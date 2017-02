Čechům se elektromobily líbí. Oceňují jejich ekologický provoz, ale uvítali by nižší ceny a dotace

před 28 minutami

Většina Čechů si myslí, že elektromobily představují sympatickou technologii a mají potenciál do budoucnosti. Ukázal to výzkum, který si nechala udělat energetická společnost E.on. Za sympatickou ji označilo 79 % respondentů, opačného názoru bylo 13 %. Lidé na elektromobilech nejvíce oceňují jejich ekologický provoz a nízké náklady na palivo. Osobní zkušenost s touto technologií však mají jen tři procenta Čechů.

Výzkum byl prováděn na vzorku 2000 respondentů. Ukázal, že Češi mají dobré povědomí o alternativních pohonech aut a vědí o jejich výhodách a možných problémech. Nejvíce znalostí a zkušeností mají lidé s auty na plyn.

V oblibě vede dnes již starší technologie kapalného propan-butanu (LPG), kterou zná 83 % dotázaných a téměř čtvrtina respondentů s ním má osobní zkušenost. O elektromobilech mělo sice určité povědomí 73 % dotázaných, ale jen tři procenta si je vyzkoušelo v praxi.

U elektromobilů lidé nejvíce oceňují jejich lokální ekologický provoz a nízké provozní náklady. Za ekologické je považuje 54 % dotázaných. "Pro české motoristy začínají být alternativní pohony zajímavé. Svědčí o tom i zájem o naší nabíjecí stanici na dálnici D1 u Humpolce. Nejčastěji zde uvidíte elektromobily Tesla Model S a Nissan Leaf," říká Erika Širůčková ze společnosti E.on.

I když pro 44 % dotázaných je klíčový dojezd na jedno nabití okolo 400 až 600 km, jen 39 % obyvatel naší republiky má alespoň orientační znalost o cenách alternativních paliv nebo elektřiny v nabíjecích stanicích.

A přestože je technologie elektromobilů lidem sympatická, většině dotázaných vadí jejich vysoká pořizovací cena. To považuje za největší handicap 60 % respondentů. Týká se to elektromobilů i plug-in hybridů, které kombinují spalovací motor s elektromotorem a větší baterií s možností dobití ze zásuvky. To umožňuje plug-in hybrid využívat jako čistokrevný elektromobil.

Ceny elektromobilů a plug-in hybridů by měly postupně klesat a s tím se budou zlepšovat i jejich parametry. Již dnes je možné za cenu kolem milionu korun koupit elektromobil s dvojnásobným až trojnásobným dojezdem, než jakým disponovaly před pěti lety.

Mnoho lidí by také ocenilo dotace na ekologická auta. S tvrzením, že stát by měl nějakým způsobem tyto technologie finančně podporovat, souhlasí 77 % dotázaných. Nadpoloviční většina respondentů by si totiž elektromobil pořídila, pokud by jeho cena byla srovnatelná s automobily na benzín nebo naftu.

Ministerstvo životního prostředí nedávno spustilo dotační program, díky kterému mohou státní příspěvek na koupi elektromobilu obdržet obce a kraje. O dotacích na elektromobily pro občany se teprve jedná a záleží na vyhodnocení aktuální dotační výzvy pro obce a kraj. Analýzu bychom měli mít hotovou do konce září 2017," řekla Petra Roubíčková, tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí.

autor: Jiří Kaloč