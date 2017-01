Tesla chystá superrychlé dobíjecí stanice. Elektromobil by se u nich zdržel maximálně 15 minut

před 1 hodinou

Nabíječka Tesly by měla fungovat pod vyšším výkonem než 350 kW. To by umožnilo, aby se elektromobil ze stanice dobil za 15 minut nebo i méně. Dobití vozu by se tak rychlostí už přiblížilo běžnému tankování. Elon Musk o tom krátce informoval na svém účtu na Twitteru.

Většímu rozšíření elektromobilů brání v zásadě tři faktory. Vysoká cena, krátký dojezd a dlouhá doba dobíjení. První z nich v mnoha zemích kompenzuje stát štědrými dotacemi, druhý z nich vyřešila Tesla vysokou kapacitou baterií svých vozů (nyní ujedou až 500 kilometrů na jedno nabití). Třetí je ale stále problém.



Pokud byste si pořídili Teslu a chtěli ji dobíjet z běžné zásuvky, nebude to příliš efektivní. Za hodinu připojení do sítě se dobije jen okolo několika desítek kilometrů dojezdu. Řešením jsou veřejné rychlodobíjecí stanice, ale ani ty nejsou ještě dostatečně rychlé. Elektromobil s dlouhým dojezdem na ně musí být připojen několik hodin.

Tesla postavila rozsáhlou síť velmi rychlých dobíjecích stanic jednoduše nazvaných Supercharger. Na ně stačí auto připojit na půl hodiny pro dojezd okolo 270 kilometrů. Plné nabití zabere 75 minut. V současnosti jich je na světě necelých 800, přičemž kompletně pokrývají USA, Japonsko, ale i velkou část Evropy nebo Číny. Jedna sada Superchargerů je umístěna také v Česku na dálnici D1 nedaleko Humpolce.



Jenže ani tento čas není ve srovnání s tankováním, které zabere maximálně několik minut, uspokojivý. Tesla proto pracuje na nové generaci dobíjecích stanic. Ty by měly fungovat pod mnohem vyšším napětím než současné Superchargery.



Prozradil to Elon Musk na svém twitterovém účtu. Když informoval o vývoji třetí generace Superchargerů (označovaných jako V3), zeptal se ho jeden z fanoušků, jaký výkon budou mít, zda se dá očekávat například 350 kW.

„Pouhých 350 kW? O čem to mluvíte, o dětské hračce?“ smál se na Twitteru Musk. Naznačil tak, že nová generace dobíjecích stanic bude ještě silnější. Aktuální stanice mají přitom výkon 120 kW. Díky vyššímu výkonu se výrazně zkrátí doba nabíjení. Pokud by šlo „jen“ o 350 kW, pak zhruba na 15 minut.



Musk ale není jediný, kdo pracuje na superrychlých nabíjecích stanicích. Na konci listopadu se spojily automobilky a koncerny Ford, BMW, Dailmer a Volkswagen s cílem postavit do roku 2020 síť 400 dobíjecích stanic v Evropě. Ty by právě měly pracovat s výkonem 350 kW. Síť je pro výrobce klíčová, protože už pracují na elektromobilech, které by Tesle výkony, dojezdem i dobou nabíjení mohly konkurovat.

autor: Jan Markovič