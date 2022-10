Sporná tabulka. Pumpy povinně zveřejňují srovnání paliv, motorista v údajích tápe

Čerpací stanice, které prodávají vedle benzinu a nafty ještě další alternativní paliva, tedy LPG, CNG či je na jejich ploše v provozu dobíjecí stanice pro elektromobily, musí od víkendu povinně vylepovat tabulku, která srovnává náklady na ujetý kilometr v jednotlivých automobilových kategoriích. Její smysluplnost je ale sporná.

V sobotu 15. října se na části čerpacích stanic v Česku objevila nová tabulka, kterou provozovatelé obvykle vylepili vedle vstupních dveří nebo na stojany s nabídkou doplňkového zboží. Běžný motorista ji zřejmě přehlédne. Přitom právě pro něj by měla být určená.

V tabulce se informuje o srovnání nákladů na ujetých sto kilometrů u vozů různých kategorií a podle paliva, které využívají. Aktuálně seznam zahrnuje pohon na benzin, naftu, CNG, LPG i elektřinu. Povinnost mít tuto tabulku vytištěnou platí jen pro stanice, které vedle prodeje benzinu a nafty nabízejí právě minimálně jedno z těchto alternativních paliv, kterých je v Česku asi tisíc.

Už v sobotu redakce Aktuálně.cz několik takových stanic objela, aby zjistila, jestli provozovatelé stanic o tabulce ví. Na pumpách od známých značek tabulka visela, ať už šlo o kladenskou OMV, kde je možné čerpat LPG, nebo MOL na Evropské na Praze 6, kde je umístěná dobíječka pro elektrovozy, či stanici Benzina v pražských Modřanech, kam jezdí i majitelé aut na LPG či CNG.

Malé pumpy ale o této povinnosti mnohdy nevědí. "To je nějaká blbost, vůbec jsem neslyšela o tom, že bychom tu měli mít něco takového vylepené," říká majitelka kladenské pumpy Tony Oil, která nabízí také LPG.

Že malé čerpačky možná nejsou dostatečně informované, přiznává i Václav Loula, tiskový mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. "Naši členové o tom věděli dopředu, ale je pravda, že mi už v sobotu volali majitelé pump, které v asociaci nejsou, a museli jsme jim vysvětlovat, co přesně mají udělat," dodává.

Vylepenou tabulku bude kontrolovat Česká obchodní inspekce, která na čerpacích stanicích kontroluje i ostatní povinnosti, například kvalitu prodávaných pohonných hmot. "Za její absenci hrozí provozovateli pokuta až deset tisíc korun. Nevím jistě, zda už kontroloři byli na některých stanicích teď o víkendu, ale už jsme je informovali, aby ověřovali, zda u nich vytištěná tabulka nechybí," dodává Jiří Fröhlich, tiskový mluvčí ČOI.

Když je motoristům vysvětleno, co by se z tabulky měli dozvědět, komentují ji s despektem. "Neumím se v tom vůbec vyznat, jaký model se přesně srovnává? Když mám naftovou Octavii, jaký je k ní ekvivalentní elektromobil?" ptá se jeden z nich, kterého redakce oslovila. Také obsluha pump se nad smysluplností tabulky pozastavuje. "Vždyť se to bude aktualizovat jenom dvakrát do roka, ceny paliv jsou neaktuální. A navíc cena za elektřinu neodpovídá už teď," dodávají, ale pouze mimo záznam.

Frekvence zveřejnění je skutečně jen dvakrát ročně. "Konkrétně do 15. dubna, pokud se jedná o porovnání cen pohonných hmot zveřejněné ministerstvem nejpozději k 31. březnu, a pak do 15. října, pokud se jedná o porovnání cen pohonných hmot zveřejněné ministerstvem nejpozději k 30. září," vysvětluje Loula za petrolejáře.

Co má tabulka motoristovi přesně říct? To komentuje Marek Vošahlík, vedoucí tiskového oddělení na ministerstvu průmyslu a obchodu. "Jejím smyslem je umožnit uživatelům vozidel lépe posoudit příslušné náklady na jednotlivá paliva dostupná na trhu a zejména dostat do širšího povědomí motoristů alternativní pohonné hmoty. Měla by poskytnout běžnému motoristovi orientační srovnání nákladů na ujetých 100 kilometrů při použití vozidel využívajících různé typy pohonných hmot," dodává.

Jak si jednotlivá paliva cenově stojí, je vidět v následující tabulce. "Cena za elektřinu vychází z vyhlášky 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad," dodává Vošahlík. Ceny vycházejí z tabulky níže.

Průměrná cena pohonných hmot Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí: 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů 44,50 Kč

1 litr benzinu automobilového 98 oktanů 51,40 Kč

1 litr motorové nafty 47,10 Kč

1 kilowatthodina elektřiny 6,00 Kč

Elektromobil tak ze srovnání vychází velmi dobře, jenže výpočet nákladů neodpovídá realitě. Uvažuje cenu šest korun za jednu kWh, přitom dnes stojí na nejrozšířenější síti dobíječek v Česku od společnosti ČEZ 1 kWh pro neregistrovaného zákazníka 10 Kč na AC, resp. 15 Kč u rychlejší DC dobíječky, pro registrovaného jsou ceny vždy o dvě koruny nižší. I kdyby majitel elektromobilu nabíjel svůj vůz pouze doma a využíval pro to speciální tarif D27d, nedostane se na tak příznivou cenu, jakou uvádí tabulka.

Připomínku, že údaje jsou neaktuální a neumí rychle reagovat na skokové zdražování v posledních měsících, ministerstvo nekomentovalo s tím, že vyjádření poskytne redakci později.

Nad relevantností uváděných cen se pozastavuje také Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která poskytuje karty pro odběr benzinu, nafty a CNG i pro dobíjení elektromobilů.

"Začátkem roku se průměrná cena kilogramu CNG blížila ke 40 korunám, aktuálně činí asi 62 korun. Na některých plničkách ale stojí CNG dokonce 139,90 Kč/kg, což je totéž, jako by stál litr benzinu 100 korun," upozorňuje Duraković a dodává: "Praktičtější se zdá klasický přepočet ceny CNG z kilogramu na metr krychlový, což je z hlediska obsahu energie ekvivalent jednoho litru benzinu. Průměrná cena 62 Kč/kg odpovídá asi 44 Kč/m3 CNG, které tak nyní vychází v průměru asi o dvě koruny dráž než litr benzinu."

Že by tabulka měla řidiče motivovat k přechodu na alternativní paliva, si ale nemyslí ani petrolejáři. "Pokud se zákazník rozhoduje, že si koupí nový vůz nebo jej vymění za svůj starší, jeho první cesta asi nebude na čerpací stanici, ale do autosalonů nebo jiné prodejny automobilů. Rozhodovat bude jeho socio-ekonomická pozice a to, jak vůz využívá. Přesvědčit jej musí především prodejce automobilů, ten by měl i toto srovnání spotřeby a ceny dle pohonů ovládat lépe," uzavírá Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.