Výbava plná překvapení. Čínská auta pomalu dobývají český trh

Příchod čínských aut do Evropy je nevyhnutelný, českému trhu se ale zatím až na výjimky vyhýbají. Očekávaní hráči jako BYD, Xpeng nebo Zeekr oficiální zastoupení nemají, a tak skutečně prorazila zatím jediná značka: MG. Přesto se v Česku nabízí více čínských aut, květnatou nabídku má třeba Dongfeng a novinkou jsou SUV značky SWM. Kolik taková auta stojí?

Zajímavá cena, to je jeden z faktorů, který do náručí čínských automobilek láká i na západoevropských trzích stále více zákazníků. Na první pohled je možné ušetřit oproti podobně velkému modelu zavedené značky klidně až desetitisíce korun. Jenomže mnohdy je to za cenu nezvyklé výbavy.

Ceníky nových modelů Škoda, Hyundai nebo Renault. Co mají společného? Většinou alespoň šest airbagů, nouzové brzdění a pomocníka pro jízdu v pruhu. Pokud chce auto dosáhnout dobrých výsledků v nárazových testech Euro NCAP, bez alespoň základní sady asistenčních systémů už se vlastně ani neobejde. Ví to samozřejmě i čínské značky, BYD, Aiways nebo Omoda tak v posledních letech zapsaly rovněž plné pětihvězdičkové hodnocení v testech bezpečnosti.

Pořád ale i do Česka míří modely, které v základu na bezpečnostní výbavě šetří. Není to úplně případ MG, zdaleka nejúspěšnějšího čínského výrobce na českém i evropském trhu. I jeho nejlevnější model, SUV ZS s cenou od 414 940 korun, má v základu šest airbagů nebo tempomat, vyšší výbavy nabízejí alespoň sledování mrtvého úhlu. Nouzové brzdění nebo pomocníka pro jízdu v pruhu ale budete hledat marně. Větší a dražší SUV HS nebo třeba elektrické MG4 už ale mají kompletní a u konkurence běžnou sadu asistenčních systémů.

Jenomže podívejte se třeba do nabídky automobilky SWM a zjistíte, že šestice airbagů - vlastně něco, co už je tak nějak běžné napříč auty prodávanými v Evropě - rozhodně všude standardem není. Pokud neznáte značku SWM, ve zkratce jde o italského výrobce motocyklů, kterého ale před časem pohltili Číňané a začali pod jeho značkou dovážet do Evropy i SUV automobilky Brilliance.

Modely G01 a G01F stojí v základu 619, respektive 644 tisíc korun. Na auto velikosti Fordu Kuga je to relativně nízká cena, byť právě zmíněný Ford nyní své SUV nabízí za 642 900 korun. Nicméně základní výbava obsahuje jen čelní airbagy, na asistenty nebo tempomat rovnou zapomeňte. Pokud budete chtít i vaky boční a hlavové, případně nouzové brzdění a asistenta pro jízdu v pruhu, připlatíte si 75 tisíc korun a dostanete povinně automatickou převodovku.

Jinak tyto prakticky běžné bezpečnostní prvky nedostanete. Naopak už v základu mají modely SWM třeba panoramatickou střechu, kožené čalounění, litá kola nebo automatickou klimatizaci s výdechy pro zadní cestující. To je naopak výbava, za kterou je evropský zákazník u zavedených značek zvyklý připlácet.

Ukazuje to, jak moc specifická některá čínská auta mohou pro Evropana být. Především ta, která nejsou primárně určená jemu - třeba modely BYD nebo Zeekr jsou nabitá technologiemi i výbavou a bez problémů dosahují úrovně, na niž je evropský zákazník zvyklý. Není to kritika, jistě se najdou zákazníci, kteří oproti podobně velkému evropskému, japonskému či korejskému autu nějaký ten desetitisíc ušetří a místo nouzového brzdění budou mít raději v autě panoramatickou střechu.

Spíše to alespoň u některých modelů ukazuje, co také může vést k nízké ceně - kromě už hojně propíraných čínských dotací do automobilového sektoru, na něž si chce posvítit i Evropská komise.

Někde napůl cesty, co se výbavy týká, zůstal Dongfeng, čínská značka s nejkošatější nabídkou modelů na českém trhu. Třeba kompaktní model Glory 500 s na první pohled jednoduchým atmosférickým čtyřválcem o objemu 1,5 litru s výkonem 78 kilowattů v kombinaci s automatickou převodovkou s plynule měnitelným převodem a pohonem předních kol začíná na akčních 522 490 korunách. To není na podobně velké auto úplně špatné.

Taková Škoda Karoq s manuálem vychází na nejméně 699 900 korun, s automatem stojí ještě o 50 tisíc korun více. Duster je v základu s cenou 410 500 korun levnější, automat se však dodává až k motoru 1.3 TCe o výkonu 110 kilowattů, s nímž rumunský model stojí 562 tisíc korun. Mimochodem levnější než Dongfeng je v základu i SsangYong Korando se silnějším přeplňovaným čtyřválcem, ale manuálním řazením. S automatem už je čínský model levnější.

Jenomže také Glory 500 naráží na podobná specifika čínského systému výbavových prvků jako modely SWM. Standardně má jen dva čelní airbagy, na jízdní asistenty typu nouzového brzdění nebo udržování v jízdním pruhu zapomeňte úplně. Na druhou stranu v ceně má opět kožené čalounění i panoramatické střešní okno, stejně jako automatickou klimatizaci nebo rádio s dotykovou obrazovkou.

Konkurent třeba Škody Kodiaq, sedmimístný model Glory 580 za 639 900 korun, už má například airbagy čtyři, ale stále je bez asistenčních systémů. A asi nejmodernější SUV T5 Evo, které bez desetikoruny stojí tři čtvrtě milionu, už má výbavu zahrnující kompletní sadu airbagů. Pořád ale postrádá nouzové brzdění nebo pomocníka pro jízdu v pruhu, z asistentů dokáže nabídnout jen sledování mrtvého úhlu.

Čím Dongfeng dokáže oproti konkurenci zabodovat, to je nabídka klasického velkého MPV s délkou 4,85 metru, rozvorem nataženým na 2,9 metru a sedmi místy k sezení. Se 145kilowattovou benzinovou patnáctistovkou stojí poněkud exoticky vyhlížející model U-Tour 799 990 korun a ve výbavě šestici airbagů, kompletní sadu asistentů, automatickou klimatizaci nebo vyhřívání i ventilaci předních a prostředních sedadel. Jestli někde Číňané skutečně těžko hledají konkurenci, je to právě s modelem U-Tour.

Na výběr čínských automobilů i s cenami na českém trhu se můžete podívat do galerie. Dodejme, že ty největší značky s výjimkou MG se tuzemskému trhu zatím vyhýbají: BYD ani třeba Zeekr v nabídce nejsou, jedním z faktorů by mohla být nabídka čistých elektromobilů, na jejichž nákup mnoho státu poskytuje štědré dotace, nikoliv však Česko. Pozdržený je zatím i loni avizovaný vstup automobilky Geely.

Prodejně jasně v Česku dominuje MG, za osm měsíců Svaz dovozců automobilů eviduje 1561 prodaných kusů. Dongfeng je na padesáti kusech a třeba SWM prodalo dle statistik jediné auto. Zatím.