkon: 523 kW při 6100 ot./min

Točivý moment: 882 Nm při 4800 ot./min

Nejvyšší rychlost: 190 km/h

Zrychlení 0-96 km/h: 4,5 s

Kombinovaná spotřeba: cca 16,0 l/100 km

Objem korby dle SAE: 1,5 m3

Cena: 3 847 800 Kč s DPH (test. model)

Pokud ale takové věci člověk nemusí řešit, je TRX autem, které prostě zvládne všechno. Projede vším a po všem, utáhne takřka 3,7t přívěs a uveze téměř 600 kilo nákladu. Stejně jako tyranosaurus rex je tohle auto vrcholový predátor silnic i terénních polygonů a jeho cena přitom odpovídá nejednomu načančanému evropskému SUV. Ani se nedivíme, že je o něj zájem i mezi Čechy.