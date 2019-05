Česko opět hledá svůj nejhorší výmol. Lepší silnice má i Rwanda

Projekt vymoly.cz odstartoval již devátý ročník ankety o "Nejhorší díru republiky", až do 31. července 2019 lze na webu hlasovat o ten nejhorší výmol nebo nejděrovatější úsek v Česku.

Na stejném webu nebo v mobilní aplikaci lze průběžně také hlásit veškeré silniční výmoly, informace o nich pak jeho správci předávají dotčeným organizacím, pod něž rozbité silnici spadají.

S ohledem na jejich (ne)ochotu opravovat díry a výtluky pak také vymoly.cz poprvé v historii předají v květnu cenu nejaktivnějšímu kraji, co se oprav týče. Bude jím ten Jihomoravský, kde bylo vloni opraveno nejvíce nahlášených výtluků. Na celé pořadí se můžete podívat do tabulky.

Kraj Výtluky Opravy Opravenost Jihomoravský kraj 102 53 52 % Kraj Vysočina 94 45 48 % Středočeský kraj 204 81 40 % Olomoucký kraj 5 2 40 % Hlavní město Praha 143 52 36 % Moravskoslezský kraj 11 4 36 % Karlovarský kraj 3 1 33 % Liberecký kraj 49 16 33 % Jihočeský kraj 10 3 30 % Plzeňský kraj 13 3 23 % Pardubický kraj 9 2 22 % Královéhradecký kraj 6 0 0 % Ústecký kraj 9 0 0 % Zlínský kraj 0 0 0 % Celkem 658 262 40 %

"Těší nás, že se správci silnic věnují velké části výtluků nahlášených motoristy na portál Výmoly.cz. Celková opravenost výtluků nově nahlášených v loňském roce dosáhla 40 %. A za celé období působení našeho projektu evidujeme opravu u téměř poloviny všech nahlášených výmolů," komentuje opravy Petr Čaník, autor projektu Výmoly.cz.

Nahlášené výmoly představují jen zlomek celého problému. Podle statistik NKÚ by však v Česku mělo být v nevyhovujícím nebo havarijním stavu celých padesát procent silnic, které jsou ve správě krajů.

Světové ekonomické fórum nás dokonce řadí na 74. místo ze 137 sledovaných zemí. Lépe (byť jen o místo) je na tom i Slovensko, v rámci Evropy jsou na tom hůře jen vybrané země na Balkáně (Rumunsko, Bulharsko…) a Malta. Kvalitnější silnice mají i ve Svazijsku nebo Rwandě.

Jak postupovat, když poškodíte auto ve výtluku? Pokud to situace na silnici dovolí, zdokumentujte místo, kde se to stalo (auto, výtluk i okolí). "Doporučuji zavolat i policii, aby byly důkazy jasně průkazné," říká Lucie Radikovská z oddělení likvidace pojistných událostí vozidel společnosti Marsh. Úhradu následků takové nehody lze žádat po vlastníkovi komunikace. U dálnic a silnic I. třídy je to stát. V případě silnic II. a III. třídy jsou to kraje, na jejichž území se rozbitý úsek silnice nachází. Místní komunikace vlastní obce. Za škodu odpovídá vlastník komunikace mj. v případě, že řidič díru nebo výtluk na silnici nemohl předvídat nebo nebyly dostatečně označené (např. dopravní značkou "nerovnost vozovky"). Vlastníci komunikace, respektive její správci mívají uzavřeno pojištění odpovědnosti, ze kterého se škoda může hradit. Každá situace se vždy posuzuje podle konkrétních okolností (dodržení předepsané rychlosti vs. stav vozovky atd.). Neodškodní-li vlastník komunikace, rychlejším a jednodušším řešením je úhrada opravy z havarijního pojištění (zvlášť u škod, kde došlo k rozsáhlejšímu poškození než jen např. k proražení pneumatiky - u havarijního pojištění je totiž potřeba počítat ještě se spoluúčastí).

Pojišťovna Generali upozorňuje na rostoucí objem plnění způsobeného právě tzv. střetem s vozovkou. "Výše průměrné škody na vozidle po střetu s vozovkou roste. Zatímco aktuálně je to cca 40 000 Kč, u nových aut je to stále více. Je to dané tím, že jsou vybavena celou řadou čidel a citlivé elektroniky, která na vjetí do výmolů reaguje," vysvětluje Jan Marek, mluvčí pojišťovny Generali.

Nejčastěji likvidátoři zaznamenávají proražené pneumatiky, poškozené disky, najdou se ale i případy ohnutých karoserií a prasklých čelních skel. Zejména v jejich případě pojistné plnění roste (je to způsobeno čidly asistenčních systémů, které se za ně montují).

Škody na čelních sklech způsobené například uvolněnými kaménky z výtluků s sebou nesou i další riziko. "Řada pojišťoven má dnes podobné poškození čelního skla vyjmuté z havarijního pojištění. Uplatnit škodu většinou nelze ani z povinného ručení viníka, který se přizná k tomu, že kamínek k čelnímu sklu vašeho vozu odletěl od jeho kola," vysvětluje Václav Pořt, vedoucí oddělení pojištění motorových vozidel u nadnárodní makléřské společnosti Marsh.

Doporučuje proto připlatit za připojištění skla. To je však často spojeno s limitem plnění. "Už při koupi auta před sjednáním pojištění si v servisu ověřte, na kolik oprava skla vyjde. U prémiových značek se může pohybovat v řádu desítek tisíc korun," radí Pořt. Existují i pojišťovny (např. Uniqa), které nabízí připojištění čelních skel bez limitu. Je nutné ho ale sjednat dohromady s havarijním pojištěním.