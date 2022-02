Jaká auta mohou u Čechů nahradit Fabii Combi? Deset alternativ za oblíbené malé kombi

Situace kolem Fabie Combi

Už začátkem minulého týdne upozornil server iDnes.cz na to, že z konfigurátoru Škody vypadl model Fabia Combi, který tvořil přes polovinu ze všech loni registrovaných Fabií. Mluvčí značky Pavel Jína mu pak potvrdil, že objednávky pro Českou republiku automobilka skutečně přestala 24. ledna přijímat, přičemž výroba již objednaných aut by měla pokračovat do listopadu letošního roku. I v ceníku na stránkách výrobce stojí, že lze vybírat už jen ze skladových zásob.

Celkem by se pro Česko mělo vyrobit ještě asi sedm tisíc Fabií Combi. Řada z nich má svého majitele, řada ale také bude plnit roli "skladového vozu", bude tedy k dispozici jako nová. Teoreticky se u některých aut zadaných do výroby dá ještě měnit konfigurace, s kontaktováním dealera značky by ale zájemci neměli podle Jíny příliš vyčkávat. Jinými slovy, kdo novou Fabii Combi bude chtít, má ještě šanci ji získat, jakkoliv kapacity jsou a budou omezené. Připomeňme, že základní model se 70kW litrovým tříválcem stojí podle ceníku 359 900 korun. Zároveň také stojí za připomenutí, že auto má délku 4262 mm, rozvor náprav o délce 2455 mm a kufr s objemem 530 až 1395 litrů.

Najdou se ale i tací, na které se nová Fabia Combi nedostane a mezi ojetinami vybírat nebudou. Nástupce českého kombi se navíc neschystá. Proto redakce Aktuálně.cz připravila následující přehled automobilů, které by oblíbené malé kombi, poslední svého druhu, mohly nahradit. Nejde o všechny možné náhrady, ale spíše o výběr několika příkladů se zajímavým poměrem ceny a velikosti zavazadelníku.