Rozpačitá čínská zteč. Crossover Dongfeng Fengon 5 zklamal jinde, než jsme čekali

Příchod čínských automobilů se spalovacím motorem řadu z nás překvapil, čekali jsme rovnou elektromobily. Některé vozy mají celkem vyrovnané vlastnosti, jiným cosi chybí. Konkrétně Dongfeng Fengon 5 obstojí v kvalitě montáže a konstrukci podvozku. Slabší je to s motorem a laděním detailů včetně komfortní elektroniky, kde bychom od Číňanů čekali spíš náskok.

Když jsme loni testovali první čínský vůz s nezapamatovatelným jménem MG ZS, překvapilo nás, jak pečlivě ho v Šanghaji vypiplali a jak levně ho prodávají. Byly tu ovšem dva pomocníci: motor z Opelu Astra a oficiální evropský dovozce, který si pro dobytí trhu vyjednal agresivní zaváděcí ceny.

Dnešní kandidát je větší dobrodruh. Státem vlastněná a ve Wu-chanu sídlící automobilka Dongfeng patří doma k největším, ale v Evropě ji zatím nikdo nezastupuje. Fengon 5 se k nám dostal díky brněnskému autosalonu Canocar, který prodává auta dovezená individuálně.

S délkou 4,6 metru, zvýšeným podvozkem, splývavou zádí a výhradně předním pohonem míří do rostoucí skupiny aut, která s jednodušší technikou napodobují styl velkých SUV kupé. Jeho nejbližšími konkurenty jsou Peugeot 408 nebo Renault Arkana.

Co se týče designu, jsou značky z říše středu v situaci Korejců před patnácti lety. Základ řemesla ovládly, ale ještě nezlanařily velké osobnosti ze západu, které by přinesly originalitu. Fengon 5 vypadá k světu a sleduje módní trendy, jako je maska ve stylu perlového náhrdelníku. Lidé, co sledují auta, si všimli nové tváře a zvědavě se otočili. Ale nikdo jásavě nevykřikl: "Hele, Fengon!"

Interiér vypadá na první pohled velmi pěkně. Vodorovně členěná palubní deska se středovým panelem natočeným na řidiče, desetipalcová obrazovka. Pečlivé povrchové úpravy, volant s perforovanou kůží, precizní chod ovladačů. Škoda by se za takový pocit kvality nemusela stydět.

Jenže jakmile nasednete, ocitnete se ve Wu-chanu. Přední sedadla počítají s asijskou fyziognomií, takže našince středních let sevřou téměř policejně. Jsou také ukotvená zbytečně vysoko, takže typický Evropan má hlavu u stropu a nevidí na semafory. Povinné kožené čalounění v zimě studí, ale za vyhřívání se připlácí.

Široká obrazovka budí očekávání kyberpunkového spaktáklu, ale uvnitř najdete dosti strohou nabídku ovládání audia nebo střešního okna. Systém si ani nepamatuje, že jste minule přehrávali hudbu z bluetooth, a po každém startu zapne rádio. V noci obrazovka i hlavní přístroje oslňují, jas nelze dostatenčně ztlumit.

Jelikož Fengon zatím nemá tovární verzi pro Evropu, musíme zapomenout na Android Auto a Apple Carplay. Ty se v Číně nepoužívají, dovozce do systému nahrál česky komunikující navigaci.

Ještě víc nás překvapilo, že palubní počítač neukazuje spotřebu paliva. Při pátrání po příčině jsme se dověděli příznačnou historku. Spotřeba v počítači původně byla. Zákazníci si ale stěžovali, že nejde vynulovat, a tak výrobce funkci až do příští aktualizace zrušil. Vstřícné gesto, skoro jako z nějakého sovětského vtipu…

Vzadu je hodně místa a dva dospělí se usadí pohodlně, paradoxně pohodlněji než vpředu. Sedadla nemají tak přísné boční vedení a karoserie je i v zadní části přiměřeně vysoká. Kufru by naopak prospělo trochu hloubky navíc, ale objem 380 litrů není k zahození.

Kdo rád jezdí rychle, toho mile překvapí schopnosti podvozku. Na rozdíl od evropských konkurentů má všechna kola zavěšená nezávisle, takže suverénně letí i po horší cestě, aniž by ztrácel přilnavost nebo neuroticky lomcoval karoserií. Přední náprava projevuje fortelnou pevnost v příčné ose, nechá se přesně vést a auto následuje povely řízení s překvapivou jistotou.

Tlumení nerovností jde Fengonu o dost hůř. Dokud se tlumiče pořádně nerozhýbou, přenášejí do karoserie každé drcnutí a na krátkých hrbolech auto toporně poskakuje. Stejně tak při nízké rychlosti ve městě.

Sportovnější jízda přitom leze do peněz, protože co Číňané stále nedokážou, je za rozumné peníze vyrobit moderní nízkoemisní spalovací motor. Přeplňovaná patnáctistovka pod kapotou Fengonu sice pochází od Mitsubishi, ale v čínském provedení přišla o náročné přímé vstřikování paliva.

Modří už vědí, že kombinace vstřikování MPI + turbo nevede k úspornosti, natož v autě o dva metráky těžším než Renault Arkana. Motor se s ním docela nadře, což variátorová převodovka dokáže zamaskovat, jen když jedete plynule a zlehka. Pod plynem vyjde pravda rychle najevo, stejně jako v každém kopci. Otáčky letí vzhůru a s nimi i spotřeba. V praxi se pohybuje kolem devíti až deseti litrů, a to jak ve městě, tak na dálnici.

Dongfeng Fengon 5 Motor: benzinový 4válec, 1499 cm3

Výkon: 101 kW při 5500 ot./min

Točivý moment: 220 Nm při 2500 ot./min

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: neuvedeno

Kombinovaná spotřeba: 10,2 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 379 l

Cena: od 680 000 Kč

Dojmy z týdenního testu jsou rozporné. S trochou zjednodušení bychom od Číňanů čekali tablet na kolech se skřípajícím interiérem, Fengon je pravý opak. Podvozek rodinného crossoveru by měl být hlavně komfortní, a tohle je princ Drsoň. Zábavné řízení a dynamika podvozku mají nezpochybnitelné kouzlo, ale platit za ně desetilitrovou spotřebou je už trochu staromódní.

Testovaná výbava Classic za 680 tisíc korun je o sto třicet tisíc levnější než Peugeot 408, ale v účtech za palivo se takový rozdíl rozpustí za jediný rok. Před Renaultem Arkana už má Fengon jen dvacetitisícový náskok a sedmiletá záruka je zajímavý, ale jistě ne ultimativní argument. Zejména při servisní síti, která se zatím rozvíjí velmi pomalu.