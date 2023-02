Nafta se zlevňuje, na všech pumpách se to ale neprojevilo. Budou se paliva zdražovat?

Cena nafty v posledních dnech klesá, zatím se to ale projevilo jen u čerpacích stanic s nízkou marží. Zda se ceny pohonných hmot v blízké době zvednou, odborníci nyní nedokážou odhadnout. Evropa se ropou předzásobila, je ale otázkou, co by se stalo, kdyby přestal fungovat ropovod Družba.

Na totemech čerpacích stanic na hlavních tazích v okolí Prahy byly ceny za litr benzinu a nafty ještě ve čtvrtek v drtivé většině shodné. Podle dat společnosti CCS, která dlouhodobě ceny paliv sleduje, je nafta už od 31. ledna až do dnešního dne o pár haléřů levnější než benzin a cenové nůžky se stále mírně rozevírají. Související Sporná tabulka. Pumpy povinně zveřejňují srovnání paliv, motorista v údajích tápe 9 fotografií S posledním lednem se podle CCS prodával litr benzinu v průměru za 37,84 Kč a litr nafty o deset haléřů méně. Aktuálně, tedy k 9. únoru, jsou ceny 37,75 Kč za benzin, respektive 37,31 Kč za naftu, která se čtvrtým dnem mírně zlevňuje. Některé řetězce čerpacích stanic přitom prodávají naftu levněji. A mnohdy i velmi výrazně. Například Tank ONO v Tůmovce nedaleko Neratovic prodávalo v pátek litr nafty za 33,90 Kč, což je přesně o dvě koruny méně, než kolik si účtuje za litr benzinu. Na totemech čerpací stanice MOL jen o osm kilometrů dál, ale už na D8 těsně před Prahou svítila cena 39,90 Kč za naftu i za benzin, což znamená šestikorunový, respektive čtyřkorunový rozdíl. Deset kilometrů vzdálená pumpa od stejné společnosti v Praze na Liberecké ulici si účtovala o 40 haléřů méně. Nejen Tank ONO, i další menší stanice reflektují nižší obchodované ceny paliv a prodávají naftu levněji, například stanice Mobil Tank v Mratíně v pátek inkasovala za litr nafty 34,50 korun a za benzin o dvě koruny více, Zerogas v nedalekých Měšicích nastavil ceny na 34,30 a 36,30 Kč. Tank ONO ale platí za cenového lídra na českém trhu. Před nedávnem zlevnilo, ještě 7. února se litr benzinu prodával za 36,50 Kč, nafta byla o korunu levnější. Data uvádí na svých stránkách. Související Rekonstruovaná odpočívka na D1 otevírá. Už je plná kamionů, staví se tu fastfood 38 fotografií Nafta byla přitom v poslední době, a zejména po vpádu Ruska na Ukrajinu, dražší. Na podzim ceny vystřelily téměř k 50 korunám za litr, od října a především od začátku listopadu ale setrvale klesaly. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu příznivým cenám za pohonné hmoty nahrává i aktuálně silná koruna vůči dolaru. Ivan Indráček za Unii nezávislých petrolejářů dodává, že vliv na to měla i velmi mírná zima, a tedy nižší spotřeba topných olejů, které se zejména v západní Evropě hojně využívají jako topné médium. Na benzin je také uvalena vyšší spotřební daň. Související Do Livigna raději před Vánoci. Levný benzin, lyžování i cigarety se letos komplikují 21 fotografií Motoristé se mnohdy obávali, že se embargo na ruské ropné produkty dovážené do EU, které platí od 5. února, okamžitě projeví na cenách pohonných hmot. To se ale zatím neděje. "Dovozci ropy dobře využili půlrok příprav, rozhodnutí o embargu padlo již v červnu loňského roku, a našli si náhradní zdroje," vysvětluje Indráček. Shoduje se tak s názorem Václava Louly. "Pomáhají také cenové stropy, které EU schválila. Západoevropské státy využily transportní cesty z jiných destinací, jako je Norsko, země OPEC, USA i například Kazachstán. Nové logistické trasy se našly včas, a tak se nestalo, aby se to promítlo do zdražení například nad sto dolarů za barel," vysvětluje. Zda se ceny v následujících týdnech udrží na současné úrovni, nechce ani jeden odhadovat. Nastavené logistické procesy ale nenaznačují, že by mělo dojít v bezprostřední době k radikálnímu nárůstu cen. Zdražovat se ale bude zřejmě benzin, jako obvykle s příchodem jara a větší poptávkou ze strany motoristů. Související Nafta už i za 38 korun, kde jsou fronty? Ještě koncem října stála i o 10 korun víc 4 fotografie "Předzásobení zatím drží cenu paliv dole. Postupně ale bude vliv předzásobení slábnout a přebijí ho ty obvyklé globální vlivy jako například spotřeba v Číně a USA, úrokové sazby a další faktory. Situace v Česku bude záviset nejen na evropských cenách, ale i na dostupnosti zboží. Pro Česko je životně důležité, že ve výjimce zůstal ropovod Družba, bez něj se ještě delší dobu neobejdeme. Přestane-li téci Družba, nebude otázkou cena, ale samotná dostupnost zboží," komentuje situaci Indráček. Z ropovodu Družba putuje do Česka, konkrétně do rafinerie v Litvínově, zhruba polovina ropy určená ke zpracování. Další cesty jsou přes ropovod TAL a IKL, tudy ale protéká ropa původem z jiných zemí. "Ruskou ropu z Družby zpracovává i řada rafinerií v okolních zemích, ze kterých se k nám dováží hotové palivo. Podle platných sankcí mohou všichni tito výrobci uplatnit produkci z ruské ropy pouze u sebe doma anebo ji vyvézt do Česka. To by mělo zajistit dostatek paliva i u nás," uzavírá Indráček s tím, že by se Česko nemělo potýkat s velkým výpadkem pohonných hmot.